Ξεκίνημα με το δεξί έκανε ο Ολυμπιακός στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας επικρατώντας με 4-0 της ΑΕΛ στη Λάρισα.
Οι Πειραιώτες είχαν καλή εικόνα και παρά το γεγονός ότι απειλήθηκαν στο 24’ απ’ την προσπάθεια του Νοικοκυράκη που απομάκρυνε πάνω στη γραμμή ο Κάρμο, στη συνέχεια έφεραν το παιχνίδι στα δικά τους «μέτρα».
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Στο 34’ ο Γκονσάλες με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 1-0 για τον Ολυμπιακό έπειτα από ασίστ του Φορτούνη, ανοίγοντας λογαριασμό με τους «ερυθρόλευκους».
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Το δεύτερο ημίχρονο άνηκε αποκλειστικά στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ.
Στο 50΄, η σέντρα του Φορτούνη κόντραρε, η μπάλα έφτασε στον Γκουστάβο Σα και εκείνος με ωραίο σουτ έκανε το 2-0.
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Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Ολυμπιακός κλείδωσε το «τρίποντο» με γκολ του Μπρούνο.
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Το τελικό 4-0 διαμόρφωσε στο 66΄ ο Ζοέλ Ρόκα.
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Τα highlights της αναμέτρησης
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Οι ενδεκάδες των ομάδων
ΑΕΛ Novibet: Μελίσσας, Σάκιτς, Τσελεπίδης, Ρισβάνης, Μπούσης, Παπαγεωργίου, Τσινγκάρας, Αλμπάνης, Νοικοκυράκης, Ζτούπης, Νίτσος
Ολυμπιακός: Πόποβιτς, Κουτσογούλας, Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Μπρούνο, Φίλης, Φρόιλερ, Σα, Μαρτίνς, Φορτούνης, Γκονζάλες