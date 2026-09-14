Το CDU συγκέντρωσε το 27% των ψήφων (-4,5 από τις εκλογές του 2021), με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) να περιορίζεται στο 24,6% (-5,4) και την AfD να φτάνει στο 15,9% (+11,3).

Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) αναδείχθηκε ισχυρότερη δύναμη στις χθεσινές δημοτικές και περιφερειακές εκλογές στην Κάτω Σαξονία, η σημαντική άνοδος ωστόσο της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) καταδεικνύει ότι η ακροδεξιά έχει πλέον εμπεδώσει την παρουσία της και στα δυτικά κρατίδια.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα, το CDU συγκέντρωσε το 27% των ψήφων (-4,5 από τις εκλογές του 2021), με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) να περιορίζεται στο 24,6% (-5,4) και την AfD να φτάνει στο 15,9% (+11,3). Ακολουθούν οι Πράσινοι με 14,1% (-1,8) και η Αριστερά με 6% (+3,2). Η προσέλευση στις κάλπες έφθασε στο 64,6% (57% το 2021), ενώ δικαίωμα ψήφου είχαν 6,3 εκατομμύρια πολίτες. Στην πρωτεύουσα του κρατιδίου, το Ανόβερο, ο νυν δήμαρχος Μπελίτ Ονάι από τους Πράσινους προηγείται σαφώς του αντιπάλου του Αξελ φον ντερ Όχε (SPD) και η εκλογή θα κριθεί στις επαναληπτικές εκλογές, στις 27 Σεπτεμβρίου.

Μόλις μία εβδομάδα μετά τη νίκη της AfD στην Σαξονία-Ανχαλτ και ενόψει των κρατιδιακών εκλογών της ερχόμενης Κυριακής στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, οι τοπικές εκλογές στην πατρίδα της Volkswagen, μιας από τις γερμανικές βιομηχανίες με τα σοβαρότερα προβλήματα το τελευταίο διάστημα, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Η AfD, υπερτριπλασιάζοντας τα ποσοστά της σε σχέση με το 2021, αποδεικνύει ότι δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικά «ανατολικογερμανικό φαινόμενο», αλλά εδραιώνεται και στις δυτικές περιοχές της χώρας, παρά το γεγονός μάλιστα ότι το Γραφείο Προστασίας του Συντάγματος της Κάτω Σαξονίας έχει χαρακτηρίσει την τοπική οργάνωση «υπό παρακολούθηση ακροδεξιά οργάνωση». Επιπλέον, οι αρμόδιες δημοτικές επιτροπές απέκλεισαν σε αυτές τις εκλογές τέσσερις υποψηφίους της AfD, αμφισβητώντας την αφοσίωσή τους στο γερμανικό Σύνταγμα. Για αυτό, αλλά και για την ταξινόμησή της, η AfD έχει κινηθεί νομικά.

Στους νικητές των χθεσινών εκλογών συγκαταλέγεται επίσης η Αριστερά, η οποία κατάφερε από τις προηγούμενες να διπλασιάσει τα ποσοστά της.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ