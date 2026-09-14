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Τι ίσχυε και τι ισχύει μετά τον ν.5326/2026. Οι σημαντικότερες αλλαγές στον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων που μπορεί να «παγιδεύσουν» τους υποψηφίους στις προφορικές εξετάσεις της ΣΤ’ Σειράς ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων. Σήμερα, ΣΟΣ ερωτήσεις με διπλή απάντηση «Πριν» και «Μετά», για να είστε πλήρως ενημερωμένοι.

Οι σημαντικότερες αλλαγές που επέφερε ο ν.5326/2026 στον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων αφορούν κυρίως το σύστημα των δικαστικών και υπηρεσιακών συμβουλίων και, ειδικότερα, τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

Πλέον προβλέπονται στη Γενική Επιτροπεία δικό της πενταμελές δικαστικό συμβούλιο, καθώς και πενταμελές και επταμελές υπηρεσιακό συμβούλιο, ενώ καθορίζονται η σύνθεση, ο τρόπος ανάδειξης των μελών τους, ο τόπος συνεδρίασης και οι αρμοδιότητές τους. Παράλληλα, ανακατανέμονται αρμοδιότητες που μέχρι σήμερα ασκούνταν από άλλα συμβούλια, ιδίως του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Οι αλλαγές, όμως, δεν περιορίζονται μόνο στα συμβούλια. Ο νέος νόμος τροποποιεί συγκεκριμένες διαδικασίες και αρμοδιότητες του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, καταργεί παλαιότερες ρυθμίσεις, εισάγει νέο κανόνα για ορισμένες άδειες των δικαστικών υπαλλήλων και ειδική ρύθμιση για την άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου των υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων, ενώ αλλάζει και το χρονοδιάγραμμα εξέτασης των μεταθέσεων.

Για τους υποψηφίους της ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς σε ορισμένες ερωτήσεις η απάντηση που ήταν σωστή πριν από τον ν.5326/2026 δεν είναι πλέον η σωστή μετά την 16η Σεπτεμβρίου 2026 (ημερομηνία ισχύος του νέου νόμου).

Γι’ αυτό στις ερωτήσεις που ακολουθούν βλέπουμε δίπλα δίπλα τι ίσχυε «Πριν» και τι ισχύει «Μετά»:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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1. Ποια δικαστικά συμβούλια προβλέπονται στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων;

ΠΡΙΝ: Δεν προβλεπόταν δικό της δικαστικό συμβούλιο.

ΜΕΤΑ: Προβλέπεται πενταμελές δικαστικό συμβούλιο.

(Άρθρο 84 §1 ΚΔΥ)

2. Ποια υπηρεσιακά συμβούλια προβλέπονται στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων;

ΠΡΙΝ: Δεν προβλέπονταν δικά της υπηρεσιακά συμβούλια.

ΜΕΤΑ: Προβλέπονται πενταμελές και επταμελές υπηρεσιακό συμβούλιο.

(Άρθρο 84 §2 ΚΔΥ)

3. Ποιος προεδρεύει στο πενταμελές δικαστικό συμβούλιο της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια;

ΠΡΙΝ: Δεν υπήρχε αντίστοιχο συμβούλιο.

ΜΕΤΑ: Ο αρχαιότερος Αντεπίτροπος.

(Άρθρο 85 §1 ΚΔΥ)

4. Ποιοι μετέχουν στο πενταμελές δικαστικό συμβούλιο της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια;

ΠΡΙΝ: Δεν υπήρχε αντίστοιχη σύνθεση.

ΜΕΤΑ: Ο αρχαιότερος Αντεπίτροπος, δύο Πρόεδροι Εφετών και δύο Εφέτες του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

(Άρθρο 85 §1 ΚΔΥ)

5. Ποιος προεδρεύει στο πενταμελές υπηρεσιακό συμβούλιο της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια;

ΠΡΙΝ: Δεν υπήρχε αυτοτελές συμβούλιο.

ΜΕΤΑ: Ο νεότερος Αντεπίτροπος.

(Άρθρο 85 §4 ΚΔΥ)

6. Ποιος προεδρεύει στο επταμελές υπηρεσιακό συμβούλιο της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια;

ΠΡΙΝ: Δεν υπήρχε αυτοτελές επταμελές συμβούλιο.

ΜΕΤΑ: Ο Επίτροπος.

(Άρθρο 85 §4 ΚΔΥ)

7. Πώς αναδεικνύονται οι Πρόεδροι Εφετών και οι Εφέτες που μετέχουν στα συμβούλια της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια;

ΠΡΙΝ: Δεν υπήρχε η ειδική αυτή διαδικασία.

ΜΕΤΑ: Με κλήρωση μεταξύ όσων υπηρετούν στα Διοικητικά Εφετεία Αθηνών και Πειραιά.

(Άρθρο 86 §4α ΚΔΥ)

8. Πού συνεδριάζουν τα συμβούλια της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια;

ΠΡΙΝ: Δεν υπήρχε ειδική πρόβλεψη.

ΜΕΤΑ: Στο κατάστημα της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια.

(Άρθρο 87 §2 ΚΔΥ)

9. Απαιτείται γνώμη του Γενικού Επιτρόπου για αποφάσεις των υπηρεσιακών συμβουλίων του ΣτΕ που αφορούν υπαλλήλους των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και της Γενικής Επιτροπείας;

ΠΡΙΝ: Ναι, οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις λαμβάνονταν ύστερα από γνώμη του.

ΜΕΤΑ: Όχι. Η σχετική διάταξη καταργήθηκε.

(Πρώην άρθρο 87 §8 ΚΔΥ)

10. Ποιο συμβούλιο αποφασίζει σε πρώτο βαθμό για τη μονιμοποίηση ή την παύση υπαλλήλου της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια;

ΠΡΙΝ: Το πενταμελές δικαστικό συμβούλιο του διοικητικού εφετείου.

ΜΕΤΑ: Το πενταμελές δικαστικό συμβούλιο της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια.

(Άρθρο 88 §1 ΚΔΥ)

11. Ποιο υπηρεσιακό συμβούλιο είναι αρμόδιο για τα υπηρεσιακά θέματα των υπαλλήλων της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια;

ΠΡΙΝ: Το υπηρεσιακό συμβούλιο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

ΜΕΤΑ: Το πενταμελές υπηρεσιακό συμβούλιο της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

(Άρθρο 88 §§3 και 7 ΚΔΥ)

12. Ποιο συμβούλιο είναι αρμόδιο για μετάθεση υπαλλήλου από την περιφέρεια ενός διοικητικού εφετείου σε άλλη;

ΠΡΙΝ: Το πενταμελές υπηρεσιακό συμβούλιο του Συμβουλίου της Επικρατείας.

ΜΕΤΑ: Το πενταμελές υπηρεσιακό συμβούλιο της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

(Άρθρο 88 §§4 και 7 ΚΔΥ)

13. Ποιο συμβούλιο είναι αρμόδιο για την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων και διευθύνσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και της Γενικής Επιτροπείας;

ΠΡΙΝ: Το πενταμελές υπηρεσιακό συμβούλιο του ΣτΕ.

ΜΕΤΑ: Το πενταμελές υπηρεσιακό συμβούλιο της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια.

(Άρθρο 88 §§4 και 7 ΚΔΥ)

14. Ποιο συμβούλιο κρίνει πλέον σε δεύτερο βαθμό προσφυγές κατά αποφάσεων των πενταμελών υπηρεσιακών συμβουλίων των διοικητικών εφετείων;

ΠΡΙΝ: Το πενταμελές υπηρεσιακό συμβούλιο του ΣτΕ.

ΜΕΤΑ: Το πενταμελές υπηρεσιακό συμβούλιο της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια.

(Άρθρο 88 §§4 και 7 ΚΔΥ)

15. Ποιο συμβούλιο εξετάζει σε δεύτερο βαθμό προσφυγές κατά πρωτοβάθμιων αποφάσεων του πενταμελούς υπηρεσιακού συμβουλίου της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων;

ΠΡΙΝ: Δεν υπήρχε αντίστοιχο πενταμελές συμβούλιο της Γενικής Επιτροπείας.

ΜΕΤΑ: Το επταμελές υπηρεσιακό συμβούλιο της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια.

(Άρθρο 88 §7Α ΚΔΥ)

16. Ποιο συμβούλιο κρίνει σε δεύτερο βαθμό ειδικά την επιλογή προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων και διευθύνσεων των διοικητικών δικαστηρίων και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια;

ΠΡΙΝ: Δεν υπήρχε ειδική ρύθμιση.

ΜΕΤΑ: Το επταμελές υπηρεσιακό συμβούλιο του Συμβουλίου της Επικρατείας.

(Άρθρο 88 §7Α ΚΔΥ)

17. Τι αλλάζει ως προς τις άδειες μητρότητας, τις γονικές άδειες, τις άδειες εξετάσεων και τις ειδικές άδειες των δικαστικών υπαλλήλων;

ΠΡΙΝ: Δεν υπήρχε η συγκεκριμένη γενική παραπομπή.

ΜΕΤΑ: Εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τους δημόσιους διοικητικούς υπαλλήλους, εκτός αν ο ΚΔΥ ορίζει διαφορετικά.

(Άρθρο 100 §4 ΚΔΥ)

18. Ποιος χορηγεί την άδεια της παρ. 1 του άρθρου 118 (ιδιωτικό έργο με αμοιβή) στους υπαλλήλους ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων;

ΠΡΙΝ: Το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.

ΜΕΤΑ: Ειδικό τριμελές όργανο που προβλέπει το άρθρο 118 §2.

(Άρθρο 118 §2 ΚΔΥ)

19. Πότε αποστέλλονται πλέον στα υπηρεσιακά συμβούλια τα ερωτήματα περί μεταθέσεων;

ΠΡΙΝ: Τον Απρίλιο και τον Νοέμβριο.

ΜΕΤΑ: Έως 31 Μαρτίου και 31 Οκτωβρίου.

(Άρθρο 149 §3 ΚΔΥ)

20. Μέχρι πότε επιλαμβάνονται πλέον τα υπηρεσιακά συμβούλια των ερωτημάτων περί μεταθέσεων;

ΠΡΙΝ: Έως 31 Μαΐου και 31 Δεκεμβρίου.

ΜΕΤΑ: Έως 15 Μαΐου και 15 Δεκεμβρίου.

(Άρθρο 149 §3 ΚΔΥ)

Ελπίζω να σας βοήθησα λίγο στη μελέτη σας!