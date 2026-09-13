Μέχρι να οριστικοποιηθεί η κατανομή των εδρών, κανένα από τα σενάρια δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο.

Σε πολιτικό θρίλερ εξελίσσεται η ημέρα των βουλευτικών εκλογών στη Σουηδία, καθώς τα δύο exit polls δείχνουν ότι κανένα από τα βασικά πολιτικά στρατόπεδα δεν φαίνεται να διαθέτει εύκολη διαδρομή προς τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Τα πρώτα στοιχεία διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα σύνθετο σκηνικό, καθώς οι απαιτούμενες κοινοβουλευτικές ισορροπίες καθιστούν πιθανές τις δύσκολες διαπραγματεύσεις μεταξύ κομμάτων που σε αρκετές περιπτώσεις βρίσκονται σε διαφορετικές πλευρές του πολιτικού φάσματος.

Ένα από τα βασικά σενάρια που προκύπτουν είναι ο σχηματισμός κυβέρνησης με κορμό τους Σοσιαλδημοκράτες, σε συνεργασία με το Πράσινο Κόμμα και το Κεντρώο Κόμμα.

Μια τέτοια κυβέρνηση, ωστόσο, θα χρειαζόταν τη στήριξη του Αριστερού Κόμματος, προκειμένου να μπορέσει να κυβερνήσει ως κυβέρνηση μειοψηφίας.

Η ανάγκη αυτή προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας στις διαπραγματεύσεις. Το Αριστερό Κόμμα βρίσκεται στα αριστερά των Σοσιαλδημοκρατών, ενώ μέχρι το 1990 έφερε την ονομασία Κομμουνιστικό Κόμμα Σουηδίας.

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Επομένως, ακόμη και εφόσον προχωρήσει η συγκεκριμένη πολιτική συνεργασία, θα απαιτηθούν συμφωνίες και συμβιβασμοί για να εξασφαλιστεί η απαραίτητη κοινοβουλευτική στήριξη.

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Κυβέρνηση από τη δεξιά έως το κέντρο;

Στο τραπέζι έχει βρεθεί και ένα διαφορετικό σενάριο: ο σχηματισμός μιας ευρύτερης κυβέρνησης συνεργασίας μεταξύ των Σοσιαλδημοκρατών, των Πρασίνων, του Κεντρώου Κόμματος και των Χριστιανοδημοκρατών.

Μια τέτοια συμμαχία θα ήταν ιδιαίτερα ευρεία πολιτικά και θα απαιτούσε σημαντικές υποχωρήσεις από όλες τις πλευρές.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν τα συγκεκριμένα κόμματα θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν αρκετές έδρες ώστε να εξασφαλίσουν πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Ακόμη και στην περίπτωση που κάτι τέτοιο καταστεί αριθμητικά εφικτό, παραμένει ανοιχτό το κατά πόσο μια τόσο ετερόκλητη συνεργασία θα μπορούσε να παραμείνει σταθερή σε βάθος χρόνου.

«Μπλοκάρει» το δεξιό στρατόπεδο

Την ίδια ώρα, τα πρώτα δεδομένα φαίνεται να δυσκολεύουν σημαντικά το σχέδιο του δεξιού συνασπισμού.

Οι Σουηδοί Δημοκράτες, οι Μετριοπαθείς, οι Χριστιανοδημοκράτες και οι Φιλελεύθεροι είχαν αποτελέσει τον βασικό κυβερνητικό συνασπισμό της δεξιάς, όμως τα exit polls δείχνουν ότι ο συγκεκριμένος σχηματισμός δεν φαίνεται να διαθέτει πλέον τις απαραίτητες κοινοβουλευτικές προϋποθέσεις για να συνεχίσει να κυβερνά με τον ίδιο τρόπο.

Η εξέλιξη αυτή μεταφέρει το βάρος των διαπραγματεύσεων στο σύνολο του πολιτικού συστήματος.

Το βασικό χαρακτηριστικό της εκλογικής βραδιάς είναι, επομένως, η έλλειψη καθαρής κυβερνητικής λύσης.

Οι Σοσιαλδημοκράτες μπορούν να εξετάσουν συνεργασίες με τα κόμματα του κεντροαριστερού και κεντρώου χώρου, όμως θα χρειαστούν πιθανότατα επιπλέον κοινοβουλευτική στήριξη. Από την άλλη πλευρά, το παραδοσιακό δεξιό μπλοκ αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες να εξασφαλίσει την απαραίτητη πλειοψηφία.

Το αποτέλεσμα είναι ένα πολιτικό σκηνικό στο οποίο οι αριθμοί των εδρών θα είναι καθοριστικοί, ενώ οι επόμενες ημέρες αναμένεται να κυριαρχηθούν από διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις και προσπάθειες σχηματισμού βιώσιμης κυβερνητικής πλειοψηφίας.