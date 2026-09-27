Αναλυτικά όσα αναφέρει σε ανάρτησή του.

Την κριτική που δέχεται για τον τρόπο με τον οποίο παρεμβαίνει δημόσια, αλλά και για την έντονη αντιπαράθεσή του με πολιτικούς αντιπάλους και δημοσιογράφους, αποδέχεται ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενώ υπερασπίζεται το έργο που, όπως υποστηρίζει, έχει πραγματοποιηθεί στον χώρο της Υγείας τα τελευταία χρόνια, παραθέτοντας σειρά παρεμβάσεων και στοιχείων για το ΕΣΥ.

«Η κριτική που μου ασκεί εδώ ο αρθρογράφος είναι ορθή. Την δέχομαι και ως καλόπιστη και ως έχουσα βάση», αναφέρει χαρακτηριστικά, αναγνωρίζοντας ότι συχνά μιλά περισσότερο από όσο θα έπρεπε και επιλέγει συγκρουσιακό τρόπο στις δημόσιες παρεμβάσεις του. Ο ίδιος, πάντως, απορρίπτει την άποψη ότι δεν έχει εργαστεί για το υπουργείο Υγείας, υποστηρίζοντας ότι το έργο της τελευταίας περιόδου είναι εκτεταμένο.

Στην ανάρτησή του ο υπουργός κάνει λόγο για «ανίατη ασθένεια ακράτειας λόγου», την οποία συνδέει με την έντονη παρουσία του στον δημόσιο διάλογο.

Παράλληλα, εξηγεί ότι θεωρεί πως έχει την υποχρέωση να υπερασπίζεται όσα πιστεύει και να παρεμβαίνει όταν, κατά την άποψή του, κάποιο μέλος της πολιτικής του ομάδας δέχεται επίθεση. Όπως αναφέρει, αποδέχεται το ενδεχόμενο η στάση αυτή να προκαλεί αντιπάθεια, διαχωρίζει όμως το συγκεκριμένο ζήτημα από την κριτική σχετικά με την απόδοσή του στο υπουργείο.

Η ανάρτησή του Άδωνι Γεωργιάδη:

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«Η κριτική που μου ασκεί εδώ ο αρθογράφος είναι ορθή. Την δέχομαι και ως καλόπιστη και ως έχουσα βάση. Δυστυχώς πάσχω από μία ανίατη ασθένεια ακράτειας λόγου, αλλά και από μία ανίκητη διάθεση να υπερασπίζομαι όσα πιστεύω και να μην αδιαφορώ όταν βλέπω να κινδυνεύει κάποιος από την ομάδα μου. Αν αυτοί είναι λόγοι κάποιοι να με αντιπαθούν το δέχομαι. Αλλά το να ισχυρίζονται ότι δεν εργάζομαι αυτά τα 3 χρόνια για το Υπουργείο Υγείας είναι άδικο:

Σεντόνι με Q&A session.

Εργάζομαι ως επαγγελματίας στο χώρο της Υγείας για 40 περίπου χρόνια. Και μπορώ να πώ μετα λόγου γνώσεως οτι με το έργο που έγινε στην τελευταία επταετία, έχουμε πλέον ένα απο τα καλύτερα ΕΣΥ στην Ευρώπη.

Μερικά facts & figures :

-Διαχείριση πανδημίας 2020-21 και εμβολιαστικό πρόγραμμα που αξιολογήθηκε ως ένα απο τα καλύτερα στην Ευρώπη

-Αναβάθμιση 90 νοσοκομείων και 156 Κέντρων Υγείας σε εξέλιξη.

-Προγράμματα προληπτικής ιατρικής με δωρεάν εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν μέχρι τώρα 7 εκατομμύρια άνθρωποι.

-Υπερδιπλασιασμός των ΜΕΘ

-Ιχνηλάτιση ασθενών και εντυπωσιακή μείωση του χρόνου αναμονής

-Επέκταση ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και στα νοσοκομεία

-Ψηφιακός φάκελος ασθενών

-Αποστολή στο σπίτι ή στο φαρμακείο της γειτονιάς, φαρμάκων υψηλού κόστους για βαρέως πάσχοντες και ασθενείς

-Αδιάβλητες διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής διοικητών νοσοκομείων

-Κινητές Μονάδες Υγείας

-Απογευματινά χειρουργεία

-Πρόσληψη 11.000 γιατρών, νοσηλευτών και διοικητικού προσωπικού

-Αυτοτελής φορολόγηση των υπερωριών των γιατρών

-Ένταξη νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά

-Προμήθεια υπερσύγχρονων αεροσκαφών για αεροδιακομιδές και ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ

-Τρία νέα υπερσύγχρονα νοσοκομεία σε Σπάρτη, Κομοτηνή και Θεσσαλονίκη ( ογκολογικό παίδων) με δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχος που θα είναι έτοιμα σε 8 μήνες απο τώρα.

-Ωνάσειο Μεταμοσχευτικό Κέντρο

-Νέο Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη μέχρι το 2030

-Ολική ανακαίνιση νοσοκομείου Μεταξά ( δωρεά Allwyn), ΚΑΤ ( δωρεά Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου), Ευαγγελισμού ( δωρεά οικογένειας Κωνσταντακόπουλου)

-Δωρεές εταιρίας La Vie en Rose της οικογένειας Κατσαφάδου για εκσυγχρονισμό υποδομών νοσοκομειακών μονάδων για ογκολογικούς και καρδιολογικούς ασθενείς

-Δωρεές οικογένειας Λάτση για Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας σε τρία νοσοκομεία.

-Επιδότηση γιατρών που δέχονται να υπηρετήσουν σε 60 μικρά νησιά με 1.500 ευρώ το μήνα για μια 7ετία ( Δωρεά Ιδρύματος Χατζηιωάννου).

Λύθηκαν όλα τα προβλήματα ; Ασφαλώς οχι.

Μας λείπουν ακόμη τουλάχιστον 2-2.500 νοσηλευτές και γιατροί για μονάδες που είναι υποστελεχωμένες, αλλά με τους εξαιρετικά χαμηλούς μισθούς να αποτελούν πάντα αντικίνητρο.

Η υποχρηματοδότηση στα χρόνια της κρίσης, άφησε σημάδια που θα πάρουν χρόνο να γιατρευτούν.

Επιπλέον, χαμηλή πρόοδος υπάρχει στους κανονισμούς λειτουργίας των νοσοκομείων, με τα περισσότερα οργανογράμματα να είναι απηρχαιωμένα και οι μονάδες υγείας να λειτουργούν με βάση συνθήκες και δεδομένα που υπήρχαν τις προηγούμενες δεκαετίες.

Η δουλειά ωστόσο που έγινε και γίνεται συνολικά, δεν έχει προηγούμενο, το επιτελείο στο Υπουργείο είναι εξαιρετικό κι ο Υπουργός ένας ίσως απο τους αποτελεσματικότερους στη Μεταπολίτευση μαζι με τους Σπύρο Δοξιάδη, Γιώργο Γεννηματά, Παρασκευά Αυγερινό.

Η μόνη ένσταση που έχω προσωπικά για τον Άδωνι, είναι οτι μιλάει συχνά και πολύ επι παντός του επιστητού και οτι είναι συγκρουσιακός άνευ λόγου και αιτίας, αντί να αφήσει το έργο να μιλάει μόνο του.

Υπάρχει για παράδειγμα λόγος να τσακώνεται συνεχώς με τον Πολάκη και την Ακρίτα ακόμα κι αν προκαλείται ; Οχι. Γιατί αυτοί κρίθηκαν και σύντομα θα αποτελέσουν παρελθόν.

Υπάρχει λόγος να τα βάζει με τα κανάλια και τους δημοσιογράφους ;

Όχι. Ακόμη κι άν έχει χίλια δίκια για τον ελεεινό τρόπο που οι περισσότεροι απ´αυτούς χειρίστηκαν τα ξυλόλια και την τραγωδία στα Τέμπη, διαδίδοντας τερατώδεις θεωρίες συνωμοσίας και χειραγωγώντας ξεδιάντροπα την κοινή γνώμη, τα δίκια τα χάνει όταν τους ρωτάει αν παίρνουν μπάφους».

{https://x.com/adonisgeorgiadi/status/2104198792832598072}