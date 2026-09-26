Συνελήφθη ο 50χρονος που επιχείρησε να στείλει το δέμα με την ηρωίνη.

Ένας 50χρονης συνελήφθη στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς επιχείρησε να στείλει στη Λέρο, με πλοίο, δέμα στο οποίο είχε κρύψει ηρωίνη, μέσα σε μαλακτικό ρούχων.

Στο πλαίσιο των στοχευμένων ελέγχων, στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας και της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, εντόπισαν τον 50χρονο Γεωργιανό την ώρα που επιχειρούσε να στείλει στη Λέρο την τσάντα με επιβατηγό- οχηματαγωγό πλοίο, ως ασυνόδευτο δέμα.

Μέσα στην τσάντα εντοπίστηκε πλαστικό δοχείο μαλακτικού ρούχων, στο οποίο ήταν κρυμμένη και σφραγισμένη συσκευασία με ηρωίνη συνολικού μεικτού βάρους 18,66 γραμμαρίων. Επίσης, εντοπίστηκαν άλλες 10 μικρότερες συσκευασίες ηρωίνης, συνολικού μεικτού βάρους 8,66 γραμμαρίων και πέντε δισκία Liprazol 9,76 γραμμαρίων. Το Λιμενικό εκτιμά ότι η αξία των ναρκωτικών που κατασχέθηκαν κυμαίνεται από 340 έως 720 ευρώ.

Ο 50χρονος συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών σε συνδυασμό με το αδίκημα της συναυτουργίας, ενώ διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του ίσχυαν δύο διοικητικά μέτρα που τον υποχρέωναν να εμφανίζεται στην αστυνομική υπηρεσία του τόπου κατοικίας του.

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Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται και παράλληλα αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου ο παραλήπτης που αναγραφόταν στην απόδειξη μεταφοράς του δέματος. Τα ναρκωτικά που κατασχέθηκαν θα σταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

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