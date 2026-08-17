Το Ιράν θα πρέπει να «υψώσει τη λευκή σημαία της παράδοσης» πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα βομβαρδίσει το Ομάν αν εμπλακεί στη συμφωνία με το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ και κάλεσε το Ιράν να παραδοθεί.

Αναφερόμενος στις συνομιλίες μεταξύ Ομάν και Ιράν για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, ο Τραμπ δήλωσε στο Fox News πως «Αν το Ομάν μπει εμπόδιο (στη συμφωνία) θα τους βομβαρδίσουμε μέχρι θανάτου».

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ακόμα πως το Ιράν θα πρέπει να «υψώσει τη λευκή σημαία της παράδοσης», σύμφωνα με ανάρτηση του δημοσιογράφου του FOX News στο X.

Από την άλλη πλευρά του το Ιράν αναμένεται να κλιμακώσει την ένταση στα Στενά του Ορμούζ και την ευρύτερη περιοχή, αν αποτύχει η διπλωματία με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με ανώτατο Ιρανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters.

Σε απάντηση ο Τραμπ επανέλαβε τη Δευτέρα πως το Ιράν δεν θα έχει ποτέ πυρηνικά όπλα. «Ο νούμερο ένα στόχος είναι, και πάντα θα είναι, το Ιράν να μην έχει , με κανέναν τρόπο, μέσο ή μορφή, πυρηνικό όπλο.

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Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους νωρίτερα είπε πως «Το Ομάν θα συμπεριφερθεί όπως όλοι οι άλλοι, αλλιώς θα τους ανατινάξουμε».

Ιράν - Ομάν: Οριστικοποιείται η συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ

Από την πλευρά του το Ιράν εργάζεται για την οριστικοποίηση της κοινής δήλωσης με το Ομάν πάνω στο σχέδιό τους για τη διαχείριση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Το πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ είναι απαίτηση - κλειδί για τις ΗΠΑ. Η διαπραγματευτική περίοδος 60 ημερών για την εξεύρεση ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν λήγει σύντομα, χωρίς να υπάρχει καμία πληροφορία για παράταση. Οι δύο πλευρές φαίνεται να είναι τόσο μακριά όσο ήταν στην αρχή, σχολίασε το Associated Press.

Ο εκπρόσωπος Εξωτερικών Υποθέσεων του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάι, δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Τεχεράνη ότι «έχει επιτευχθεί συμφωνία για τον χάρτη της διαδρομής διέλευσης».

Ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά οι μέχρι τώρα πληροφορίες αναφέροουν υποδηλώνουν ότι η συμφωνία θα ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ με πλοία που θα εισέρχονται μέσω μιας διαδρομής κοντά στο Ιράν και θα εξέρχονται μέσω μιας διαδρομής κοντά στο Ομάν. Τα πλοία θα διέρχονται χωρίς να πληρώνουν τέλη ή διόδια κατά τη διάρκεια μιας ενδιάμεσης περιόδου.

Ο Μπαγκάι παραδέχτηκε ότι οι συνομιλίες με το Ομάν προχώρησαν αργά, «αλλά είχαμε σχεδιάσει, και εξακολουθούμε να σχεδιάζουμε, να οριστικοποιήσουμε τη συμφωνία με τη μορφή ενός πακέτου: τον χάρτη συν μια κοινή δήλωση».

Με πληροφορίες του Reuters/Guardian