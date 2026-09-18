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Συνεχίζεται η προετοιμασία για τις προφορικές εξετάσεις της ΕΣΔι δικαστικών υπαλλήλων με 25 ενδεικτικές ερωτήσεις και απαντήσεις από τα άρθρα 1-13 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων, για στοχευμένη και ουσιαστική επανάληψη.

Η καλή προετοιμασία για τις προφορικές εξετάσεις της ΕΣΔι δικαστικών υπαλλήλων που θα διεξαχθούν 1-20 Νοεμβρίου 2026, απαιτεί σαφή γνώση των βασικών διατάξεων, αλλά και ικανότητα σύντομης και ολοκληρωμένης διατύπωσης της απάντησης. Στη σημερινή ανάρτηση μας παρουσιάζονται 25 ενδεικτικές από τα άρθρα 1-13 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, οι οποίες καλύπτουν θεμελιώδη ζητήματα σχετικά με τα δικαστήρια, τους δικαστικούς λειτουργούς, τη συγκρότηση και τη λειτουργία τους, καθώς και τα κωλύματα των παραγόντων της δίκης.

1. Με ποια πράξη γίνεται η κατανομή των θέσεων των δικαστικών λειτουργών;

Η κατανομή των θέσεων των δικαστικών λειτουργών γίνεται με προεδρικό διάταγμα.

(άρθρο 3 παρ. 2 ΚΟΔ)

2. Στο τριμελές πλημμελειοδικείο ο αρχαιότερος δικαστής ανήκει στην ειδική επετηρίδα. Μπορεί να προεδρεύσει αντί νεότερου δικαστή της γενικής;

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Όχι, στο τριμελές πλημμελειοδικείο προεδρεύει ο αρχαιότερος δικαστής της γενικής επετηρίδας.

(άρθρο 4 παρ. 3 ΚΟΔ)

3. Σε πολύμηνη δίκη έχει οριστεί συμπαρεδρεύων δικαστής. Συμμετέχει στη διάσκεψη χωρίς να έχει αναπληρώσει μέλος της σύνθεσης;

Όχι, παρακολουθεί τη διαδικασία, αλλά συμμετέχει στη διάσκεψη μόνο αναπληρώσει κωλυόμενο μέλος του δικαστηρίου.

(άρθρο 6 παρ. 5 ΚΟΔ)

4. Είναι αδύνατη η συγκρότηση του Εφετείου Κρήτης. Από ποιο εφετείο μεταβαίνουν εφέτες;

Από το Εφετείο Πειραιώς, με παραγγελία του δικαστή που το διευθύνει.

(άρθρο 6 παρ. 1γ υποπερ. γβ ΚΟΔ)

5. Ο εισαγγελέας κωλύεται σε δικάσιμο μικτού ορκωτού δικαστηρίου. Ποιος μεταβαίνει για να τον αναπληρώσει;

Ο εισαγγελέας πρωτοδικών, για τη συγκεκριμένη δικάσιμο.

(άρθρο 6 παρ. 2 περ. β ΚΟΔ)

6. Πώς αναπληρώνονται οι πρωτοδίκες ή οι πάρεδροι όταν είναι αδύνατη η συγκρότηση διοικητικού πρωτοδικείου;

Αναπληρώνονται από πρωτοδίκες ή παρέδρους άλλου πρωτοδικείου της ίδιας εφετειακής περιφέρειας.

(άρθρο 6 παρ. 3 περ. β ΚΟΔ)

7. Μετέχει ο γραμματέας στη διάσκεψη του δικαστηρίου;

Όχι, μετέχει μόνο αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά ή αν το δικαστήριο κρίνει αναγκαία την παρουσία του.

(άρθρο 8 παρ. 2 ΚΟΔ)

8. Τι συνέπεια έχει η αποσιώπηση του κωλύματος από τους παράγοντες της δίκης;

Συνιστά πειθαρχικό αδίκημα, αλλά δεν επιφέρει ακυρότητα της πράξης, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

(άρθρο 9 παρ. 3 ΚΟΔ)

9. Τι γίνεται αν το δικαστήριο δεν μπορεί να συγκροτηθεί ούτε με αναπλήρωση δικαστών;

Εφαρμόζονται οι οικείες δικονομικές διατάξεις και οι υποθέσεις παραπέμπονται για εκδίκαση σε άλλο ισόβαθμο δικαστήριο.

(άρθρο 6 παρ. 4 ΚΟΔ)

10. Με ποια πράξη ιδρύεται, συγχωνεύεται ή καταργείται ένα δικαστήριο;

Ένα δικαστήριο ιδρύεται, συγχωνεύεται ή καταργείται με προεδρικό διάταγμα, ύστερα από γνώμη της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου ή του Συμβουλίου της Επικρατείας, αντίστοιχα.

(άρθρο 2 παρ. 1 ΚΟΔ)

11. Τι είναι το δικαστικό γραφείο τηλεματικής;

Το δικαστικό γραφείο τηλεματικής είναι απομακρυσμένος τόπος που λειτουργεί ως υπηρεσία δικαστηρίου και συνδέεται με αυτό τεχνολογικά για τηλεματικές συνεδριάσεις και παροχή υπηρεσιών δικαιοσύνης.

(άρθρο 2 παρ. 3 ΚΟΔ)

12. Πώς συγκροτείται το μικτό ορκωτό δικαστήριο;

Το μικτό ορκωτό δικαστήριο συγκροτείται από πρόεδρο πρωτοδικών, δύο πρωτοδίκες και τέσσερις ενόρκους.

(άρθρο 4 παρ. 1 ΚΟΔ)

13. Για πόσο χρόνο ορίζονται οι εισαγγελείς ανηλίκων και ποιος τους ορίζει;

Οι εισαγγελείς ανηλίκων ορίζονται για τρία έτη, από εκείνον που διευθύνει την αντίστοιχη εισαγγελία.

(άρθρο 4 παρ. 4 ΚΟΔ)

14. Δικηγορικός σύλλογος κλήθηκε δέκα ημέρες πριν από τη συνεδρίας της Ολομέλειας. Τηρήθηκε η νόμιμη προθεσμία;

Όχι, οι επηρεαζόμενοι φορείς πρέπει να καλούνται τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

(άρθρο 2 παρ. 1 ΚΟΔ)

15. Ποιος αναπληρώνει τον εισαγγελέα όταν δεν μπορεί να συγκροτηθεί δικαστήριο ανηλίκων;

Ο αντεισαγγελέας πρωτοδικών, ύστερα από παραγγελία του εισαγγελικού λειτουργού που διευθύνει την εισαγγελία εφετών.

(άρθρο 6 παρ. 2α ΚΟΔ)

16. Δεν μπορεί να συγκροτηθεί διοικητικό πρωτοδικείο, από πού προέρχονται οι εφέτες που θα το συγκροτήσουν και ποιος τους ορίζει;

Προέρχονται από άλλο διοικητικό εφετείο και ορίζονται με πράξη του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

(άρθρο 6 παρ. 3α υποπερ. αα ΚΟΔ)

17. Πώς αναπληρώνονται οι πρωτοδίκες ή οι πάρεδροι όταν είναι αδύνατη η συγκρότηση διοικητικού πρωτοδικείου;

Από πρωτοδίκες ή παρέδρους άλλη πρωτοδικείου της ίδιας εφετειακής περιφέρειας.

(άρθρο 6 παρ. 4β ΚΟΔ)

18. Πότε πραγματοποιείται η κατανομή των οργανικών θέσεων;

Κάθε δύο έτη, τον Ιούνιο, ή εκτάκτως σε περίπτωση αύξησης των θέσεων.

(άρθρο 3 παρ. 2 ΚΟΔ)

19. Ποιος προΐσταται της γραμματείας του δικαστηρίου;

Ο δικαστής ή ο πρόεδρος του τριμελούς συμβουλίου που διευθύνει το δικαστήριο.

(άρθρο 11 παρ. 2 ΚΟΔ)

20. Πότε αρχίζουν και πότε λήγουν τα θερινά τμήματα;

Τα θερινά τμήματα αρχίζουν την 1η Ιουλίου και λήγουν στις 15 Σεπτεμβρίου.

(άρθρο 12 παρ. 2 ΚΟΔ)\

21. Τι περιλαμβάνει το αρχείο του δικαστηρίου ή εισαγγελίας;

Αποφάσεις, πρακτικά, βιβλία, δικογραφίες, πειστήρια και άλλα υπηρεσιακά έγγραφα, σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή.

(άρθρο 13 παρ. 1 ΚΟΔ)

22. Σε περίπτωση απεργίας, ποιος οφείλει να διαθέσει το απολύτως αναγκαίο προσωπικό στη γραμματεία;

Η διοίκηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης που κήρυξε την απεργία (άρθρο 11 παρ. 6 ΚΟΔ)

23. Ποιος αναλαμβάνει το αρχείο καταργούμενου δικαστηρίου ή εισαγγελίας;

Το δικαστήριο ή η εισαγγελία στην τοπική αρμοδιότητα των οποίων υπάγεται η περιφέρεια του καταργηθέντος δικαστηρίου ή της καταργηθείσας εισαγγελίας (άρθρο 13 παρ. 1 ΚΟΔ)

24. Ποιος ορίζει τον αναπληρωτή του προϊσταμένου της γραμματείας όταν απουσιάζει ή κωλύεται;

Τον ορίζει ο δικαστής, ο πρόεδρος του τριμελούς συμβουλίου ή ο εισαγγελέας που διευθύνει την οικεία υπηρεσία.

(άρθρο 11 παρ. 4 ΚΟΔ)

25.Ποια πρόσωπα καταλαμβάνει το κώλυμα συγγένειας;

Τους δικαστικούς λειτουργούς, τους ενόρκους, τους δικαστικούς υπαλλήλους και τους δικηγόρους.

(άρθρο 9 παρ. 1 ΚΟΔ)