Το συμβόλαιο Νοεμβρίου, στο οποίο καταγράφεται μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα, ενισχύθηκε κατά 13 σεντς ή 0,14%, στα 92,49 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά την Τρίτη, ανακτώντας μέρος των απωλειών των προηγούμενων ημερών, καθώς οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στις διπλωματικές εξελίξεις και στο ενδεχόμενο επαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Τα συμβόλαια Νοεμβρίου του πετρελαίου Μπρεντ ενισχύονται κατά 22 σεντς ή 0,22%, στα 100,57 δολάρια το βαρέλι. Το συμβόλαιο Οκτωβρίου του αμερικανικού αργού σημειώνουνοριακή άνοδο κατά 2 σεντς ή 0,02%, στα 95,80 δολάρια το βαρέλι.

Το συμβόλαιο Νοεμβρίου, στο οποίο καταγράφεται μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα, ενισχύθηκε κατά 13 σεντς ή 0,14%, στα 92,49 δολάρια το βαρέλι.

Στο επίκεντρο οι επαφές ΗΠΑ και Ιράν

Η μικρή ανάκαμψη καταγράφεται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες αντάλλαξαν απειλές την Κυριακή, ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήταν ανοικτός σε συνάντηση με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος αναμένεται να βρίσκεται αυτή την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Η άνοδος του αμερικανικού αργού και το ισχυρότερο ξεκίνημα του Μπρεντ παραπέμπουν περισσότερο σε τεχνική αντίδραση μετά την πρόσφατη πτώση των τιμών και σε κλείσιμο θέσεων που είχαν τοποθετηθεί υπέρ περαιτέρω υποχώρησης, παρά σε ουσιαστική μεταβολή των θεμελιωδών δεδομένων της αγοράς.

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Οι επενδυτές περιμένουν τα επόμενα βήματα

Οι επενδυτές που είχαν τοποθετηθεί για συνέχιση της πτώσης περιορίζουν πλέον μέρος της έκθεσής τους στον κίνδυνο, περιμένοντας να ξεκαθαρίσει το διπλωματικό τοπίο μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Το Ιράν μετέφερε επίσης το Σαββατοκύριακο, μέσω διαμεσολαβητών, τους όρους υπό τους οποίους θα μπορούσε να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα, το οποίο επικαλέστηκε τον επικεφαλής ασφαλείας της χώρας, Μοχσέν Ρεζαΐ.

Οι τιμές του αργού είναι πιθανό να παραμείνουν σε σχετικά περιορισμένο εύρος διακύμανσης και ιδιαίτερα ευαίσθητες στις ειδήσεις, έως ότου υπάρξει σαφής πρόοδος ή, αντίθετα, σημαντική επιδείνωση στις διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή

Την ίδια ώρα, οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή παραμένουν αυξημένες. Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις στο Ριάντ και σε εγκατάσταση της σαουδαραβικής πετρελαϊκής εταιρείας Αράμκο στο Γιανμπού, ενώ παράλληλα ενίσχυσαν τις προσπάθειές τους να αποκόψουν τις δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία από τις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας.

Η Κίνα έχει ζητήσει σε ιδιωτικές επαφές από την Τεχεράνη να συμβάλει στον περιορισμό των επιθέσεων των Χούθι, σύμφωνα με τρεις ιρανικές πηγές, μετά από σχετικό αίτημα της Σαουδικής Αραβίας προς το Πεκίνο, στον απόηχο της πρόσφατης κλιμάκωσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων της οργάνωσης.

Η σαουδαραβική Αράμκο έχει αυξήσει τις εξαγωγές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, καθώς επιθέσεις στον αγωγό Ανατολής-Δύσης την ανάγκασαν να αναστείλει μέρος των αποστολών μέσω του Γιανμπού.

Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης δεξαμενόπλοιων, η Αράμκο φόρτωσε την Κυριακή περίπου 14 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου σε επτά υπερδεξαμενόπλοια στον Περσικό Κόλπο.

Πρόσθετη αβεβαιότητα στην πλευρά της προσφοράς προκαλούν οι εξελίξεις στη Λιβύη. Ο πρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου της χώρας, Μασούντ Σουλεϊμάν, δήλωσε τη Δευτέρα στο πρακτορείο Ρόιτερς ότι η παραγωγή στο πετρελαϊκό κοίτασμα Σαράρα έχει μειωθεί μερικώς, χωρίς να διευκρινίσει τους λόγους της υποχώρησης.