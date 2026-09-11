Ο συνήγορος της οικογένειας του καλλιτέχνη επισήμανε πως «αυτό που επιδιώκει η οικογένεια είναι να αναδειχθεί η αλήθεια και όποιος έχει ευθύνες, να του αποδοθούν».

Στο επίκεντρο των εξελίξεων γύρω από την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκεται, μεταξύ άλλων, και το ενδεχόμενο να έχει αφήσει διαθήκη ο γνωστός καλλιτέχνης. Ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, αναφέρθηκε στην πορεία των ερευνών, αλλά και στο εάν υπάρχει διαθήκη που να αφορά την περιουσία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Λυκούδης ανέφερε ότι δεν έχει υπόψη του να υπάρχει κάποια διαθήκη, εκτιμώντας μάλιστα ότι πιθανότατα δεν είχε συνταχθεί σχετικό έγγραφο. «Δεν είναι υπόψιν μου κάτι τέτοιο. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος, προσθέτοντας ότι, με βάση τις συζητήσεις που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη, δεν θεωρεί ότι ο καλλιτέχνης είχε ασχοληθεί ιδιαίτερα με το τι θα συμβεί μετά τον θάνατό του.

Την ίδια ώρα, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη ζητά να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και οι συνθήκες που περιβάλλουν τον θάνατό του. Ο Χαράλαμπος Λυκούδης ανέφερε ότι προτίθεται να ζητήσει, μεταξύ άλλων, την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών των δύο γιατρών κατά την ημέρα του θανάτου του καλλιτέχνη. Όπως εξήγησε, στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν οι γιατροί ενήργησαν σύμφωνα με όσα προβλέπονται και εάν υπήρξε η απαραίτητη ενημέρωση για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Ο κ. Λυκούδης συνέχισε λέγοντας πως «δεν υπάρχει αμφισβήτηση σε δύο θέματα. Το ένα είναι ότι έχουμε ένα ιατρείο που έκανε παρανόμως ιατρικές πράξεις. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Το δεύτερο είναι ότι, για να γίνει αυτό, κάποια θεσμικά όργανα δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Εγώ δεν ξέρω αν αυτό είναι ο Ιατρικός Σύλλογος ή η αστυνομία που είπε ο κ. Πατούλης ή οτιδήποτε, αλλά υπάρχει ένα θεσμικό κενό ελέγχου που θα πρέπει, ως κοινωνία, να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε». Ο συνήγορος της οικογένειας του καλλιτέχνη επισήμανε πως «αυτό που επιδιώκει η οικογένεια είναι να αναδειχθεί η αλήθεια και όποιος έχει ευθύνες, να του αποδοθούν».

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ το ζήτημα της διαθήκης αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τον έλεγχο των σχετικών στοιχείων.

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