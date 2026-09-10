Πώς ένας ψυγείο αποκαλύπτει τη συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού.

Το ψυγείο μπορεί να είναι πολλά περισσότερα από μια απλή ηλεκτρική συσκευή για τη συντήρηση των τροφίμων· μπορεί να μετατραπεί σε μια μικρή γκαλερί αναμνήσεων και υπερηφάνειας για ολόκληρη την οικογένεια. Η ζωγραφιά ενός παιδιού δίπλα σε έναν έπαινο, ένα μετάλλιο, μια φωτογραφία ή μια χειροτεχνία μεταμορφώνει τον καθημερινό χώρο της κουζίνας σε μια ζωντανή υπενθύμιση των οροσήμων της ανάπτυξής του.

Εκ πρώτης όψεως, μπορεί να φαίνεται ότι οι γονείς απλώς επιδεικνύουν τα επιτεύγματα των παιδιών τους.

Η ψυχολογία, ωστόσο, υποστηρίζει ότι η έκθεση των έργων ενός παιδιού σε εμφανές σημείο στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα: «Βλέπουμε την προσπάθειά σου και έχει σημασία για εμάς».

Αυτή η πρακτική ενισχύει την αίσθηση του παιδιού ότι η δημιουργικότητα, η σκληρή δουλειά και τα επιτεύγματά του εκτιμώνται. Παρ' όλα αυτά, ο ουσιαστικός αντίκτυπος εξαρτάται από το τι επιλέγουν να επιβραβεύσουν οι γονείς: το φυσικό ταλέντο και την επιτυχία ή την προσπάθεια, την εξάσκηση και την επιμονή που κρύβονται πίσω από το αποτέλεσμα;

«Αυτό που έκανες έχει σημασία»

Τα παιδιά διαμορφώνουν την εικόνα για τον εαυτό τους σε μεγάλο βαθμό μέσα από τις αντιδράσεις των ενηλίκων που τα περιβάλλουν. Μια ζωγραφιά που στα μάτια ενός ενηλίκου φαίνεται συνηθισμένη, για ένα παιδί μπορεί να αντιπροσωπεύει ώρες φαντασίας και προσπάθειας. Όταν, λοιπόν, ο γονέας τοποθετεί τη ζωγραφιά στο ψυγείο αντί να τη φυλάξει σε ένα συρτάρι, το παιδί λαμβάνει ένα απλό αλλά καταλυτικό μήνυμα: «Το είδαμε και είναι σημαντικό για εμάς».

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Το φαινόμενο αυτό συνδέεται με τη Θεωρία του Αυτοπροσδιορισμού (Self-Determination Theory), που ανέπτυξαν οι ψυχολόγοι Edward Deci και Richard Ryan. Η θεωρία προσδιορίζει τρεις βασικές ψυχολογικές ανάγκες: την ικανότητα, την αυτονομία και τη συνδεσιμότητα.

Ικανότητα είναι το αίσθημα ότι είσαι επαρκής και μπορείς να καταφέρεις πράγματα. Συνδεσιμότητα είναι η αίσθηση ότι σε εκτιμούν και ανήκεις σε μια ομάδα.

Βλέποντας τους βαθμούς, τα μετάλλια ή τις ζωγραφιές του στο σπίτι, το παιδί καλύπτει και τις δύο αυτές ανάγκες: νιώθει ικανό, ενώ παράλληλα θυμάται ότι η οικογένειά του νοιάζεται για όσα κάνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι μια ζωγραφιά στο ψυγείο χτίζει αυτόματα αυτοπεποίθηση — η ψυχολογία δεν υποστηρίζει τόσο απλοϊκές σχέσεις αιτίου-αιτιατού. Ωστόσο, η ορατή αναγνώριση αποτελεί ένα δομικό λιθαράκι σε ένα υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον.

Ο έπαινος πίσω από την εικόνα

Φανταστείτε δύο παιδιά που επιστρέφουν στο σπίτι με μετάλλια.

Ο πρώτος γονέας λέει: «Έχεις γεννηθεί ταλέντο. Είσαι το πιο έξυπνο παιδί».

Ο δεύτερος γονέας λέει: «Δούλεψες τόσο σκληρά για αυτό. Είδα πόσο πολύ προπονήθηκες».

Και οι δύο γονείς νιώθουν υπερήφανοι, αλλά τα μηνύματα που στέλνουν διαφέρουν ριζικά. Έρευνες της ψυχολόγου Carol Dweck και των συνεργατών της έχουν εξετάσει πώς οι διαφορετικές μορφές επαίνου επηρεάζουν τις πεποιθήσεις των παιδιών για τις ικανότητές τους. Ο έπαινος που εστιάζει στην προσπάθεια, τις στρατηγικές και τη διαδικασία μάθησης καλλιεργεί μια αυξητική θεώρηση των ικανοτήτων - την πεποίθηση, δηλαδή, ότι οι δεξιότητες εξελίσσονται.

Γι' αυτόν τον λόγο, τα λόγια που συνοδεύουν την έκθεση στο ψυγείο έχουν συχνά μεγαλύτερη σημασία από το ίδιο το έκθεμα. Μια ζωγραφιά στο ψυγείο δεν σημαίνει απαραίτητα «το παιδί μου είναι ο καλύτερος ζωγράφος». Μπορεί να σημαίνει: «Το παιδί μου προσπάθησε, δημιούργησε κάτι και είμαι υπερήφανος γι' αυτήν την προσπάθεια».

Η διαφορά αυτή γίνεται κρίσιμη όταν τα παιδιά αντιμετωπίζουν την αποτυχία. Αν πιστεύουν ότι η αξία τους εξαρτάται αποκλειστικά από το ταλέντο ή τη νίκη, οι αναποδιές βιώνονται ως απειλή. Αν, αντίθετα, κατανοούν ότι αυτό που μέτρα είναι η εξάσκηση και η μάθηση, η αποτυχία γίνεται πολύ πιο διαχειρίσιμη.

Ένας οικογενειακός πίνακα αναμνήσεων

Υπάρχει κι ένας άλλος λόγος που οι γονείς διατηρούν τα επιτεύγματα των παιδιών σε τόσο εμφανή σημεία: οι αναμνήσεις. Η πρώτη ζωγραφιά, το πρώτο μετάλλιο ποδοσφαίρου ή ένας σχολικός έπαινος συνδέονται συχνά με συγκεκριμένες στιγμές της οικογενειακής ζωής. Χρόνια αργότερα, μια ζωγραφιά μπορεί να θυμίσει στον γονέα την εποχή που το παιδί του ήταν πέντε ετών και αγαπούσε να σχεδιάζει ζώα.

Έτσι, το ψυγείο μετατρέπεται από οικιακή συσκευή σε έναν οικογενειακό πίνακα αναμνήσεων. Καθώς τα μέλη της οικογένειας περνούν διαρκώς από την κουζίνα - ετοιμάζοντας πρωινό, τρώγοντας βραδινό ή απλώς προσπερνώντας - αυτά τα αντικείμενα παραμένουν οργανικό κομμάτι της καθημερινότητας.

Για το παιδί, αυτή η διαρκής ορατότητα ενισχύει την αίσθηση του ανήκειν: «Τα επιτεύγματά μου είναι μέρος της ιστορίας της οικογένειάς μας». Για τους γονείς, η συναισθηματική αξία είναι εξίσου μεγάλη. Η εικόνα αυτή δηλώνει σιωπηλά: «Θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Ήμουν εκεί. Σε είδα να μεγαλώνεις».

Το μετάλλιο κινητοποιεί, αλλά υπάρχουν κάποιες λεπτές αποχρώσεις

Η ψυχολογία ερμηνεύει τη συνήθεια αυτή και μέσω της θετικής ενίσχυσης. Όταν τα παιδιά λαμβάνουν προσοχή, ενθάρρυνση ή αναγνώριση αφού καταβάλουν προσπάθεια, η θετική αυτή ανταπόκριση τα παρακινεί να συνεχίσουν να ασχολούνται με παρόμοιες δραστηριότητες.

Υπάρχει, όμως, μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στο να γιορτάζουμε και να επαινούμε τις προσπάθειες των παιδιών και να μετατρέπουμε την όποια επιτυχία σε προϋπόθεση για την αγάπη. Αν ένα παιδί ακούει συνεχώς «Είμαστε υπερήφανοι για εσένα επειδή νικάς», ενδέχεται να συνδέσει την αυτοεκτίμησή του αποκλειστικά με την επιτυχία. Αν το μήνυμα είναι «Είμαστε υπερήφανοι για το πόσο δούλεψες, πόσα έμαθες και πώς συνέχισες να προσπαθείς», η προσοχή μετατοπίζεται στην επιμονή και την προσωπική εξέλιξη.

Δεν είναι το ίδιο το ψυγείο που κάνει τη διαφορά, αλλά το γονεϊκό περιβάλλον που το περιβάλλει.

Η χαρά των ίδιων των γονέων

Οι γονείς έχουν επίσης τους δικούς τους συναισθηματικούς λόγους να εκθέτουν τα επιτεύγματα των παιδιών τους. Η επιτυχία ενός παιδιού γεννά αισθήματα υπερηφάνειας, χαράς και βαθιάς σύνδεσης με τη διαδρομή του. Ένας τοίχος γεμάτος ζωγραφιές ή ένα ψυγείο καλυμμένο με μετάλλια αντικατοπτρίζει τα συναισθήματα των γονέων και παράλληλα αντικατοπτρίζει τα κατορθώματα του παιδιού. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ανταγωνιστικότητα ή διάθεση επίδειξης· για πολλές οικογένειες, είναι απλώς η στοργή που γίνεται ορατή.

Παράλληλα, η πρακτική αυτή προσφέρει στα παιδιά μια αίσθηση συνέχειας. Καθώς οι νέες ζωγραφιές και οι έπαινοι αντικαθιστούν τους παλαιότερους, τα παιδιά βλέπουν στην πράξη πώς άλλαξαν τα ενδιαφέροντα και οι ικανότητές τους με την πάροδο του χρόνου.

Εν τέλει, η πιο ουσιαστική χειρονομία δεν αφορά πάντα το μεγαλύτερο επίτευγμα. Μια απλή μουντζούρα ή μια χειροποίητη κάρτα μπορεί να έχει την ίδια συναισθηματική αξία, όταν οι γονείς επιβραβεύουν το παιδί πίσω από τη δημιουργία.

Η βαθύτερη ψυχολογική ουσία δεν βρίσκεται στη συσκευή του ψυγείου, αλλά στο μήνυμα που μεταδίδεται. Ένα μετάλλιο μπορεί να λέει: «Νίκησες». Μια ζωγραφιά μπορεί να λέει: «Έχεις ταλέντο». Όταν όμως οι γονείς αναγνωρίζουν την προσπάθεια, το μήνυμα γίνεται βαθύτερο: «Σε βλέπουμε. Εκτιμούμε αυτό που κάνεις. Και είμαστε υπερήφανοι που σε βλέπουμε να μεγαλώνεις».

Πηγή: Times of India