Στη σύλληψη δυο ατόμων ηλικίας 22 και 63 ετών που διακινούσαν ναρκωτικά με ορμητήριο οικία στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας προχώρησαν οι Αρχές το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης 23/9.
Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με άτομα που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, έχοντας ως ορμητήριο οικία στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, η οποία είχε τεθεί σε διακριτική επιτήρηση από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.
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Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην επίμαχη οικία-ορμητήριο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- -877,8- γραμμ. κάνναβης,
- -2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και
- το χρηματικό ποσό των -360- ευρώ.
Σημειώνεται ότι μέρος των ουσιών εντοπίστηκε σε ειδική κρύπτη στην κουζίνα της οικίας.
Στη συνέχεια, οι δράστες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., όπου σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.