Αλλάζει και πάλι ο καιρός μετά το Σαββατοκύριακο και το φθινόπωρο κάνει ξανά την εμφάνισή του από Δευτέρα, σύμφωνα με τον Μαρουσάκη.

Μπαίνουμε και πάλι σε καλοκαιρινή τροχιά, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Αναμένουμε τις επόμενες ημέρες, καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες, στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας.

Θα κυριαρχήσει η ηλιοφάνεια, θα αρχίσει να ανεβαίνει ο υδράργυρος το μεσημέρι και το απόγευμα και θα κάνει ζέστη. Τη νύχτα όμως και νωρίς το πρωί θα πέφτει η θερμοκρασία, σε μη αστικοποιημένες εκτάσεις, δροσούλα ή και ψύχρα.

Δεν θα απουσιάζουν οι μπόρες και οι καταιγίδες, τα απογεύματα απο το εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας και το βοριαδάκι θα επιμείνει προς το Αιγαίο, χωρίς όμως οι εντάσεις του να προβληματίζουν τις μετακινήσεις.

Αυτό το καλοκαιρινό διάλειμμα θα έχει διάρκεια 3 με 4 ημέρες, γιατί από τη Δευτέρα και μετά μας έρχεται μία πιο ψυχρή αέρια μάζα από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, με αποτέλεσμα από την Τρίτη να πέσει σημαντικά η θερμοκρασία και να μπούμε σε φθινοπωρινή τροχιά.

Οι βροχές θα απασχολήσουν πιο πολύ την ανατολική και βόρεια Ελλάδα.

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Ο καιρός σήμερα

Σήμερα θα κυριαρχήσει η ηλιακή ακτινοβολία, με λίγα σύννεφα και θα βγουν μπόρες ή ακόμη και καταιγίδες, σε εσωτερικές περιοχές του ηπειρωτικού κορμού και γενικά σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε ορεινούς και ημιορινούς όγκους.

Αυτή η αστάθεια θα μας συνοδεύει καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και μάλιστα τη Δευτέρα, καθώς θα μας προσεγγίσει μία πιο ψυχρή αέρια μάζα- θα μας ενταθεί, ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα.

Οι άνεμοι θα είναι πιο ισχυροί προς την πλευρά του Αιγαίου (6-7 μποφόρ). Στο Ιόνιο οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν.

Η θερμοκρασία αγά το μεσημέι θα κυμανθεί από 26 έως και 30 - 33 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, περιμένουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες, με κυριαρχία της ηλιακής ακτινοβολίας και η θερμοκρασία στους 30 με 1 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο. Την Κυριακή και κυρίως τη Δευτέρα, είναι πιο αυξημένες οι πιθανότητες να βγει αστάθεια με μπόρες και καταιγίδες, διότι θα κατέβει αυτή η ψυχρή αέρα μάζα. Θα

βγουν καταιγίδες. Τη Δευτέρα και κυρίως απόγευμα και νύχτα, οι καταιγίδες που θα βγουν θα είναι πιο οργανωμένες και έντονες καταιγίδες.Ο υδράργυρος κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου.

Από Δευτέρα απόγευμα ο καιρός θα το γυρίσει σε φθινόπωρο, προσοχή στις καταιγίδες Κυριακή και κυρίως Δευτέρα στη βόρεια Ελλάδα.

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