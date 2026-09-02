Όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην αρχή της ομιλίας του.

«Από εδώ και στο εξής όποτε θέλω να ανέβω στη Θεσσαλονίκη θα παίρνω την άδεια του πρωθυπουργού. Πότε θέλει να μιλάω, πριν, μετά; Το χειρότερο είναι πως πριν καν μιλήσουμε αποφάνθηκαν ότι το πρόγραμμά μας είναι υπερκοστολογημένο», είπε ξεκινώντας στην ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας.

Και συνέχισε: «Τα λένε αυτά αυτοί που χρεοκόπησαν τη χώρα και τα κόμματά τους και μιλάνε για κοστολόγηση σε εμάς, που βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια, ρυθμίσαμε το χρέος και αφήσαμε 37 δισεκατομμύρια. Κάποια στιγμή θα κοστολογηθούν και οι κοστολογητές σε αυτή τη χώρα», πρόσθεσε.