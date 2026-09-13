Η παραλία της Σαντορίνης που ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες. Μία παραλία που θυμίζει έργο τέχνης.

Ανάμεσα στα εντυπωσιακά τοπία που διαθέτει η Ελλάδα, ξεχωρίζει μία παραλία που η εικόνα της κάνει τον γύρω του κόσμου και θεωρείται μία από τις πιο χαρακτηριστικές πλευρές της χώρας.

Από τις πολυσύχναστες ακτές μέχρι τους πιο απομονωμένους κολπίσκους, το ελληνικό τοπίο έχει μια εντυπωσιακή ποικιλία και μπορεί να προσφέρει εικόνες που δύσκολα συναντά κανείς αλλού. Αν ωστόσο πρέπει να εστιάσουμε σε μία παραλία, τότε η Κόκκινη στη Σαντορίνη, θα μπορούσε να ξεχωρίσει ανάμεσα στις υπόλοιπες.

Η Σαντορίνη θεωρείται ένα από τα πιο όμορφα και τουριστικά ανεπτυγμένα νησιά των Κυκλάδων, που ξεχωρίζει για το ηφαιστειακό της τοπίο, τα καλντερίμια και την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, με το περίφημο ηλιοβασίλεμά της, να γίνεται σημείο αναφορά κατά την διάρκεια της «χρυσής ώρας» του καλοκαιριού.

Την θερινή περίοδο το νησί γεμίζει από κόσμο, με πολλούς τουρίστες και επισκέπτες να περνούν στη Σαντορίνη μεγάλο μέρος των καλοκαιρινών τους διακοπών.

Ωστόσο, η Σαντορίνη, διατηρεί τον αυθεντικό της χαρακτήρα το φθινόπωρο και τον χειμώνα, με τα εντυπωσιακά της τοπία να συμβαδίζουν με κάθε εποχή του χρόνου.

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Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία του νησιού είναι η Κόκκινη παραλία, ένας τόπος που θυμίζει «ζωντανό» έργο τέχνης.

Κόκκινη – Η πιο εντυπωσιακή παραλία της Σαντορίνης

Η Κόκκινη παραλία βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Σαντορίνης, κοντά στον αρχαιολογικό χώρο του Ακρωτηρίου, και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία και αξιοθέατα του νησιού.

Το πιο χαρακτηριστικό της γνώρισμα είναι το έντονο κόκκινο χρώμα των βράχων που περιβάλλουν την ακτή, δημιουργώντας μία εικόνα που ξεχωρίζει από τις περισσότερες παραλίες των Κυκλάδων.

Οι απότομοι ηφαιστειακοί σχηματισμοί υψώνονται ακριβώς πάνω από τη μικρή ακτή, ενώ μπροστά τους απλώνεται το μπλε του Αιγαίου.

Μαύρα, κόκκινα και λευκά πετρώματα δημιουργούν ένα μοναδικό σκηνικό στην παραλία, που της προσφέρουν έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα και την έχουν κάνει γνωστή σε όλο τον κόσμο.

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Η παρουσία των πετρωμάτων και των ιδιαίτερων χρωμάτων της παραλίας, οφείλονται στην έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα που διαμόρφωσε τη Σαντορίνη μέσα στους αιώνες. Τα πετρώματα της περιοχής έχουν υποστεί αλλοιώσεις και οξείδωση, με αποτέλεσμα να αποκτήσουν τις χαρακτηριστικές αποχρώσεις του κόκκινου και του καφέ, ενώ σε αρκετά σημεία διακρίνονται και πιο σκούροι ηφαιστειακοί σχηματισμοί.

Η παραλία είναι σχετικά μικρή σε έκταση και περιβάλλεται από το επιβλητικό φυσικό ανάγλυφο, γεγονός που την κάνει να μοιάζει απομονωμένη παρά το γεγονός ότι αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της Σαντορίνης.

Η Κόκκινη Παραλία αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά τοπία της Σαντορίνης και έναν προορισμό που αξίζει να γνωρίσει κανείς από κοντά για να αντικρίσει τη «μαγεία» της φύσης. Ωστόσο, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατάβαση, καθώς οι κατολισθήσεις αποτελούν ένα συχνό φαινόμενο στην παραλία.

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Η ιδιαίτερη μορφολογία της, τα έντονα χρώματα των ηφαιστειακών πετρωμάτων και η χρωματική αντίθεση με το μπλε της θάλασσας, συνθέτουν μία μοναδική εικόνα που προσαρμόζεται στις εποχές του χρόνου.

Το φυσικό της τοπίο της Κόκκινης αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τη μοναδική γεωλογική ιστορία της Σαντορίνης.