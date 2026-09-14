Με το μεγαλύτερο μέρος των ψήφων καταμετρημένο, η εκλογική αναμέτρηση της Σουηδίας παρέμενε εξαιρετικά αμφίρροπη το βράδυ της Κυριακής, με τα αριστερά κόμματα να διατηρούν προβάδισμα μιας μόλις έδρας

«Έτοιμη» να κυβερνήσει τη Σουηδία δηλώνει η επικεφαλής των σοσιαλδημοκρατών, μετά τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες Κυριακή και δεν ανέδειξαν ξεκάθαρο νικητή - εξέλιξη που προδιαγράφει μακρές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα κόμματα για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης.

Η νορδική χώρα έζησε άλλη μια μακρά εκλογική νύχτα με ανατροπές - κάτι μάλλον συνηθισμένο. Όταν δόθηκαν στη δημοσιότητα οι πρώτες δημοσκοπήσεις εξόδου από τα εκλογικά τμήματα, οι σοσιαλδημοκράτες εμφανίστηκαν να θριαμβεύουν. Σουηδικά ΜΜΕ εμφάνιζαν την 59χρονη Μαγκνταλένα Άντερσον μια ανάσα από το να πραγματοποιήσει το όνειρό της να επιστρέψει στην εξουσία, από την οποία αποχώρησε το 2022. Τα exit polls έδειχναν παράλληλα υποχώρηση της ακροδεξιάς, που υποστήριζε ως τώρα την κυβερνητική συμμαχία χωρίς να είναι ενταγμένη σε αυτή.

Με τα πρώτα αποτελέσματα, ωστόσο, η διαφορά εξαφανίστηκε.Με ενσωματωμένο σχεδόν το 95% των εκλογικών τμημάτων, τα ακόμη προκαταρκτικά αποτελέσματα έδιναν στη συμμαχία της κεντροαριστεράς και της αριστεράς 176 έδρες στην επόμενη Βουλή, έναντι 173 της συμμαχίας της δεξιάς και της άκρας δεξιάς.

Σημειώνεται πως για την πλειοψηφία απαιτούνται 175 έδρες, καθώς συνολικά το σώμα διαθέτει 349.

Τα τελικά αποτελέσματα μπορεί να μην ανακοινωθούν παρά μεθαύριο Τετάρτη, καθώς χρειάζεται ακόμη να καταμετρηθούν οι ψήφοι του εσωτερικού και η διαφορά είναι οριακή: Οι σοσιαλδημοκράτες της Άντερσον βρίσκονταν στο 28,1%, το κεντρώο κόμμα του Κρίστερσον στο 19,9%.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Οι Σοσιαλδημοκράτες παραμένουν το μεγαλύτερο κόμμα της Σουηδίας, αλλά φαίνεται να καταγράφουν το χειρότερο αποτέλεσμά τους εδώ και δεκαετίες. Μιλώντας λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, η Άντερσον απευθύνθηκε στους υποστηρικτές της τονίζοντας ότι πρέπει να καταμετρηθεί κάθε ψήφος. «Θα πρέπει να περιμένουμε τα τελικά εκλογικά αποτελέσματα. Όμως το μήνυμά μου είναι σαφές: εμείς οι Σοσιαλδημοκράτες θα είμαστε πάντα έτοιμοι να αναλάβουμε την ευθύνη για το αποτέλεσμα. Φαίνεται ότι θα είναι μια μάχη στήθος με στήθος», δήλωσε.

«Αλλά αυτή τη στιγμή προηγούμαστε. Αν αυτό διατηρηθεί, τότε η Σουηδία θα αποκτήσει νέα κυβέρνηση. Όμως πρέπει να περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα, οπότε επιτρέψτε μου να τελειώσω από εκεί που ξεκίνησα: στη δημοκρατία, το πιο σπουδαίο πράγμα που διαθέτουμε».

«Το ποια κυβέρνηση θα ηγηθεί της Σουηδίας τα επόμενα χρόνια παραμένει ένα ανοιχτό ερώτημα και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι αυτή η κυβέρνηση θα είναι η καλύτερη δυνατή για τη χώρα μας», αρκέστηκε να σχολιάσει ο Ουλφ Κρίστερσον.

Ήταν επίσης μια κακή βραδιά για τους ακροδεξιούς Σουηδούς Δημοκράτες (SD), οι οποίοι ελπίζουν να συμμετάσχουν στην κυβέρνηση για πρώτη φορά. Υποχώρησαν από τη δεύτερη στην τρίτη θέση των μεγαλύτερων κομμάτων της χώρας.

Επιστροφή της «Μάγκντα»;

Κι ενώ μένει να φανεί αν το αποτέλεσμα σημαίνει πράγματι επιστροφή της «Μάγκντα», τα μετεκλογικά σενάρια που διαμορφώνονται, για την ώρα, είναι δύο.

Το πρώτο είναι να σχηματιστεί κυβερνητική συμμαχία κεντροαριστεράς-αριστεράς, κάτι όχι εύκολο, με δεδομένες τις διαφωνίες ανάμεσα στα κόμματα. Αυτό θα απαιτήσει «χρόνο», δεν θα γίνει «αμέσως», προειδοποίησε ο Άντερς Σάνερστετ, του πανεπιστημίου της Λουντ, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Η κατάσταση θα είναι δύσκολη», παραδέχεται η Εμίλια Βίκστρεμ Μελίν, ψηφοφόρος των σοσιαλδημοκρατών. «Αλλά έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη Μαγκνταλένα, είναι έμπειρη διαπραγματεύτρια και έχει σχέδιο».

Υποστηρικτές του συντηρητικού πρωθυπουργού Κρίστερσον διαφωνούν: Ακόμη κι αν οι σοσιαλδημοκράτες «κερδίσουν», είναι πιθανό να «δυσκολευτούν να σχηματίσουν κυβέρνηση», θέλει να πιστεύει ο Όλιβερ Άντερσον, μέλος της νεολαίας του κόμματός του.

Για μήνες, η κυβερνητική συμμαχία του Κρίστερσον, που σχηματίστηκε το 2022 και βασιζόταν στην υποστήριξη της ακροδεξιάς στο σουηδικό κοινοβούλιο, φερόταν κατά τις δημοσκοπήσεις να οδεύει σε βαριά ήττα. Όμως σταδιακά, πιο πρόσφατες σφυγμομετρήσεις αναπτέρωσαν τις ελπίδες του.

Εφόσον επικρατήσει ο Ουλφ Κρίστερσον, θα κληθεί να πραγματοποιήσει τις υποσχέσεις του και να δώσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο ακροδεξιό SD. Μετά από τέσσερα χρόνια σε ρόλο υποστηρικτή της κυβέρνησης συνεργασίας υπό τους Μετριοπαθείς - διάστημα κατά το οποίο εκτόπισε μεγάλο μέρος του σουηδικού κατεστημένου προς τα δεξιά και άσκησε ισχυρή επιρροή στις πολιτικές της χώρας - η προσέγγιση του SD σε αυτές τις εκλογές ήταν ακόμη πιο ακραία.

Το προεκλογικό σύνθημα «Κάντε τη Σουηδία ξανά Σουηδία» θύμισε το «Make America Great Again» του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ οι αμφιλεγόμενες διαφημίσεις του σε λεωφορεία - με μηνύματα όπως: «Σας λείπει το Μογκαντίσου; Το επίδομα επαναπατρισμού θα σας βοηθήσει να επιστρέψετε σπίτι σας» - αποσύρθηκαν αφού οι οδηγοί αρνήθηκαν να εργαστούν σε οχήματα που τα προέβαλλαν.