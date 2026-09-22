Τι είναι το «cuckooing» και πώς συμμορίες ναρκωτικών στη Βρετανία εκμεταλλεύονται ευάλωτους χρήστες;

Ο Ντάνκαν είναι ένας παλιός φίλος του δημοσιογράφου του Guardian που αφηγείται την ιστορία του. Ψηλός, αδύνατος, με μακριά μαλλιά και αγάπη για τη μουσική, μπήκε στον σκοτεινό κόσμο των ναρκωτικών στα 23 του. Παρά τις επανειλημμένες υπερβολικές δόσεις ηρωίνης, κατάφερε για χρόνια να διατηρεί μια σχετικά σταθερή ζωή, δουλεύοντας, παίζοντας μουσική και μεγαλώνοντας τον γιο του.

Η ζωή του άρχισε να καταρρέει το 2016, όταν έχασε τη δουλειά του, χώρισε και ένας στενός φίλος του πέθανε. Η χρήση ναρκωτικών αυξήθηκε και η καθημερινότητά του επιδεινώθηκε.

Το 2017, δύο χρήστες ηρωίνης που έμεναν στον δρόμο βρήκαν προσωρινό καταφύγιο στο σπίτι του. Σύντομα, όμως, ο Ντάνκαν βρέθηκε αντιμέτωπος με μια συμμορία νεαρών διακινητών που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή. Αρχικά χρησιμοποιούσαν το σπίτι του για να φορτίζουν κινητά και να κάνουν μικρές επισκέψεις. Στη συνέχεια του πρότειναν καθημερινά δωρεάν ηρωίνη και κρακ, με αντάλλαγμα να μετατρέψουν το διαμέρισμά του σε βάση διακίνησης.

Ο Ντάνκαν δέχθηκε. Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχό του. Οι νεαροί διακινητές χρησιμοποιούσαν το σπίτι για να αποθηκεύουν ναρκωτικά και όπλα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τον απειλούσαν και τον τραυμάτιζαν. Μάλιστα, ένας συνεργάτης της συμμορίας τον ανάγκασε να δηλώσει στο όνομά του ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για διακίνηση ναρκωτικών, αφήνοντάς του στη συνέχεια πρόστιμα και χρέη.

Το φαινόμενο είναι γνωστό στη Βρετανία ως «cuckooing»: εγκληματικές ομάδες καταλαμβάνουν ή εκμεταλλεύονται τα σπίτια ευάλωτων ανθρώπων και τα χρησιμοποιούν ως βάσεις για τη διακίνηση ναρκωτικών. Οι στόχοι μπορεί να είναι άνθρωποι με εξαρτήσεις, οικονομικές δυσκολίες, προβλήματα υγείας ή κοινωνική απομόνωση.

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Η διαφυγή και η καταστροφή της ζωής του

Το 2018, οι αστυνομικές και δημοτικές αρχές έκριναν ότι ο Ντάνκαν δεν ήταν πλέον ασφαλής στο σπίτι του. Μετά από απειλές θανάτου, μεταφέρθηκε σε ξενώνα έκτακτης ανάγκης.

Η αποχώρησή του, όμως, συνοδεύτηκε από ένα ακόμη πλήγμα. Λόγω λάθους επικοινωνίας, τα προσωπικά αντικείμενα που είχε αφήσει στο διαμέρισμά του οδηγήθηκαν στην αποτέφρωση. Ανάμεσά τους βρίσκονταν έργα τέχνης, δίσκοι, αναμνηστικά και ζωγραφιές του γιου του.

Το 2019 μεταφέρθηκε σε νέο διαμέρισμα, όμως η ζωή του παρέμενε δύσκολη. Αντιμετώπιζε χρέη, προβλήματα υγείας και σοβαρή εξάρτηση από τα ναρκωτικά.

Η δεύτερη «κατάληψη» του σπιτιού

Το 2021, η ιστορία επαναλήφθηκε, αυτή τη φορά με έναν πιο έμπειρο έμπορο ναρκωτικών, τον οποίο το δημοσίευμα αποκαλεί «Tony».

Ο Tony πρότεινε στον Ντάνκαν δωρεάν κρακ και ηρωίνη με αντάλλαγμα να χρησιμοποιεί το σπίτι του ως χώρο αποθήκευσης και προετοιμασίας ναρκωτικών. Ο Ντάνκαν όχι μόνο συμφώνησε, αλλά άρχισε να ζυγίζει και να συσκευάζει τις δόσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έφτανε να προετοιμάζει περίπου 5.000 δόσεις ηρωίνης και κρακ την εβδομάδα. Παράλληλα, όμως, αναπτύχθηκε μια παράξενη σχέση μεταξύ των δύο ανδρών. Μιλούσαν για μουσική, τέχνη και τη ζωή τους, ενώ ο Tony του έφερνε σπιτικό φαγητό και, όπως υποστηρίζει ο Ντάνκαν, τον ενθάρρυνε να φροντίζει περισσότερο τον εαυτό του.

Η σχέση αυτή περιπλέκει την εικόνα του «cuckooing». Ο Ντάνκαν θεωρεί ότι υπήρχε πραγματική φιλία και ότι ο Tony τον βοήθησε να ξαναβρεί έναν σκοπό. Φίλοι του, όμως, βλέπουν μια διαφορετική πλευρά: θεωρούν ότι υπήρχε σαφής ανισορροπία δύναμης, καθώς ο Tony είχε τον έλεγχο των ναρκωτικών και χρησιμοποιούσε το σπίτι του.

Η σύλληψη του Tony και η αλλαγή του Ντάνκαν

Το 2024, ο Tony συνελήφθη μετά από αστυνομική καταδίωξη και αργότερα καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκισης.

Την ίδια περίοδο, η υγεία του Ντάνκαν είχε φτάσει σε κρίσιμο σημείο. Νοσηλεύτηκε με σηψαιμία εξαιτίας μιας σοβαρής λοίμωξης στο πόδι του. Μετά την ανάρρωσή του άρχισε να μειώνει τη χρήση ηρωίνης και σταμάτησε σταδιακά το κρακ.

Σήμερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ζωή του είναι πολύ πιο σταθερή. Τρέφεται καλύτερα, φροντίζει την υγεία του και έχει αποκαταστήσει την επαφή με την οικογένεια και τους φίλους του.

Ο ίδιος εξακολουθεί να μιλά τηλεφωνικά με τον Tony και θεωρεί ότι η σχέση τους έπαιξε ρόλο στην αλλαγή του. Ωστόσο, δηλώνει ξεκάθαρα ότι αν ο Tony του ζητούσε ξανά να χρησιμοποιήσει το σπίτι του για διακίνηση ναρκωτικών, θα αρνιόταν.

Η υπόθεση φωτίζει τη σύνθετη πραγματικότητα πίσω από το «cuckooing», μια πρακτική που στη Βρετανία αποτελεί πλέον ειδικό ποινικό αδίκημα. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η οικονομική και κοινωνική ευαλωτότητα εξακολουθεί να δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την εκμετάλλευση ανθρώπων που βρίσκονται στο περιθώριο.

Για τον Ντάνκαν, η ιστορία παραμένει γεμάτη αντιφάσεις: ένα σπίτι που έγινε δύο φορές βάση εγκληματικών δραστηριοτήτων, μια σχέση που ο ίδιος περιγράφει ως φιλία και μια εξάρτηση που, παρά τις καταστροφικές της συνέπειες, συνδέθηκε τελικά με μια περίοδο προσωπικής αλλαγής.

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