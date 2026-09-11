Ανακοινώνοντας την επιλογή του, ο δικηγόρος έκανε λόγο για «μεγάλη τιμή και ευθύνη», υπογραμμίζοντας την ευρύτερη θεσμική διάσταση του ζητήματος των παράνομων παρακολουθήσεων.

Στην Επιτροπή Παρακολουθήσεων (Surveillance Committee) του Συμβουλίου Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης (CCBE) επελέγη ως μέλος ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές, γνωστός από τον δικαστικό χειρισμό υποθέσεων που συνδέονται με το σκάνδαλο των υποκλοπών και τα κατασκοπευτικά λογισμικά Predator και Pegasus.

Η συγκεκριμένη Επιτροπή παρακολουθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο τις νομοθετικές, πολιτικές και δικαστικές εξελίξεις που αφορούν τις κρατικές παρακολουθήσεις και τη χρήση τεχνολογιών υποκλοπής, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην προστασία του δικηγορικού απορρήτου και της εμπιστευτικότητας των επικοινωνιών.

Πρόκειται για ζητήματα που βρίσκονται στον πυρήνα της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς το απόρρητο των επικοινωνιών μεταξύ δικηγόρου και εντολέα αποτελεί βασική εγγύηση τόσο της δίκαιης δίκης όσο και της λειτουργίας του κράτους δικαίου.

Ο Ζαχαρίας Κεσσές αναμένεται να μεταφέρει στις εργασίες της Επιτροπής την εμπειρία που έχει αποκτήσει από τον δικαστικό χειρισμό υποθέσεων Predator και Pegasus, συμβάλλοντας παράλληλα στη διαμόρφωση των σχετικών θέσεων του ευρωπαϊκού δικηγορικού σώματος απέναντι στις σύγχρονες τεχνολογίες παρακολούθησης.

Ανακοινώνοντας την επιλογή του, ο δικηγόρος έκανε λόγο για «μεγάλη τιμή και ευθύνη», υπογραμμίζοντας την ευρύτερη θεσμική διάσταση του ζητήματος των παράνομων παρακολουθήσεων.

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Όπως επισημαίνει, οι παράνομες παρακολουθήσεις δεν περιορίζονται στην παραβίαση της ιδιωτικότητας των προσώπων που τίθενται στο στόχαστρο. Αγγίζουν ταυτόχρονα τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, την ελευθερία του Τύπου και, τελικά, την ίδια την ποιότητα της δημοκρατίας.

Η συμμετοχή του στην Επιτροπή Παρακολουθήσεων του CCBE αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μια περίοδο κατά την οποία η χρήση λογισμικών κατασκοπείας και τα όρια των κρατικών παρακολουθήσεων εξακολουθούν να απασχολούν έντονα τον ευρωπαϊκό θεσμικό και νομικό διάλογο.

{https://x.com/ZacKesses/status/2098335438926716937?s=46}