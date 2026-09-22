Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Η κλήρωση του Eurojackpot θα γίνει στις 21:15.

Νέα μεγάλη κλήρωση απόψε από το Eurojackpot, το οποίο μοιράζει το ποσό των 68 εκατ. ευρώ.

Η κλήρωση θα γίνει στις 21:15 και αμέσως μετά θα ξέρουμε τους τυχερούς αριθμούς και τον αριθμό των τυχερών δελτίων.

Σημειώνεται ότι από τις 20:00 που ολοκληρώνεται η κατάθεση δελτίων, ξεκινάει η διαδικασία συλλογής των συμμετοχών από το σύνολο των 19 χωρών που συμμετέχουν. Μόλις αυτή ολοκληρωθεί, ξεκινάει η διαδικασία της κλήρωσης η οποία διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα:

α) γίνεται η διεξαγωγή της κλήρωσης

β) προκύπτει η νικήτρια στήλη και

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

γ) ολοκληρώνεται η διαλογή αποτελεσμάτων

Επίσης η σταδιακή εμφάνιση των αποτελεσμάτων οφείλεται στην σειρά που ο ΟΠΑΠ Α.Ε. τα έχει λάβει από την κοινοπραξία. Αμέσως μετά την κλήρωση εμφανίζονται:

1. η νικητήρια στήλη

2. οι νικητές Ελλάδας και οι συνολικές επιτυχίες της Ευρώπης

3. τα κέρδη ανά επιτυχία

4. το JACKPOT ποσό της επόμενης κλήρωσης

H Αllwyn ενημερώνει τους παίκτες και ανακοινώνει τα αποτελέσματα μόνο όταν αυτά είναι επίσημα από την κοινοπραξία.