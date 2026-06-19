Επιχείρηση της αστυνομίας στην Αγία Βαρβάρα αποκάλυψε οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με οπλισμό και σύστημα καμερών.

Στην εξάρθρωση συμμορίας, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Βαρβάρας προχώρησε η αστυνομία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν 4 άτομα ηλικίας 28, 30, 34 και 50 ετών έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας (15/06). Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε συμμορία και για ,κατά περίπτωση,παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, περί εξαρτησιογόνων ουσιών, προσωπικών δεδομένων, κλοπή, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, διατάραξη της λειτουργίας αστυνομικής υπηρεσίας, απείθεια, απειλή, εξύβριση και διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, ο 34χρονος επιτέθηκε στους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να προκαλέσει σωματικές βλάβες σε έναν εξ’ αυτών.

Νωρίτερα, ο 50χρονος και ο 28χρονος, κατά την παραμονή τους στην οικία του πρώτου, είχαν ενεργήσει εκατέρωθεν πυροβολισμούς, έπειτα από μεταξύ τους διαπληκτισμό.

Από την αστυνομική έρευνα και τη φυσική επιτήρηση της οικίας διαπιστώθηκε ότι το διαμέρισμα είχε μετατραπεί σε χώρο πώλησης και διακίνησης ναρκωτικών, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, όπως σύστημα καμερών και θωρακισμένη πόρτα με ειδικό άνοιγμα για συναλλαγές. Στο συγκεκριμένο σημείο υπήρχε αυξημένη προσέλευση ατόμων καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

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Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο διαμέρισμα κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, κυνηγετική καραμπίνα, κοντόκαννο πυροβόλο όπλο, πιστόλι-ρέπλικα, δύο μαχαίρια, 16 φυσίγγια, μικροποσότητα κοκαΐνης, τρία γκαζάκια, έξι κάμερες επιτήρησης, δύο καταγραφικά μηχανήματα και δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Όπως αναφέρεται, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.