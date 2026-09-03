Την βιολογική σχέση του κατηγορούμενου ζευγαριού στην Κυψέλη με τα παιδιά έδειξαν οι εξετάσεις DNA.

Νέα δεδομένα προκύπτουν από τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA στην υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία επιβεβαιώνεται η βιολογική σχέση του ζευγαριού με την 15χρονη, τον 9χρονο καθώς και το νεκρό βρέφος.

Οι εξετάσεις δείχνουν ότι η 15χρονη, ο 12χρονος και το νεκρό βρέφος είναι πράγματι παιδιά του ζευγαριού, ενώ ο 9χρονος είναι βιολογικό παιδί της 38χρονης, αλλά από διαφορετικό πατέρα. Παράλληλα, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το νεκρό βρέφος δεν είναι παιδί της 15χρονης, στοιχείο που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την πορεία της έρευνας και δημιουργεί νέα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες της εγκυμοσύνης και του θανάτου του βρέφους.

Μετά τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ένα από τα βασικά ερωτήματα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι αρχές αφορά την ταυτότητα του βιολογικού πατέρα του 9χρονου. Η διαπίστωση ότι ο 9χρονος είναι παιδί της 38χρονης, αλλά όχι του 43χρονου, προσθέτει ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ μιας υπόθεσης που χαρακτηρίζεται από αντιφάσεις και πολλά αναπάντητα ερωτήματα.

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Την ίδια στιγμή, οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν το σύνολο των στοιχείων που έχουν προκύψει για την οικογένεια, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά σχετικά με το ιστορικό των παιδιών, τις γεννήσεις τους και τις συνθήκες υπό τις οποίες μεγάλωσαν.

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Η αστυνομία είχε προχωρήσει σε επείγουσες εξετάσεις DNA προκειμένου να διαπιστωθεί η βιολογική συγγένεια του 43χρονου και της 38χρονης με τα ανήλικα παιδιά, καθώς υπήρχε έλλειψη επίσημων εγγράφων και είχαν καταγραφεί αντιφάσεις στις καταθέσεις. Επιπλέον, οι αρχές αναζητούν στοιχεία στα ληξιαρχεία σχετικά με το πού και πότε γεννήθηκαν τα παιδιά, ποιος δήλωσε τις γεννήσεις τους και αν υπάρχουν διαθέσιμα ιατρικά στοιχεία από τα νοσοκομεία.

Τι υποστηρίζουν για το θάνατο του μωρού

Οι δυο κατηγορούμενοι φέρονται να αρνούνται όσα τους αποδίδονται ισχυριζόμενοι ότι το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Ο 43χρονος υποστηρίζει πως το μωρό πέθανε ενώ ολόκληρη η οικογένεια βρισκόταν στο σαλόνι του σπιτιού. Για τα τραύματα από μαχαίρι που διαπίστωσε ο ιατροδικαστής στο άψυχο κορμάκι του μωρού ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι προκλήθηκαν στην προσπάθειά του να απομακρύνει τον πάγο από το βρέφος που φυλασσόταν στην κατάψυξη.

«Είχε πιάσει πάγο και θέλαμε να το βγάλουμε. Δεν τρυπήσαμε το μωρό, εγώ τον πάγο χτύπαγα. Αλλά επειδή δεν έβγαινε αίμα, δεν ήξερα ξέρω ότι χτύπησα το μωρό. Ήθελα να το βγάλω για να το μετακινήσω αλλού. Δεν το έσφαξα, γι' αυτό είχε τα τραύματα από μαχαίρι. Θέλαμε να βγάλουμε τον πάγο για να το πάμε αλλού το παιδί. Το βάλαμε στη βαλίτσα γιατί φοβήθηκα ότι θα μου πάρουν και τα άλλα παιδιά επειδή είναι αδήλωτα» λέει ο κατηγορούμενος. Η 38χρονη Γερμανίδα, από την πλευρά της , δηλώνει αθώα και ισχυρίζεται ότι δεν γνωστοποίησε τον θάνατο του παιδιού επειδή ήθελε να το έχει μαζί της.

Αύριο (04/09) αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή τόσο ο 43χρονος όσο και η 38χρονη σύντροφός του όπως και ο 26χρονος Αφγανός που συνελήφθη μαζί τους. Και οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται πάντως να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους για τις βαρύτερες κατηγορίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και αφορούν τη θανάτωση του βρέφους που εντοπίστηκε στο διαμέρισμα, καθώς και γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού.