Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί οι δύο γιατροί της κλινικής στο Κολωνάκι, όπου ο τραγουδιστής είχε μεταβεί για να υποβληθεί σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του τον τελευταίο καιρό να παραμένουν αναπάντητα.

Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί οι δύο γιατροί της κλινικής στο Κολωνάκι, όπου ο τραγουδιστής είχε μεταβεί για να υποβληθεί σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Πλέον, στο επίκεντρο των ερευνών των αρχών βρίσκεται και το ίδιο το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν επιχειρήθηκε η αλλοίωση ή η εξαφάνιση τυχόν αποδεικτικών στοιχείων.

Τι ώρα πήγε στην κλινική

Ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να βρισκόταν στην κλινική του Κολωνακίου από τις 13:00 το μεσημέρι της Τετάρτης, παρά τους ισχυρισμούς της γιατρού του, Ιωάννας Γάκα, ότι το ραντεβού τους ήταν προγραμματισμένο για τις 16:00.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια, ο τραγουδιστής είχε καθυστερήσει περίπου 30 λεπτά. Ωστόσο, οι διασώστες του ΕΚΑΒ κλήθηκαν στις 16:26, γεγονός που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για το τι ακριβώς συνέβη στην κλινική.

Τα προβλήματα υγείας πριν από την πλασμαφαίρεση

Ιδιαίτερη βαρύτητα στις έρευνες φαίνεται να αποκτούν και όσα είχαν προηγηθεί της επίμαχης θεραπείας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να μην αισθανόταν καλά τις προηγούμενες ημέρες. Μεταξύ άλλων, είχε αναφερθεί περιστατικό λιποθυμίας του σε επιχείρηση στην Κηφισιά.

Παράλληλα, η γιατρός φέρεται να κατέθεσε πως τον είχε δει με τσιρότο στο κεφάλι. Όταν τον ρώτησε τι είχε συμβεί, εκείνος φέρεται να της απάντησε πως είχε πέσει από τα σκαλιά του σπιτιού του και είχε χτυπήσει.

Στην υπόθεση έχουν επίσης αναφερθεί προβλήματα στην ομιλία του τραγουδιστή, στοιχεία που αναμένεται να εξεταστούν προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποια κατάσταση βρισκόταν πριν υποβληθεί στην ιατρική πράξη.

Τι δείχνει το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης

Στο μικροσκόπιο των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛΑΣ βρίσκεται πλέον το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης.

Οι αρχές εξετάζουν τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί από τη συσκευή, αλλά και το ενδεχόμενο να έγινε προσπάθεια καθαρισμού της από γενετικό υλικό ή άλλα στοιχεία που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στην έρευνα.

Η γιατρός Ιωάννα Γάκα έχει υποστηρίξει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή πριν ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση. Ωστόσο, σύμφωνα με τα δεδομένα που φέρεται να έχουν καταγραφεί στο μηχάνημα, η διαδικασία είχε ξεκινήσει περίπου 45 λεπτά νωρίτερα.

Το συγκεκριμένο στοιχείο αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία που καλούνται πλέον να αποσαφηνίσουν οι αρχές.

Γιατί εξετάζεται η στάση των δύο γιατρών

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και η συμπεριφορά των δύο γιατρών, μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι δύο γιατροί δεν συνόδευσαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, γεγονός που επίσης εξετάζεται από τις αρχές.

Ένα από τα ερωτήματα που καλούνται να απαντηθούν είναι εάν μεσολάβησε οποιαδήποτε ενέργεια στο μηχάνημα πριν αυτό ελεγχθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Σήμερα η ιατροδικαστική εξέταση

Οι δύο γιατροί αναμένεται να βρεθούν σήμερα ενώπιον των δικαστικών αρχών για την υπόθεση, ενώ παράλληλα ξεκινά η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τη διαδικασία θα πραγματοποιήσουν οι ιατροδικαστές Νίκος Καλογρηάς και Κώστας Κούβαρης. Παρών θα είναι και ο Σωτήρης Μπουζιάνης, ο οποίος έχει οριστεί τεχνικός σύμβουλος από την οικογένεια του καλλιτέχνη.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να δώσουν κρίσιμες απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου και να αποσαφηνίσουν εάν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην ανακοπή και τη θεραπευτική διαδικασία.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν και τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Τι λένε οι γιατροί για την πλασμαφαίρεση

Για την υπόθεση μίλησε εκ νέου στο OPEN η Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να απευθύνονται σε πιστοποιημένους επαγγελματίες υγείας όταν πρόκειται να υποβληθούν σε αντίστοιχες θεραπείες.

Η ίδια υποστήριξε ότι η γιατρός Ιωάννα Γάκα δεν διέθετε άδεια για τη συγκεκριμένη θεραπεία, ενώ, σύμφωνα με όσα ανέφερε, δεν υπήρχε άδεια ούτε για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Πατούλης τόνισε την Πέμπτη ότι κατά τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαν εντοπιστεί τα συγκεκριμένα μηχανήματα, παρότι αυτά φέρονταν να διαφημίζονται για τις συγκεκριμένες θεραπείες.

Η ιατροδικαστική εξέταση, τα δεδομένα του μηχανήματος και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αναμένεται πλέον να αποτελέσουν κρίσιμα στοιχεία για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.