Η Όλγα ανοίγει τα χαρτιά της. Sneak preview από το σημερινό επεισόδιο της σειράς.

Το «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια, σε Α’ τηλεοπτική προβολή στον Alpha.

Δεκέμβρης 1992. Έξι άντρες και μία γυναίκα. Μια ομάδα από ετερόκλητες προσωπικότητες που τις ενώνει η απώλεια. Η απώλεια αγαπημένων προσώπων, περιουσίας, αξιοπρέπειας, αυτοσεβασμού, ελευθερίας.

Άνθρωποι που συνθλίβονται καθημερινά κάτω από ένα αδίστακτο οικονομικό και πολιτικό σύστημα που έχει κατατάξει τη ζωή ως μηδενική μετρήσιμη μονάδα στο χρηματιστήριο αξιών.

Επτά άνθρωποι. Επτά διαφορετικές ζωές. Ένα κοινό τραύμα.

Άνθρωποι που έχασαν οικογένεια, δουλειά, περιουσία, αξιοπρέπεια ή την ίδια τους την ελευθερία. Άνθρωποι που το σύστημα άφησε πίσω.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κανείς τους δεν γεννήθηκε εγκληματίας.

Όλοι τους, όμως, έχουν έναν λόγο να ρισκάρουν τα πάντα.

Η ομάδα οργανώνει και βάζει σε εφαρμογή ένα παράτολμο σχέδιο που φαντάζει αδύνατο να πετύχει. Μεταμφιεσμένοι σε συνεργείο της ΕΤΥΔΑΠ, κατεβαίνουν από φρεάτιο και σκάβουν ένα τούνελ, ρισκάροντας για πολλές μέρες και νύχτες να συλληφθούν ή ακόμη και να σκοτωθούν. Στόχος τους, ο υπόγειος χώρος θυρίδων μιας τράπεζας.

Κόντρα σε κάθε πιθανότητα, καταφέρνουν το ακατόρθωτο και πραγματοποιούν μια ληστεία που έμελλε να μείνει στην ιστορία ως «το ριφιφί του αιώνα».

Πίσω, όμως, από το μεγάλο σχέδιο βρίσκονται οι προσωπικές ιστορίες επτά ανθρώπων. Και η αρχή γίνεται με μία γυναίκα.

«Ριφιφί»: Όλες οι εξελίξεις του σημερινού επεισοδίου

Η Όλγα στο ζαχαροπλαστείο κλείνει κοινό ραντεβού με τους τρεις άντρες που τους έχει συστηθεί με άλλο όνομα και ως άλλη περσόνα και κάτω από τα έκπληκτα βλέμματά τους, τους εξηγεί τον λόγο που τους προσέγγισε.

{https://www.youtube.com/watch?v=mKDYcd-Jc_Y}

Τους ζητάει να την βοηθήσουν να ληστέψει την τράπεζα Ανάπτυξης που βρίσκεται απέναντι από το ζαχαροπλαστείο. Φεύγει αφήνοντάς τους να αποφασίσουν.

{https://www.youtube.com/watch?v=j92DISEsNh0}

Έπειτα ζητάει την βοήθεια και την σύμπραξη του Μανώλη, του πρώην συνεταίρου του άντρα της σε μάντρα με υλικά οικοδομών και κείνος μετά τις πρώτες αρνητικές αντιδράσεις, δέχεται, απελπισμένος από τα προσωπικά του ζόρια αλλά και δεσμευμένος από μία υπόσχεση που της είχε δώσει στο παρελθόν.

{https://www.youtube.com/watch?v=Apq8Y0siHCs}