Η κοινωνική πλειοψηφία υπάρχει. 70 % της κοινωνίας θέλει την Αλλαγή. Όπως και στις εκλογές του 2023, ο μηχανισμός που ελέγχει το ΠΑΣΟΚ υποσκάπτει, με κάθε τρόπο, μία τέτοια προοπτική. Ο μόνος που ευνοείται είναι η ΝΔ.

Εάν ο κόσμος της προοδευτικής παράταξης είχε σήμερα ένα μόνο κόμμα να επιλέξει για να ψηφίσει, αυτό το κόμμα θα ήταν η επόμενη κυβέρνηση της χώρας. Η κοινωνική πλειοψηφία υπάρχει. 70 % της κοινωνίας θέλει την Αλλαγή.

Όπως και στις εκλογές του 2023, ο μηχανισμός που ελέγχει το ΠΑΣΟΚ υποσκάπτει, με κάθε τρόπο, μία τέτοια προοπτική. Ο μόνος που ευνοείται είναι η ΝΔ.

Η πρώτη επιλογή – νίκη με μία ψήφο διαφορά

Ο μηχανισμός που ελέγχει το ΠΑΣΟΚ έχει βασίσει τη στρατηγική του μόνο σε μία εκτίμηση. Ότι θα κερδίσει τις επόμενες εθνικές εκλογές, έστω και με μία ψήφο διαφορά.

Η αγωνία της μεγάλης πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση εξαρτάται σήμερα από αυτή και μόνο την εκτίμηση.

Προφανώς, έχει κάθε δικαίωμα να πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει τις εκλογές. Έχει, όμως, ακόμα μεγαλύτερη υποχρέωση και ευθύνη να γνωρίζει σε ποια πιθανότητα στηρίζει την τύχη μιας ολόκληρης παράταξης.

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Στη μεγαλύτερη διεθνή αγορά πολιτικών προβλέψεων στον κόσμο, η πιθανότητα το ΠΑΣΟΚ να κερδίσει στις επόμενες εθνικές εκλογές αποτιμάται σήμερα στο 0,4%. Δηλαδή, πρακτικά, εάν κάποιος πιστεύει σε αυτή την πιθανότητα και επενδύσει 1.000 ευρώ, αμέσως μετά τις εκλογές θα πάρει 250.000 ευρώ. Εάν επενδύσει 10.000 ευρώ, θα πάρει 2.500.000 ευρώ.

Όποιος από τον μηχανισμό του ΠΑΣΟΚ πιστεύει πραγματικά στην τακτική πάνω στην οποία έχει βασίσει τις προσδοκίες της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού, έχει την ευκαιρία της ζωής του. Μπορεί να επενδύσει τα δικά του χρήματα και, εάν δικαιωθεί, να γίνει πλούσιος. Εκείνο που δεν δικαιούται κανείς είναι να τζογάρει, με αυτά τα δεδομένα, τις ελπίδες του 70% των πολιτών αυτής της χώρας.

Η δεύτερη επιλογή - το σωσίβιο

Τι θα συμβεί, όμως, εάν η στρατηγική που ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ αποδειχτεί λανθασμένη; Εάν δεν κερδίσει, ούτε με μία ψήφο διαφορά ;

Όπως ακριβώς αποδείχθηκε λανθασμένη η εκτίμησή του το 2023. Τότε, το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να υπονομεύσει την ιστορική δυνατότητα που προσέφερε το σύστημα της απλής αναλογικής, χαρίζοντας τη διακυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία.

Η αυτοδυναμία του Κυριάκου Μητσοτάκη έκρυψε την ουσία. Αυτή τη φορά όμως, κανένα κόμμα δεν θα έχει την αυτοδυναμία. Η ιστορία κινδυνεύει να επαναληφθεί ως φάρσα.

Η μόνη επιλογή που θα έχει ο μηχανισμός που ελέγχει το ΠΑΣΟΚ για να διατηρήσει την ηγεσία του κόμματος, εάν διαψευστεί η στρατηγική του, είναι να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Να υπογράψει το ΠΑΣΟΚ την παράδοση της εξουσίας στη ΝΔ.

Η συγκυβέρνηση των δύο ηττημένων ηγεσιών μπορεί να γίνει σωσίβιο σωτηρίας, τόσο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και για τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Μοναδική περίπτωση για να πλαστογραφηθεί με αυτόν τον τρόπο η ιστορία είναι να πεταχθεί η απόφαση του συνεδρίου - που αποκλείει τη συνεργασία με τη ΝΔ - στα σκουπίδια. Ο πολίτης θα έχει ψηφίσει ΠΑΣΟΚ για να φύγει η Νέα Δημοκρατία και θα δει την ψήφο του να χρησιμοποιείται για να παραμείνει η ίδια κυβέρνηση στην εξουσία.

Η τρίτη επιλογή - αλλαγή αρχηγού εν κινήσει

Εάν τελικά αποδειχθεί λανθασμένη η στρατηγική της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, δεν διαψευστούν όλες οι δημοσκοπήσεις και το κόμμα αποφασίσει να σεβαστεί την απόφαση του συνεδρίου του, τότε αναπότρεπτα θα τεθεί θέμα ηγεσίας.

Το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να αλλάξει αρχηγό ανάμεσα στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Εν κινήσει. Στις δεύτερες κάλπες θα πάει με άλλον αρχηγό και άλλη στρατηγική.

Η τέταρτη επιλογή – η κοινή λογική

Τέταρτη επιλογή είναι η κοινή λογική. Μετά το αποτέλεσμα της πρώτης κάλπης, οι δυνάμεις της δημοκρατικής και προοδευτικής παράταξης κάθονται στο ίδιο τραπέζι. Συμφωνούν σε ένα κοινό κυβερνητικό πρόγραμμα. Διαμορφώνουν μια νέα πολιτική πλειοψηφία, που θα διεκδικήσει τη νίκη και θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας.

Με βάση ένα τέτοιο ενδεχόμενο προκύπτει, βέβαια, το αυτονόητο ερώτημα. Γιατί η επιλογή της κοινής λογικής θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα μιας συντριβής και όχι μιας έλλογης απόφασης;

Γιατί πρέπει πρώτα να πληρώσει η παράταξη το κόστος μιας λανθασμένης εκτίμησης για να κάνει ένα κόμμα μετά αυτό που μπορεί να κάνει σήμερα; Με βάση μια εκτίμηση που σήμερα αποτιμάται σε πιθανότητα επιτυχίας μόλις 0,4%.

Ποιον βολεύει, αλήθεια, αυτό το παιχνίδι; Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη και παίζει στα ζάρια την τύχη της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, που κατά 70% θέλει την Αλλαγή;

Εάν η εκτίμηση αυτή αποδειχθεί πάλι λανθασμένη, ο μηχανισμός που ελέγχει το ΠΑΣΟΚ μπορεί να χαρίσει για άλλη μια φορά την εξουσία στη Νέα Δημοκρατία.

(Ο Δημήτρης Τζιώτης είναι Σύμβουλος Στρατηγικής και συγγραφέας. Το νέο βιβλίο του με τίτλο «Το Σύνταγμα της νέας Μεταπολίτευσης» κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Παπαζήση)