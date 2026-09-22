Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν τον πίνακα 6 του Ε1 και, εφόσον εντοπίσουν λάθη στα στοιχεία των ενοικίων.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή ενοικίου, με περισσότερους από ένα εκατομμύριο ενοικιαστές κύριας ή φοιτητικής κατοικίας να έχουν περιθώριο έως τις 30 Σεπτεμβρίου για να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις στις φορολογικές δηλώσεις τους και να «κλειδώσουν» την ετήσια ενίσχυση.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν τον πίνακα 6 του Ε1 και, εφόσον εντοπίσουν λάθη στα στοιχεία των ενοικίων, να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος του μήνα.

Τι πρέπει να ελεγθεί

Το πρώτο μεγάλο SOS αφορά τους κωδικούς 811-816 για την κύρια κατοικία και 817-822 για τη φοιτητική στέγη. Στους συγκεκριμένους κωδικούς πρέπει να αναγράφεται το συνολικό ενοίκιο που καταβλήθηκε το 2025 και όχι το μηνιαίο μίσθωμα. Για παράδειγμα, σε μηνιαίο ενοίκιο 600 ευρώ δηλώνονται 7.200 ευρώ και όχι 600 ευρώ.

Προσοχή απαιτείται και όταν στο μισθωτήριο εμφανίζονται περισσότεροι μισθωτές. Εάν δύο σύζυγοι είναι συνμισθωτές κατά 50%, η ετήσια δαπάνη πρέπει να επιμερίζεται ισόποσα. Αν υπάρχουν περισσότεροι ιδιοκτήτες, πρέπει αντίστοιχα να δηλώνεται το ποσό που καταβλήθηκε σε κάθε εκμισθωτή.

Ένα ακόμη SOS αφορά όσους άλλαξαν κατοικία μέσα στο 2025. Στο Ε1 πρέπει να αποτυπώνονται ξεχωριστά οι κατοικίες και συνολικά ολόκληρη η δαπάνη ενοικίου. Εάν, για παράδειγμα, καταβλήθηκαν 2.000 ευρώ για την πρώτη κατοικία και 4.800 ευρώ για τη δεύτερη, η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 6.800 ευρώ και η επιστροφή σε περίπου 567 ευρώ.

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Κρίσιμη είναι και η αναγραφή του αριθμού της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης στους κωδικούς 081-083 για την κύρια κατοικία και 084-086 για τη φοιτητική. Η παράλειψή του μπορεί να μπλοκάρει τη διασταύρωση των στοιχείων.

Τα κριτήρια

Η επιστροφή αντιστοιχεί στο 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου, με ανώτατο ποσό τα 800 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Για φοιτητική κατοικία προβλέπονται έως 800 ευρώ ετησίως ανά φοιτητή.

Τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται στις 25.000 ευρώ για άγαμους, στις 35.000 ευρώ για έγγαμους ή ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί, και στις 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Η ενίσχυση καταβάλλεται αυτόματα έως το τέλος Νοεμβρίου στο δηλωμένο IBAN, χωρίς αίτηση. Συνεπώς, το τελευταίο SOS είναι ο έλεγχος τόσο της φορολογικής δήλωσης όσο και του τραπεζικού λογαριασμού που έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΑΔΕ.