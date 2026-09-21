Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα Α21.

Σημαντική ημερομηνία για τους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού Α21 είναι η 30ή Σεπτεμβρίου 2026, καθώς προγραμματίζεται η καταβολή της τέταρτης δόσης, ενώ παράλληλα ορισμένες οικογένειες αναμένεται να λάβουν και αναδρομικά ποσά από προηγούμενες δόσεις που δεν είχαν καταβληθεί.

Η τέταρτη δόση αφορά το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου και το ποσό που θα λάβει κάθε δικαιούχος εξαρτάται από το οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των παιδιών. Η πληρωμή δεν είναι ίδια για όλους, καθώς το επίδομα διαμορφώνεται ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία στην οποία εντάσσεται κάθε οικογένεια.

Ποιοι μπορούν να πάρουν αναδρομικά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι δικαιούχοι που υπέβαλαν την αίτηση Α21 έως και τις 11 Σεπτεμβρίου και δικαιούνται ποσά από προηγούμενες δόσεις, τα οποία δεν είχαν καταβληθεί. Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις και η αίτηση έχει υποβληθεί οριστικά και έχει εγκριθεί, μπορεί να καταβληθούν συγκεντρωμένα περισσότερες δόσεις. Για τον λόγο αυτό έχει γίνει αναφορά ακόμη και σε «τετραπλή» πληρωμή, όταν εκκρεμούν η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη και η τέταρτη δόση.

Το τελικό ποσό, ωστόσο, εξαρτάται από το ύψος του επιδόματος που δικαιούται κάθε οικογένεια.

Παράδειγμα με επίδομα 70 ευρώ

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα μιας οικογένειας με ένα παιδί, η οποία βρίσκεται στην εισοδηματική κατηγορία που προβλέπει το ανώτατο ποσό των 70 ευρώ τον μήνα.

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Επειδή η πληρωμή πραγματοποιείται ανά δίμηνο, η συγκεκριμένη οικογένεια δικαιούται 140 ευρώ ανά δόση. Εάν δεν έχει λάβει καμία από τις τέσσερις δόσεις και πληροί όλες τις προϋποθέσεις, τότε ο υπολογισμός διαμορφώνεται ως εξής:

1η δόση: 140 ευρώ

2η δόση: 140 ευρώ

3η δόση: 140 ευρώ

4η δόση: 140 ευρώ

Συνολικά, το ποσό που αντιστοιχεί στους έξι μήνες ανέρχεται σε 560 ευρώ.

Το παράδειγμα αφορά περίπτωση όπου ο δικαιούχος έχει δικαίωμα στο πλήρες ποσό των 70 ευρώ τον μήνα και δεν έχει προηγηθεί καμία πληρωμή. Εάν έχει ήδη λάβει μία ή περισσότερες δόσεις, τότε στις 30 Σεπτεμβρίου θα καταβληθεί μόνο το ποσό που παραμένει σε εκκρεμότητα, μαζί με την τρέχουσα δόση.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Για να λάβει μια οικογένεια το ανώτατο ποσό των 70 ευρώ για ένα παιδί, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θα πρέπει, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, να μην ξεπερνά τις 10.500 ευρώ. Για δύο παιδιά, το αντίστοιχο εισοδηματικό όριο για την ανώτατη κλίμακα αναφέρεται στις 12.000 ευρώ, ενώ για τρία παιδιά στις 13.500 ευρώ και για τέσσερα παιδιά στις 15.000 ευρώ.

Το ποσό του επιδόματος μειώνεται ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία. Επομένως, δεν θα λάβουν όλοι οι δικαιούχοι τα ίδια χρήματα.

Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα Α21

Παράλληλα με την πληρωμή, η πλατφόρμα Α21 αναμένεται να τεθεί ξανά σε λειτουργία στις 30 Σεπτεμβρίου στις 8 το πρωί, προκειμένου να υποβληθούν νέες αιτήσεις ή να τροποποιηθούν υφιστάμενες. Οι δικαιούχοι που περιμένουν αναδρομικά θα πρέπει να ελέγξουν την αίτησή τους και κυρίως να βεβαιωθούν ότι έχει οριστικοποιηθεί και εγκριθεί.

Έτσι, για μια οικογένεια που δικαιούται 70 ευρώ τον μήνα και δεν έχει λάβει καμία από τις τέσσερις διμηνιαίες καταβολές, το συνολικό ποσό που μπορεί να προκύψει στις 30 Σεπτεμβρίου φτάνει τα 560 ευρώ. Το ποσό αυτό είναι ενδεικτικό και αφορά αποκλειστικά το συγκεκριμένο παράδειγμα, καθώς η τελική πληρωμή κάθε δικαιούχου εξαρτάται από την εγκεκριμένη αίτηση Α21 και τα εισοδηματικά και οικογενειακά στοιχεία του.