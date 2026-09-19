Το πλήρες ποσό της Εθνικής Σύνταξης ανέρχεται από την 1η Ιανουαρίου 2026 σε 446,87 ευρώ. Ωστόσο, το ποσό αυτό δεν αφορά όλους τους ασφαλισμένους. Ανάλογα με τα έτη ασφάλισης και διαμονής, αλλά και με το αν η σύνταξη είναι πλήρης ή μειωμένη, η Εθνική Σύνταξη μπορεί να είναι αισθητά χαμηλότερη.

Τρεις «κόφτες» μπορούν να περιορίσουν την Εθνική Σύνταξη των 446,87 ευρώ από το 2026. Τα χρόνια ασφάλισης, τα χρόνια μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα και η πρόωρη έξοδος με μειωμένη σύνταξη καθορίζουν το ποσό που τελικά θα καταβληθεί στον συνταξιούχο.

Το πλήρες ποσό της Εθνικής Σύνταξης ανέρχεται από την 1η Ιανουαρίου 2026 σε 446,87 ευρώ. Ωστόσο, το ποσό αυτό δεν αφορά όλους τους ασφαλισμένους. Ανάλογα με τα έτη ασφάλισης και διαμονής, αλλά και με το αν η σύνταξη είναι πλήρης ή μειωμένη, η Εθνική Σύνταξη μπορεί να είναι αισθητά χαμηλότερη.

Πρώτος «κόφτης»: τα χρόνια ασφάλισης

Η πρώτη μείωση αφορά τους ασφαλισμένους που έχουν από 15 έως 19 έτη ασφάλισης. Για κάθε έτος που υπολείπεται από τα 20 έτη, η Εθνική Σύνταξη μειώνεται κατά 2%.

Έτσι, για το 2026 τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

20 έτη ασφάλισης και άνω: 446,87 ευρώ

19 έτη: 437,93 ευρώ

18 έτη: 429,00 ευρώ

17 έτη: 420,06 ευρώ

16 έτη: 411,12 ευρώ

15 έτη: 402,18 ευρώ

Με άλλα λόγια, ασφαλισμένος με 15 έτη ασφάλισης έχει μείωση 10% στην Εθνική Σύνταξη σε σχέση με το πλήρες ποσό.

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Δεύτερος «κόφτης»: τα χρόνια διαμονής στην Ελλάδα

Η δεύτερη περικοπή συνδέεται με τα χρόνια μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα. Για την πλήρη Εθνική Σύνταξη απαιτούνται 40 έτη διαμονής στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.

Για κάθε έτος που λείπει από τα 40, το ποσό μειώνεται κατά 1/40, δηλαδή κατά 2,5%.

Εφόσον δεν υπάρχει άλλη μείωση, τα 446,87 ευρώ περιορίζονται ενδεικτικά σε:

40 έτη διαμονής: 446,87 ευρώ

39 έτη: 435,70 ευρώ

38 έτη: 424,53 ευρώ

37 έτη: 413,36 ευρώ

36 έτη: 402,18 ευρώ

35 έτη: 391,01 ευρώ

30 έτη: 335,15 ευρώ

25 έτη: 279,29 ευρώ

20 έτη: 223,44 ευρώ

15 έτη: 167,58 ευρώ

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει τουλάχιστον 15ετής μόνιμη και νόμιμη διαμονή στο προβλεπόμενο διάστημα.

Τρίτος «κόφτης»: η μειωμένη σύνταξη

Επιπλέον μείωση στην Εθνική Σύνταξη εφαρμόζεται όταν ο ασφαλισμένος αποχωρεί με μειωμένη σύνταξη γήρατος. Η μείωση ανέρχεται σε 6% για κάθε έτος που υπολείπεται από το όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης και μπορεί να φτάσει συνολικά έως 30%.

Με βάση τα 446,87 ευρώ, η Εθνική Σύνταξη μετά την αντίστοιχη μείωση διαμορφώνεται περίπου ως εξής:

1 έτος νωρίτερα: 420,06 ευρώ

2 έτη νωρίτερα: 393,65 ευρώ

3 έτη νωρίτερα: 366,43 ευρώ

4 έτη νωρίτερα: 339,82 ευρώ

5 έτη νωρίτερα: 312,81 ευρώ

Η συγκεκριμένη περικοπή αφορά την Εθνική Σύνταξη και όχι το ανταποδοτικό τμήμα.

Τι συμβαίνει όταν υπάρχουν περισσότεροι από ένας «κόφτες»

Οι μειώσεις μπορούν να συνυπάρξουν. Για παράδειγμα, ένας ασφαλισμένος μπορεί να έχει λιγότερα από 20 έτη ασφάλισης και ταυτόχρονα λιγότερα από 40 έτη διαμονής. Σε περίπτωση μειωμένης σύνταξης μπορεί να υπάρχει και η πρόσθετη μείωση λόγω ηλικίας.

Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν επίσης όσοι λαμβάνουν περισσότερες από μία κύριες συντάξεις, καθώς δεν καταβάλλεται αυτομάτως μία πλήρης Εθνική Σύνταξη για κάθε κύρια σύνταξη. Η νομοθεσία προβλέπει ειδικούς κανόνες για τη σώρευση.

Έτσι, τα 446,87 ευρώ αποτελούν το ανώτατο πλήρες ποσό της Εθνικής Σύνταξης για το 2026 υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Το ποσό που θα δει τελικά ο κάθε συνταξιούχος εξαρτάται από έναν συνδυασμό παραμέτρων: χρόνια ασφάλισης, χρόνια διαμονής και ηλικία συνταξιοδότησης.