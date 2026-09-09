Το προφυλακισμένο ζευγάρι υπέδειξαν το πρόσωπο, που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, σκότωσε το παιδί τους.

Νέα εκδοχή για τις συνθήκες θανάτου του βρέφους στην Κυψέλη φέρεται να έδωσαν στις απολογίες τους οι δύο γονείς, οι οποίοι αρνούνται ότι είναι εκείνοι που σκότωσαν το παιδί τους και στρέφουν τις ευθύνες σε άλλο πρόσωπο. Ο 43χρονος πατέρας και η 38χρονη μητέρα, που αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειάς τους κατά συναυτουργία, κρίθηκαν εκ νέου προσωρινά κρατούμενοι μετά τις πολύωρες απολογίες τους.

«Υπάρχει τέταρτο πρόσωπο» λένε οι γονείς για τον θάνατο του βρέφους

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ οι δύο κατηγορούμενοι φέρεται να υπέδειξαν έναν άνδρα περίπου 30 ετών, ο οποίος, κατά τους ισχυρισμούς τους, επισκεπτόταν συχνά το σπίτι της οικογένειας. Οι ίδιοι φέρονται να υποστηρίζουν ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο ήταν εκείνο που επιτέθηκε στο βρέφος, ενώ οι ίδιοι απουσίαζαν από το σπίτι. Κατά την εκδοχή τους, στη συνέχεια δέχθηκαν απειλές και εκβιασμούς, γεγονός που, όπως ισχυρίζονται, τους οδήγησε στο να κρατήσουν τη σορό του παιδιού στην κατάψυξη.

Η εκδοχή των γονέων καλείται να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα ιατροδικαστικά ευρήματα. Η ιατροδικαστική εξέταση αποδίδει στον θάνατο του βρέφους πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, με ορισμένα από αυτά να έχουν προκαλέσει σοβαρή αιμορραγία. Οι γονείς αμφισβητούν τα συμπεράσματα που συνδέονται με την κατηγορία και αρνούνται ότι προκάλεσαν οι ίδιοι τον θάνατο του παιδιού.

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Στο μικροσκόπιο οι αντιφάσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανάκριση παρουσιάζουν και οι διαφορετικές εκδοχές που έχουν καταθέσει οι εμπλεκόμενοι για κρίσιμα σημεία της υπόθεσης. Οι γονείς φέρεται να υποστηρίζουν πλέον ότι το πρόσωπο που υπέδειξαν γνώριζε την οικογένεια και είχε συχνή παρουσία στο σπίτι. Την ίδια ώρα, ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος επίσης βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες σε άλλη πτυχή της υπόθεσης, φέρεται να αρνείται ότι διέμενε στο διαμέρισμα και υποστηρίζει ότι το επισκεπτόταν για να συναντά την 15χρονη κόρη του ζευγαριού. Η έρευνα καλείται πλέον να διασταυρώσει τους ισχυρισμούς όλων των εμπλεκομένων με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, τα ψηφιακά και άλλα κατασχεθέντα στοιχεία, καθώς και τις καταθέσεις που έχουν ληφθεί.

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