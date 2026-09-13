LIVE η συνέντευξη Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μετά τη χθεσινή του ομιλία, παραχωρεί αυτή την ώρα συνέντευξη Τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης».
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Διαγωνισμοί και απευθείας αναθέσεις13:53:16
Προτείναμε προληπτικό έλεγχο σε όλες τις συμβάσεις για τους διαγωνισμούς. Ένα παράδειγμα είναι αυτό που συνέβη για την επιστολική ψήφο. Μια εταιρεία πήρε τον διαγωνισμό με μια ελάχιστη διαφορά μερικών χιλιάδων ευρώ. Έχουμε πολλές απευθείας αναθέσεις και πολλούς στημένους διαγωνισμούς. Προτείνουμε πλαφόν και μια πιο ισχυρή Διαύγεια. Το ΠΑΣΟΚ έκανε τα δύσκολα χρόνια ισχυρές μεταρρυθμίσεις. Να γνωρίζει ο πολίτης που πάει κάθε ευρώ.
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Κοστολόγηση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο13:49:17
Κοστολόγηση μπορούμε να κάνουμε όλοι μας. Τα στοιχεία μας είναι από το λογιστήριο του κράτους. Ανάλυση θα γίνει; Όταν η ΝΔ μείωσε τον φόρο στα μερίσματα, ήταν μια θετική επίπτωση στην ελληνική οικονομία; Πώς αξιολογείται η πρόταση να δώσουμε κίνητρα για ακόμα γρηγορότερες αποσβέσεις σε επίπεδο επενδύσεων. Δεν είναι μόνο ένα κόστος. Περιμένω το Δημοσιονομικό Συμβούλιο να αναφέρει και τις επιπτώσεις. Να δούμε ποιους βοηθά ένα μέτρο. Αυτό είναι η αξία. Αν γίνει θα βοηθήσει.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dle4jmdf3s2h?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Εθνικά θέματα – Ελληνοτουρκικές σχέσεις13:45:57
Διάλογο χωρίς αυταπάτες. Δεν κλιμακώνουμε τη ρητορική μας. Αυτά λέμε πάντα. Θεσμικά βήματα πρέπει να γίνουν. Σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας. Η οικονομία της είναι εξαρτώμενη από την Ευρώπη, το θέμα είναι να σχεδιάσουμε και να διεκδικήσουμε σωστά και να αφήσουμε τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Εμπιστεύομαι τη μνήμη του ελληνικού λαού. Ας σκεφτούν ποιο κόμμα στα εθνικά θέματα πήγε τη χώρα μπροστά. Και σε σχέση με την Τουρκία. Εμείς η ΝΔ; Θέλει ρεαλισμό και εθνική συνεννόηση. Ούτε αυτό υπάρχει. Δεν καλύπτεται με την ενημέρωση του ΥΠΕΞ. Χρειάζεται ειλικρίνεια και σοβαρότητα. Η Αγία Αικατερίνη του Σινά; Θα έχουμε μια καλή συμφωνία; Δεν άκουσα κάτι. Είναι πολλά τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η Αίγυπτος πήρε πέρυσι 4 δις. Βάλαμε προϋποθέσεις;
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Ακροδεξιά και πιθανή κάθοδος Κασιδιάρη στις εκλογές13:40:04
Όταν χρησιμοποιείς τη ρητορική Τραμπ και Λεπέν που ανοίγουν τον δρόμο στην ακροδεξιά και την απανθρωπιά, μην ρίχνεις κροκοδείλια δάκρυα όταν αυτές οι δυνάμεις αποκτούν ακροατήριο στην πατρίδα σου. Το μήνυμά μου είναι να σκεφτούν οι Έλληνες, αξίζει να επικροτούν έστω και με ένα like τους οπαδούς του Χίλτερ που κατέσφαξαν τον ελληνικό λαό; Σε αυτούς που χαιρετούν ναζιστικά; Αυτός ο λαός και η εθνική του αντίσταση ήταν από τις πιο ισχυρές στην Ευρώπη, με βαρύ φόρο αίματος. Να σκεφτούν αν αξίζει να κάνουν έστω και ένα like σε δολοφόνους. Δυστυχώς η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει δυσκολίες. Καμία χαραμάδα να γίνονται κομμάτια κοινωνιών σε αυτές τις επικίνδυνες ιδέες.
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Για την επόμενη μέρα των εκλογών στο ΠΑΣΟΚ13:35:38
Η μάχη των εκλογών είναι μάχη πολιτικής αλλαγής. Με ποιους θα συνεργαστούμε θα το αποφασίσει ο λαός. Στις τελευταίες εκλογές η ερώτηση ήταν «με ποιους θα πάτε;». Οι δημοσκοπήσεις έπεσαν έξω. Ας αγωνιστούμε κι ας περιμένουμε τη λαϊκή ετυμηγορία. Το χρέος μας είναι οι Έλληνες να ξέρουν τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Είμαι σίγουρος και αισιόδοξος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dle4ea861yfl?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Αν η ΝΔ είναι πρώτο κόμμα θα ζητήσει την απομάκρυνση Μητσοτάκη; Με ποιον θα συνομιλούσε13:33:26
Εμείς θέλουμε να κερδίσουμε. Τα εσωκομματικά τους ας τα λύσουν μόνοι τους.
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Διεύρυνση ΠΑΣΟΚ – Στρατιωτικές δαπάνες13:32:13
Στη μάχη για την πολιτική αλλαγή είναι ευπρόσδεκτοι όλοι. Όσοι πιστεύουν στο πρόγραμμά μας. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ανοιχτό κόμμα και το επόμενο διάστημα κι άλλοι άνθρωποι θα έρθουν κοντά μας. Πιο σημαντικές διευρύνσεις είναι οι κοινωνικές. Υπάρχουν σημαντικές κοινωνικές δυνάμεις που δεν μπορούν να πάρουν οξυγόνο.
Έχει ανοίξει εδώ και χρόνια η κουβέντα για την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών της ΕΕ. Η δική μου άποψη είναι ίδια. Η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει ευρωστρατό, κοινή άμυνα, κοινή εξωτερική πολιτική. Δεν μπορώ να επιτρέψω να πληρώνουμε δισεκατομμύρια και την ίδια ώρα τα χρήματα αυτά οι Ολλανδοί να τα κάνουνε δρόμους, νηπιαγωγεία. Είναι μια τεράστια αδικία. Βάζουμε συγκεκριμένους στόχους. Να ενισχυθεί το κοινωνικό μοντέλο και ο αγώνας κοινωνικών ανισοτήτων. Να επενδύσει στην παραγωγική της βάση, στην ενεργειακή της αυτονομία και στην άμυνα για να γνωρίζει η Τουρκία ότι η αλληλεγγύη θα γίνει πράξη.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dle4974y9r95?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Σύγκριση προγραμμάτων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ – Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πατριωτικός φόρος13:26:05
Ο Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα, ήρθε να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες. Παρουσίασε μέτρα για να αντιμετωπίσει τη φθορά του. Ζητάμε να υπάρχει έλεγχος και κανόνες στην αγορά για να αντιμετωπίσουμε τις στρεβλώσεις. Δεν πήγαμε αποσπασματικά. Η παρουσία μας έχει μια γενική γκάμα που αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Πατριωτικός φόρος δεν είναι ο φόρος στους ολιγάρχες. Πρέπει να δούμε ευρύτερα, ως ΕΕ, τι πρέπει να κάνουμε για να στηρίξουμε το ευρωπαϊκό μοντέλο. Πρέπει και οι ισχυροί να πληρώσουν και μάλιστα περισσότερο, αλλά αυτό δεν πατριωτισμός, είναι οι κανόνες που πρέπει να μπουν και θα μπουν.
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Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου13:21:56
Όταν ξεκινάς ένα τέτοιο έργο, έχεις σχεδιάσει την ολοκλήρωσή του από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν το έκανε αυτό η κυβέρνηση. Είναι προφανές. Έλλειψη σοβαρότητας. Ζητώ από τον πρωθυπουργό να καταθέσει το πλήρες χρονοδιάγραμμα. Να απαντήσει και στα ερωτήματά σας. Δεν έχει προκύψει ξανά τέτοια αντιφατικότητα σε τόσο σοβαρά ζητήματα σε σχέση με την Κυπριακή Δημοκρατία. Υπάρχει μια επικοινωνιακή διαχείριση καταμερισμού των ευθυνών. Καθαρά λόγια σημαίνει ο πρωθυπουργός να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου. Ότι δεν θα περάσει ο τσαμπουκάς της Τουρκίας.
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Συμφωνία των Πρεσπών13:17:58
Δεν ψηφίσαμε τη Συμφωνία των Πρεσπών γιατί υπήρχαν ζητήματα.
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Ελληνοτουρκικές σχέσεις – Για τις κυρώσεις στην Τουρκία13:17:24
Κάποια θέματα είναι διαχρονικά, κάποια είναι φρέσκα. Κατά καιρούς η στρατηγική της Τουρκίας αποκτά άλλον χαρακτήρα. Είδαμε την Τουρκία να θέλει να παίξει έναν ρόλο στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική. Ενεπλάκη στη Συρία και στο Ιράκ και βέβαια στον Νότιο Καύκασο. Έχει μια ευρύτερη στρατηγική, θέλει να παίξει έναν ρόλο περιφερειακής δύναμης. Ας αφήσουμε την επικοινωνία και τα εύκολα λόγια. Τα «ήρεμα νερά» ήταν επικοινωνιακό κατασκεύασμα. Βελτιώθηκε κάτι; Άλλο να αλλάζει η ματιά και άλλο η θεώρηση. Δεν έχουν αλλάξει οι θεωρήσεις της Τουρκίας. Η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστήσει σε μια νέα στρατηγική σε σχέση με την Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αλλάζουν και ισχυρός είναι αυτός που οργανώνεται θεσμικά, αμυντικά, παραγωγικά. Μπορούμε και έχουμε το πολιτικό προσωπικό. Μπορούμε να οργανώσουμε μια διακομματική στρατηγική. Το καταστροφικό βίωμα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία να μας γίνει μάθημα.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dle3znuk39y1?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Ιδιωτικό χρέος13:11:04
Το ιδιωτικό χρέος αφορά όλους. Ποιος δανειολήπτης θα καταθέσει πρόταση εξαγοράς; Ο καλόπιστος, ο συνεργάσιμος. Αυτός που προσπάθησε και σταμάτησε γιατί δεν τα κατάφερε. Δεν ξέρουν οι τράπεζες; Θέλουμε να τους βοηθήσουμε; Ο ρόλος του Κράτος είναι να μην επιτρέψει μαζί με τα ξερά να καούν και τα χλωρά. Άλλο είναι αυτός που δεν θέλει να πληρώσει. Να πούμε και για τις τράπεζες. Έχουν ευθύνες. Θέλουμε να εξορθολογήσουμε την αγορά. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός έχει φέρει πενιχρά αποτελέσματα. Να μπει ένας φραγμός στα κοράκια των servicers που κρατούν σε ομηρία χιλιάδες οικογένειες.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dle3t19astk9?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Για τις αιτιάσεις ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ13:05:54
Έχουμε μνήμη και θυμόμαστε που πήγαν τη χώρα. Αν η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ είχε ψηφίσει ότι ψήφισε ο Μητσοτάκης, σήμερα θα είχαμε δραχμή. Δεν απαντώ γιατί θα εκτεθούν. Δύο μήνες επίδομα ανεργίας; Η ανεργία είναι πάνω από 7%. Που υπάρχει δύο μήνες επίδομα; Αυτό να απαντήσουν. Λέμε σεβασμός στον εργαζόμενο, κατάργηση του 13ωρου, πιλοτική 4ωρη εργασία. Αυτά μας κάνουν Ευρώπη. Αυτά δίνουν αξιοπρέπεια στους πολίτες και αυξάνουν την αγοραστική δύναμη.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dle3rawl5vft?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Για τη συζήτηση που γίνεται για τις μετεκλογικές συνεργασίες13:03:01
Εμείς κάναμε το καθήκον μας, να υπάρξει άλλη πρόταση εξουσίας. Η εμπλοκή στα σενάρια είναι χρήσιμη για όσους δεν έχουν να πουν κάτι σοβαρό για τη χώρα. Τρέφονται με αυτά. Δεν μας αφορά. Το πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος θα το αποφασίσει ο κόσμος. Υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήματα. Πώς θα πέσει το κόστος στέγασης αν δεν κάνουμε σύγχρονα σχέδια πόλεων. Πώς θα ανοίξουμε τα κλειστά σπίτια;
{https://exchange.glomex.com/video/v-dle3pd19fvsx?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Στήριξη στις επιχειρήσεις – Τράπεζες12:59:12
Στο πακέτο που παρουσιάσαμε υπάρχουν εμβληματικά αναπτυξιακά μέτρα. Μπαζούκας χρηματοδότησης ιδιωτικών πρωτοβουλιών. Δεν έχει όλη η Ελλάδα τα ίδια χαρακτηριστικά. Πρέπει να επενδύσουμε με συγκεκριμένα κριτήρια ανά περιοχή. Το ζήτημα της ανάπτυξης δεν είναι επιμέρους, είναι στρατηγικό. Άλλα προϊόντα θα είναι ανταγωνιστικά σήμερα και άλλα αργότερα. Έχουμε υπουργείο που να ενημερώνει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους; Η ανάπτυξη προσεγγίζεται ολιστικά. Η ναυτιλία, τα logistics. Δυστυχώς όταν επιλέγεις να είσαι διαχειριστής της εξουσίας έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Αυτά που έγιναν με το Ταμείο Ανάκαμψης έγιναν πολύ ακριβά. Προσεγγίζουμε τα θέματα οριζόντια και ολιστικά για δίκαιη ανάπτυξη σε όλη τη χώρα, να μένουν εδώ οι Έλληνες. Πρέπει να γίνεται έλεγχος.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dle3n9ac5ymp?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Για το ότι δεν έχει πείσει το ΠΑΣΟΚ ότι είναι σοβαρή εναλλακτική απέναντι στη ΝΔ – Τι θα κάνει αν χάσει12:54:15
Είμαστε σε μία καμπή. Χρειάζεται αλλαγή πορείας. Πρέπει το ΠΑΣΟΚ να πετύχει τον στόχο του. Δεν κοιτώ την επόμενη μέρα. Με ενδιαφέρει η μέρα των εκλογών. Πρέπει να δώσουμε τον αγώνα μας ενωμένοι, με συνέπεια και χωρίς εξαρτήσεις. Και μένα με προβληματίζει, ξέρω όμως με ποια δεδομένα γίνεται ο δικός μας αγώνας. Αν ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ έλεγε επίδομα ανεργίας δύο μηνών θα είχε γίνει σεισμός. Αν έμενα δεν μου έλεγαν καλημέρα οι δύο πρώην πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ θα ήταν μόνιμο ζήτημα παντού. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα, αλλά δεν είναι και δύσκολα. Είμαστε μια παράταξη που κοιτά μόνο την πολιτική αλλαγή.
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Για το ενδεχόμενο συνεργασίας με την ΕΛΑΣ12:50:35
Ας αξιολογήσουμε τη συνέπεια και πράξεων του κ. Τσίπρα. Υπήρξε κενό στην αντιπολίτευση και φαίνεται από τους αριθμούς. Ποτέ δεν ηττήθηκε κόμμα με 24% Ποιος ήταν αρχηγός; Αυτός που λέει τώρα ότι ήρθε να καλύψει το κενό που δημιούργησε αυτός. Αναδείξαμε τα κακώς κείμενα της ΝΔ. Δεν κάτσαμε στα πίσω έδρανα για να σχεδιάσουμε τη διάλυση της αντιπολίτευσης. Ο αγώνας μας δεν είναι για να βγούμε δεύτεροι. Δεν οραματιζόμαστε να χάσουμε όσες φορές χρειαστεί μέχρι να νικήσουμε.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dle3f5x1or7d?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Υποκλοπές και πιθανή παραπομπή Μητσοτάκη σε ειδικό δικαστήριο12:47:41
Όταν υπάρχουν ευθύνες διερευνώνται. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το 2022. Ξεκίνησα έναν δικαστικό αγώνα. Μετά από δυο νίκες περιμένω την απόφαση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου για το γεγονός ότι δεν εφαρμόζεται η απόφαση του ΣτΕ. Γίνεται αυτό σε άλλη χώρα; Έχει γίνει ποτέ. Αυτή η υπόθεση δεν έχει κλείσει και θα κλείσει όταν οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όσοι είχαν την ιδέα να οικοδομήσουν ένα παρακράτος εντός της χώρας. Θα κάνω ό,τι μπορώ να πάρουν ένα μάθημα. Η Δημοκρατία δεν είναι παιχνίδι στα χέρια τους. Κι άλλα πρόσωπα πρέπει να ακολουθήσουν τον δικό μου δρόμο. Δεν μπορείς να έχεις ανοχή στην ύπαρξη παρακράτους. Θα συνεχίσω τον αγώνα μου. Θα δείτε και τις επόμενες ενέργειές μου.
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Πώς θα καταπολεμήσει τις σπατάλες12:43:25
Η παραγωγή πλούτου θέλει υποδομές. Δεν έχουμε επενδύσει στον σιδηρόδρομο. Δεν έχουμε δίκαιη πράσινη μετάβαση. Δεν επενδύουμε στην καινοτομία. Μιλήσαμε για τον πρωτογενή τομέα. Φανταστείτε ένα πάρκο μόνο για το ελαιόλαδο που θα έχει μέσα όλες τις υπηρεσίες. Αυτά που παρουσιάζουμε είναι σύγχρονες ιδέες. Στην Πορτογαλία προχωρήσανε μπροστά, κάνανε μεταρρυθμίσεις. Βγήκαν από τα μνημόνια με άλλες τακτικές. Το πρόβλημα είναι η αλλαγή κουλτούρας. Οι τακτικές τους είναι ίδιες με αυτές που μας οδήγησαν στη χρεοκοπία. Το είδαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην τηλεδιοίκηση, στον τρόπο που λειτουργούν με τις μεγάλες κατασκευαστικές. Δεν βλέπετε νέα συμφέροντα; Εγώ το βλέπω και θα αντιμετωπιστεί με κανόνες διαφάνειας. Θα καταπολεμήσουμε τον πελατειασμό σε κεντρικά θέματα. Στους διαγωνισμούς, στις προμήθειες, στις εξυπηρετήσεις.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dle379ffyj15?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Για τις επικρίσεις ότι δεν έχει επικοινωνιακό χάρισμα12:38:24
Το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατύ χαμόγελο δεν το έχω. Το χάρισμα να κακοποιώ τους θεσμούς επί 7 χρόνια και να υποδύομαι τον φιλελεύθερο δεν το έχω. Δεν έχω ταλέντα υποκριτικής. Δεν πήρα καμία κρατική θέση, όταν πολιτεύτηκε το έκανα στο προσκήνιο, δεν είχα κανέναν πίσω μου. Εκλέχθηκε 2 φορές ευρωβουλευτής και έκανα έργο στις Βρυξέλλες. Διεκδίκησα την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και ό,τι είπα το έκανα πράξη. Αν έχω ένα πλεονέκτημα είναι η διαδρομή μου και η αξιοπιστία μου. Ζητώ την ψήφο τους για να κάνω πράξη το όραμά μου για μια χώρα που δίνει χώρο στη μεσαία τάξη, ένα κοινωνικό κράτος και ισχυρούς θεσμούς. Η πορεία μου είναι το εχέγγυο ότι αυτά που λέω θα τα κάνω.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dle31cs8goqp?integrationId=40599y14juihe6ly}
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ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
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Για την κόντρα του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ – Ο ιδεολογικός προσανατολισμός του κόμματος12:32:24
Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εκφράσει με καθαρό τρόπο και τη μεσαία τάξη και τους προνομιούχους και το κέντρο και την κεντροαριστερά. Η ΝΔ καταλαβαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να πάρει κόσμο. Η ΕΛΑΣ μπορεί να πάρει κόσμο από την κεντροαριστερά. Η Δημοκρατική Παράταξη ήταν κόμμα του προοδευτικού κόσμου, αυτό δεν θέλει να επαναληφθεί. Υπάρχει η πολεμική αυτή απέναντι στην παράταξή μας. Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ενώσει τον προοδευτικό κόσμο και ανθρώπους που περνάνε δύσκολα. Η πολιτική αλλαγή του ΠΑΣΟΚ δεν φοβίζει.
Για τα τραγούδια, ωραία τα «δίδυμα φεγγάρια», η πραγματικότητα είναι η μνήμη. Καλώ τους πολίτες να θυμηθούν ποιος είναι αξιόπιστός, ποιος κάνει αυτά που λέει και ποιος όχι. Να τιμήσει την αξιοπιστία μας. Δεν εργαλειοποίησα τους φόβους και τα προβλήματα του κόσμου. Δεν ήρθα να πω «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη» και να κάνω πλειστηριασμούς χωρίς κανόνες διαφάνειας. Ο κ. Τσίπρας το έκανε. Δεν μείωσα τον φόρο στα μερίσματα. Η Τρόικα τους είπε; Δεν είμαι αυτός που είπε ότι θεσμικά η χώρα παρακμάζει και να κάνω αυτά που έκανε η ΝΔ. Διεκδικούν τρίτη ευκαιρία για να κάνουν αυτά που έκαναν;
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Για τις «εξαρτήσεις» των πολιτικών του αντιπάλων12:26:47
Η ιστορία των εξαρτήσεων δεν είναι νέα. Φαίνονται καθημερινά, φαίνεται πώς στηρίζεται ένας πολιτικός από τα ΜΜΕ. Δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Η πορεία μου είναι διαυγής. Το θέτω όχι ως κομματικό σύνθημα, αλλά ως καθήκον. Αυτά που λέω εμπεριέχουν συγκρούσεις με τα συμφέροντα. Πώς θα συγκρουστώ με τις τράπεζες; Εμείς μπορούμε να κάνουμε ό,τι λέμε γιατί δεν έχουμε εξαρτήσεις. Τα ολιγοπώλια βγάζουν εκατομμύρια, οι τράπεζες, η ενέργεια, το real estate. Κάποιους εξυπηρετείς. Η δημόσια Υγεία έχει προβλήματα και καρτελοποιείται η ιδιωτική Υγεία. Τα funds παίζουν παιχνίδια, κρατούν σε ομηρία χιλιάδες Έλληνες.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dle2tnm1634x?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Για το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τον Αντώνη Σαμαρά12:21:39
Η ίδρυση του κόμματος Σαμαρά δεν μας αφορά, αφορά τη ΝΔ.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dle2tmy4we6p?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Εξωτερική πολιτική και δηλώσεις Φλωρίδη για «ντου» από Τούρκους12:20:49
Ακυβερνησία δεν θα υπάρξει, το ποια θα υπάρξει δεν θα το αποφασίσουμε εμείς. Αν μας εμπιστευτούν οι πολίτες θα υπάρχει κυβέρνηση. Το «Μητσοτάκης ή χάος» είναι ένας εκβιασμός, αλλά το «Μητσοτάκης ή Ερντογάν» είναι αποκάλυψη της φαιδρότητας και της αλαζονείας. Μαθήματα για εξωτερικά μας θέματα δεν δεχόμαστε. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες έχουν τη σφραγίδες του ΠΑΣΟΚ. Η άποψή μου είναι νέα αρχιτεκτονική στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Να υπάρξει ένας μηχανισμός που να βάζει ένα πλαίσιο.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dle2rnope62p?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Για το σχόλιο Μαρινάκη ότι κάποια από τα μέτρα που πρότεινε χθες, υλοποιούνται ήδη από την κυβέρνηση12:17:19
Η κοινωνική ατζέντα δεν είναι μια στρατηγική προεκλογικών συμμαχιών. Ιδεολογικά πιστεύουμε ότι πρέπει να ανατάξουμε όλες τις δυνάμεις της κοινωνίας. Η δημιουργική Ελλάδα δεν είναι μια θεωρία. Έχουμε μια ολιστική προσέγγιση. Το ιδιωτικό χρέος δεν αφορά μόνο κάποιον που χρωστάει, αφορά όλη την κοινωνία. Ένα νέο παιδί που θα κάνει μηχανογραφικό όχι με βάση τα όνειρά του, αλλά με βάση την οικονομική επιφάνεια της οικογένειάς του, δεν αφορά μόνο αυτό το παιδί. Θέλουμε την Ελλάδα να πάει μπροστά. Θέλουμε πρόοδο και ευημερία. Η στεγαστική μας πολιτική αφορά όλη την κοινωνία. Όλα αυτά δεν είναι επιμέρους θέματα. Είναι ζητήματα που πρέπει να λυθούν γρήγορα. Θα αγωνιστώ για ένα ισχυρό και δίκαιο κοινωνικό κράτος. Αυτός είναι ο οδικός χάρτης.
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Αν μπορεί να υπάρξει μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ χωρίς τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό12:12:42
Το ΠΑΣΟΚ είναι μια παράταξη με όργανα και συνέδρια. Δεν είναι μια συσπείρωση εξουσίας. Έχει ιστορία και διαδρομή. Το ανώτατο όργανο είναι το Συνέδριο. Πάρθηκε ομόφωνη απόφαση. Δεν αλλάζει. Το ΠΑΣΟΚ είναι η προοδευτική απάντηση στη ΝΔ. Γι’ αυτό τρίτη θητεία σε ένα κόμμα που δεν δείχνει σεβασμό και που ενισχύει την ολιγαρχία δεν πρέπει να υπάρξει.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dle2rqejujxd?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Δημοσκοπήσεις και για το αν είναι πιο εφικτή η δεύτερη θέση για το ΠΑΣΟΚ από το να κερδίσει12:10:14
Στόχος μας δεν είναι η δεύτερη θέση, αλλά η πρώτη. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ηττηθεί η ΝΔ. Κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα είναι δύσκολο αν όχι απίθανο. Πρώτο το ΠΑΣΟΚ με τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης. Αυτός είναι ο στόχος. Δίνουμε έναν αγώνα για την πολιτική αλλαγή και την αλλαγή κουλτούρας στη διακυβέρνηση. Ο κόσμος λέει «δεν πάει άλλο». Πρέπει να υπάρξει μια ριζοσπαστική αλλαγή που θα κάνει τη χώρα μια χώρα που σέβεται τον πολίτη. Ούτε μεγάλα λόγια, ούτε ψεύτικες υποσχέσεις.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dle2qc3tmcuh?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Για την κοστολόγηση του προγράμματός του ΠΑΣΟΚ12:07:14
Παρουσιάσαμε μέτρα κοινωνικής εμπιστοσύνης, που αφορούν ανθρώπους που έχασαν ένα μέρος των εισοδημάτων τους. Όλα είναι τεκμηριωμένα και κοστολογημένα. Η 13η σύνταξη όπως την είχαμε ανακοινώσει ήταν σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση το 2027 και η δεύτερη το 2030. Όταν το ανακοινώσαμε, θυμάστε πώς μας είχαν επιτεθεί. Ο 13ος μισθός, έχουμε δεσμευτεί ότι θα δοθεί σταδιακά. Το κόστος 1 δις και 270 εκατ. Το ΕΚΑΣ είναι 540 εκατ. Η εισφορά αλληλεγγύης είναι ένα ουδέτερο μέτρο. Η απαλλαγή από το ΦΠΑ που το όριο πάει στις 20.000 ευρώ. Για τη μείωση του ΦΠΑ στα αγαθά είναι ένα μέτρο για περίοδο που έχει κλιμακωθεί η ακρίβεια. Το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ένα πρόγραμμα για δίκαιη κατανομή της όλης ανάπτυξης.
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Ξεκίνησε η συνέντευξη Τύπου12:02:18
Στην ώρα του ο Νίκος Ανδρουλάκης, η συνέντευξη Τύπου ξεκίνησε.
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