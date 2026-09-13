LIVE η συνέντευξη Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εκφράσει με καθαρό τρόπο και τη μεσαία τάξη και τους προνομιούχους και το κέντρο και την κεντροαριστερά. Η ΝΔ καταλαβαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να πάρει κόσμο. Η ΕΛΑΣ μπορεί να πάρει κόσμο από την κεντροαριστερά. Η Δημοκρατική Παράταξη ήταν κόμμα του προοδευτικού κόσμου, αυτό δεν θέλει να επαναληφθεί. Υπάρχει η πολεμική αυτή απέναντι στην παράταξή μας. Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ενώσει τον προοδευτικό κόσμο και ανθρώπους που περνάνε δύσκολα. Η πολιτική αλλαγή του ΠΑΣΟΚ δεν φοβίζει.

Για τα τραγούδια, ωραία τα «δίδυμα φεγγάρια», η πραγματικότητα είναι η μνήμη. Καλώ τους πολίτες να θυμηθούν ποιος είναι αξιόπιστός, ποιος κάνει αυτά που λέει και ποιος όχι. Να τιμήσει την αξιοπιστία μας. Δεν εργαλειοποίησα τους φόβους και τα προβλήματα του κόσμου. Δεν ήρθα να πω «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη» και να κάνω πλειστηριασμούς χωρίς κανόνες διαφάνειας. Ο κ. Τσίπρας το έκανε. Δεν μείωσα τον φόρο στα μερίσματα. Η Τρόικα τους είπε; Δεν είμαι αυτός που είπε ότι θεσμικά η χώρα παρακμάζει και να κάνω αυτά που έκανε η ΝΔ. Διεκδικούν τρίτη ευκαιρία για να κάνουν αυτά που έκαναν;

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