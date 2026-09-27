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Είχα ως ορμητήριο μια οικία.

Στη σύλληψη δυο ατόμων ηλικίας 22 και 63 ετών που διακινούσαν ναρκωτικά με ορμητήριο οικία στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας προχώρησαν οι Αρχές το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης 23/9.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με άτομα που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, έχοντας ως ορμητήριο οικία στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, η οποία είχε τεθεί σε διακριτική επιτήρηση από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

{https://www.youtube.com/watch?v=G0L35F3xmm0}

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην επίμαχη οικία-ορμητήριο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-877,8- γραμμ. κάνναβης,

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και

το χρηματικό ποσό των -360- ευρώ.

Σημειώνεται ότι μέρος των ουσιών εντοπίστηκε σε ειδική κρύπτη στην κουζίνα της οικίας.

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Στη συνέχεια, οι δράστες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., όπου σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.