Ο Σεπτέμβρης αποτελεί την ιδανική εποχή για ένα σύντομο ταξίδι σε μια ευρωπαϊκή πόλη. Οι θερμοκρασίες παραμένουν ιδανικές, ενώ οι τιμές είναι ιδιαίτερα προσιτές. Πέντε πόλεις που αξίζει να ανακαλύψετε στην αρχή του φθινοπώρου.

Αν ψάχνετε την κατάλληλη ευκαιρία για μία σύντομη απόδραση στο εξωτερικό, τότε θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο Σεπτέμβριος θεωρείται η ιδανική εποχή για ένα σύντομο διάλλειμα από την καθημερινότητα.

Ο πρώτος μήνας του φθινοπώρου είναι η κατάλληλη περίοδος για να εξερευνήσετε ευρωπαϊκές πόλεις, εκεί που εντυπωσιακά αρχιτεκτονικά τοπία συναντιούνται με την πολιτιστική ταυτότητα κάθε περιοχής, την γαστρονομία και την τοπική κουλτούρα.

Παράλληλα, τον Σεπτέμβριο οι τιμές γίνονται όλο και πιο προσιτές, ενώ η αυξημένη τουριστική περίοδος μειώνεται σταδιακά, με αποτέλεσμα κάθε περιοχή να επιστρέφει στους δικούς της ρυθμούς ζωής.

Αν αναζητάτε έναν προορισμό που συνδυάζει ομορφιά, πολιτισμό και προσιτές τιμές, αξίζει να εντάξετε τις παρακάτω πόλεις στη λίστα σας.

Πέντε ευρωπαϊκές πόλεις που αξίζει να ανακαλύψετε τον Σεπτέμβριο

Πόρτο – Πορτογαλία

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Το Πόρτο της Πορτογαλίας θεωρείται ένας από τους πιο ατμοσφαιρικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς, με πολύχρωμα σπίτια, γραφικά σοκάκια και υπέροχη θέα στον ιστορικό ποταμό Ντούρο.

Η πόλη, διαθέτει ορισμένα σημεία που αξίζει να επισκεφθείτε, καθώς αυτά διαμορφώνουν την ιστορία τους τόπου.

Η συνοικία Ribeira και η εντυπωσιακή γέφυρα Dom Luís I, θεωρούνται μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία του Πόρτο, ενώ η χαρακτηριστική γαστρονομία της, προσθέτει το δικό της στοιχείο στη συνολική σας απόδραση.

Ο Σεπτέμβριος, προσφέρεται για μία σύντομη εκδρομή στην Πορτογαλία, με το ταξίδι από την Ελλάδα να διαρκεί περίπου τέσσερις ώρες, γεγονός που διασφαλίζει περισσότερες ώρες για εξερεύνηση και περιήγηση στο όμορφο Πόρτο.

Unsplash/ Daniel Seßler

Σόφια – Βουλγαρία

Τα Σόφια, η πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, αν και παραμένουν έξω από τη λίστα των δημοφιλών ευρωπαϊκών προορισμών, έχουν την ικανότητα να «μαγέψουν» κάθε επισκέπτη.

Πρόκειται για μια από τις πιο οικονομικές επιλογές, με τα αεροπορικά εισιτήρια να παραμένουν προσιτά και τον Σεπτέμβριο.

Στο κέντρο της ξεχωρίζουν ο επιβλητικός καθεδρικός ναός Alexander Nevsky, η Ροτόντα του Αγίου Γεωργίου και η εκκλησία της Αγίας Σοφίας, ενώ οι επισκέπτες έχουν την δυνατότητα να ανακαλύψουν και την ξεχωριστή γαστρονομία του τόπου.

Παράλληλα, η κοντινή απόσταση από την Ελλάδα – μόλις μία ώρα αεροπορικώς – ενισχύει την πεποίθηση ότι πρόκειται για έναν από τους καταλληλότερους προορισμούς για μία σύντομη απόδραση από την καθημερινότητα του Σεπτεμβρίου.

Unsplash/ Alexandr Bormotin

Κρακοβία – Πολωνία

Η Κρακοβία της Πολωνίας μοιάζει σα να έχει βγει από κάποιο ιστορικό παραμύθι. Το ιστορικό κέντρο της, η αρχιτεκτονική της, τα πλακόστρωτα σοκάκια, τα μουσεία και τα αξιοθέατα, συνθέτουν μία μοναδική εικόνα που προσφέρεται για εξερεύνηση.

Ο Σεπτέμβριος είναι ιδανικός για περιήγηση, χάρη στις συνήθως ευχάριστες θερμοκρασίες και την πιο ήρεμη ατμόσφαιρα, με το ταξίδι να διαρκεί περίπου 2,5 ώρες αεροπορικώς από την Ελλάδα.

Unsplash/ Kevin Perez Camacho

Βαλένθια – Ισπανία

Ένας προορισμός στην καρδιά της Μεσογείου, εκεί όπου τον Σεπτέμβριο οι παραλίες και η καλοκαιρινή ατμόσφαιρα παραμένουν «ζωντανές».

Η Βαλένθια συνδυάζει την ιστορία και την παραδοσιακή ισπανική αρχιτεκτονική με τη σύγχρονη αισθητική και τη χαλαρή ατμόσφαιρα μιας παραθαλάσσιας πόλης.

Η παλιά πόλη, η κεντρική αγορά, οι κήποι του Turia και η εντυπωσιακή City of Arts and Sciences είναι μερικά από τα σημεία που αξίζει να γνωρίσετε.

Η αυθεντική της γαστρονομία και η κοντινή απόσταση από την Ελλάδα, προστίθενται στα θετικά χαρακτηριστικά της, κατατάσσοντας τη Βαλένθια σε έναν από τους πιο προσιτούς ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Unsplash/ Jonny James

Βίλνιους – Λιθουανία

Μία πόλη που συνδυάζει την μπαρόκ αισθητική με την κουλτούρα της τζαζ μουσικής, μία διαφορετική επιλογή για όσους θέλουν να γνωρίσουν μια λιγότερο τουριστική πλευρά της Ευρώπης.

Η Παλιά Πόλη συγκαταλέγεται σε ένα από τα μνημεία που έχουν ανακηρυχτεί Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και ξεχωρίζει για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της και τις εντυπωσιακές πλατείες, ενώ ο λόφος Gediminas προσφέρει πανοραμική θέα στην πόλη.

Παράλληλα, η λιθουανική πρωτεύουσα διαθέτει ενδιαφέρον γαστρονομικό τοπίο, καφέ, μπαρ και μια νεανική, δημιουργική πλευρά. Το σχετικά χαμηλό κόστος την κάνει ακόμη πιο ελκυστική για ένα οικονομικό city break.

Unsplash/ Igor Gubaidulin