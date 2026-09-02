Το δίλημμα των εκλογών, οι υποκλοπές και το στοίχημα της εργασίας. Όσα είπε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξςη Τσίπρας.

Ένα νέο σχέδιο διακυβέρνησης, με επίκεντρο τον άνθρωπο και στόχο τη σύγκλιση της Ελλάδας με την Ευρώπη, παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, περιγράφοντας το «Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης» της ΕΛΑΣ. Όλα αυτά, σε μια κατάμεστη αίθουσα από 2.000 και πλέον υποστηρικτές του, οι οποίοι και καταχειροκρότησαν τον πρώην πρωθυπουργό.

Εν αρχή, ο Αλέξης Τσίπρας δεν άφησε ασχολίαστα τα όσα λένε τα κυβερνητικά στελέχη περί «unfair» εξαιτίας της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη, πριν τα εγκαίνια της ΔΕΘ από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας πως «θα ρωτάω τον πρωθυπουργό πριν πάω κάπου να μιλήσω».

Εισαγωγικά, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ υπογράμμισε ότι δεν παρουσίασε «ένα ακόμη πρόγραμμα μέτρων», αλλά ένα όραμα αλλαγής του παραγωγικού και οικονομικού μοντέλου της χώρας, με τρεις βασικές δεσμεύσεις: «Να παράγουμε περισσότερο, να μοιραζόμαστε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα».

Όπως τόνισε, στόχος του σχεδίου είναι η Ελλάδα να παρέχει ασφάλεια, αξιοπρέπεια και προοπτική στους πολίτες της, ώστε «να ζήσουμε επιτέλους σαν Ευρωπαίοι, στον δικό μας τόπο».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το δίλημμα των εκλογών

Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας πως «όλη η εξουσία σε λίγα χέρια και καμία ευθύνη με όνομα και επώνυμο. Αυτή θλιβερή πραγματικότητα όμως έχει απομακρύνει τη χώρα μας από το ευρωπαϊκό κεκτημένο».

Συμπλήρωσε πως τα παραπάνω ορίζουν και το δίλημμα των επόμενων εκλογών το οποίο και είναι «Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή; Διαφθορά ή εντιμότητα;».

«Γιατί η διαφθορά δεν έχει να κάνει μόνο με την ηθική στην πολιτική. Είναι κρίσιμος όρος για την οικονομία. Γιατί κάθε ευρώ που χάνεται, λείπει από τα δημόσια νοσοκομεία. Λείπει από τα δημόσια σχολεία. Κι εμφανίζεται στην τιμή των προϊόντων, στο σούπερ μάρκετ. Στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος», συμπλήρωσε στη συνέχεια.

Υποκλοπές το «σκάνδαλο των σκανδάλων»

«Ο πρώτος νόμος αυτής της κυβέρνησης ήταν ήδη το μεγαλύτερο σκάνδαλο της Μεταπολίτευσης. Ένα σκάνδαλο για το οποίο κάθε άλλος πρωθυπουργός οπουδήποτε αλλού, θα είχε παραιτηθεί. Αλλιώς, θα τον είχε καθαιρέσει το ίδιο του το κόμμα. Σε οποιαδήποτε αναπτυγμένη χώρα του κόσμου.

{https://www.youtube.com/watch?v=wDhmyhynTy4}

Ο ίδιος του ο ανιψιός, ο διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού, έχει δημοσίως ομολογήσει με τη γλώσσα που χρησιμοποιεί η μαφία, ότι μπήκε εκείνος μπροστά για να μη φάει τη σφαίρα ο αρχηγός, το πραγματικό αφεντικό. Ανήκουστα πράγματα», ανέφερε για τις υποκλοπές.

Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης

{https://www.youtube.com/watch?v=MyaSZVFWnfg}

Στην καρδιά του προγράμματος βρίσκεται η παραγωγική ανασυγκρότηση, με έμφαση στη βιομηχανία, την τεχνολογία, την ενέργεια, την αγροτική παραγωγή και τις σύγχρονες υποδομές. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε τη δημιουργία Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης, το οποίο χαρακτήρισε ως τη νέα επενδυτική μηχανή της επόμενης δεκαετίας. Όπως είπε, θα διαθέτει πρωτογενή κεφάλαια 12 δισ. ευρώ στην τετραετία, ενώ με τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων η επενδυτική του ικανότητα θα μπορεί να προσεγγίσει τα 25 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσίασε, το Ταμείο θα χρηματοδοτεί, μεταξύ άλλων, έργα υδατικής ασφάλειας και άρδευσης, την ελληνική αλυσίδα παραγωγής φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, την προσιτή κατοικία, τη σιδηροδρομική σύνδεση των λιμανιών με τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη, καθώς και αγροδιατροφικά και ναυπηγοεπισκευαστικά προγράμματα.

«Τι πρέπει να μπορεί να παράγει η Ελλάδα σε δέκα χρόνια από σήμερα; Φάρμακα και βιοτεχνολογία. Ποιοτικά τρόφιμα. Ενεργειακό εξοπλισμό και συστήματα αποθήκευσης. Ναυτιλιακή τεχνολογία. Κρίσιμα υλικά. Αμυντικά προϊόντα Και σύγχρονα δίκτυα μεταφορών. Εκεί κατευθύνουμε τη χρηματοδότηση, την έρευνα, τις υποδομές και την εκπαίδευση. Με συγκεκριμένο προϋπολογισμό και δημόσιο απολογισμό κάθε χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, δεσμεύτηκε για έναν ενιαίο φορέα βιομηχανικής πολιτικής, ψηφιακή αδειοδότηση επενδύσεων με ανώτατο χρόνο 90 ημερών και μακροχρόνια ενεργειακά συμβόλαια με σταθερές τιμές. Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι καμία επιχείρηση δεν θα λαμβάνει δημόσια χρηματοδότηση χωρίς δεσμεύσεις για σταθερές θέσεις εργασίας, συλλογικές συμβάσεις, μεταφορά τεχνολογίας και ενίσχυση των εξαγωγών.

«Το κράτος επενδύει μακροπρόθεσμα και με τόλμη στην προστιθέμενη αξία. Στηρίζει νέες τεχνολογίες, μεγάλες υποδομές και επενδύσεις που αποδίδουν σε βάθος χρόνου. Και όταν μια επένδυση που χρηματοδότησε ο πολίτης πετυχαίνει, ένα μέρος του οφέλους επιστρέφει στην κοινωνία.

Τρίτον, ούτε ένα ευρώ δημόσιου χρήματος χωρίς όρους. Κάθε επιχείρηση που χρηματοδοτείται οφείλει να δημιουργεί αξία και σταθερές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα. Να εφαρμόζει τις συλλογικές συμβάσεις», ήταν τα λόγια που χρησιμοποίησε.

Κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ

{https://www.youtube.com/watch?v=92Y8OV6BQMA}

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ενίσχυση της εργασίας, ανακοινώνοντας ως στόχους κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ έως το τέλος της τετραετίας.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ υποστήριξε ότι οι αυξήσεις θα στηριχθούν στην επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των κλαδικών συμβάσεων, ώστε ο εργαζόμενος να αποκτήσει δίκαιο μερίδιο από την ανάπτυξη και την αύξηση της παραγωγικότητας.

Η «Πατριωτική Εισφορά» - Φορολογική Δικαιοσύνη

{https://www.youtube.com/watch?v=on8rD9w3xBo}

Στο φορολογικό πεδίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε τη θέσπιση «Πατριωτικής Εισφοράς» για το οικονομικά ισχυρότερο 1% των Ελλήνων, ύψους 1% επί της καθαρής περιουσίας τους, σε αντικατάσταση άλλων γενικών επιβαρύνσεων πάνω στην ίδια περιουσία.

«Ένα ευρώ τον χρόνο για κάθε εκατό ευρώ καθαρής περιουσίας, σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύνσεων πάνω στην ίδια περιουσία. Ένα τοις εκατό στο ισχυρότερο ένα τοις εκατό. Για το εκατό τοις εκατό της κοινωνίας. Είναι όρος κοινωνικής συνοχής. Είναι πράξη ευθύνης. Είναι πατριωτικό καθήκον», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, δεσμεύτηκε για τον διπλασιασμό της έκπτωσης φόρου στις οικογένειες με παιδιά, την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλες τις επιχειρήσεις και της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις.

Εξήγγειλε επίσης νέα ρύθμιση 120 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές, με διαγραφή προσαυξήσεων, προοδευτική φορολόγηση των μερισμάτων και αυξημένη επιβάρυνση των ακινήτων νομικών προσώπων που παραμένουν κλειστά.

Ειδική αναφορά έκανε στις συστημικές τράπεζες, τονίζοντας ότι μέσα στην τετραετία θα πρέπει να φορολογούνται κανονικά, όπως οι υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Μείωση 30% στο ρεύμα και ΦΠΑ 6%

{https://www.youtube.com/watch?v=kr4yhO1P_YY}

Στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, ο Αλέξης Τσίπρας δεσμεύτηκε για μεσοσταθμική μείωση κατά 30% των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Ανακοίνωσε τη θέσπιση ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ενέργειας σε σταθερή και προσιτή τιμή για κάθε νοικοκυριό, καθώς και την ανάκτηση του δημόσιου στρατηγικού ρόλου της ΔΕΗ, αλλά και καμία διακοπή ρεύματος σε νοικοκυριό που αδυνατεί να πληρώσει.

Παράλληλα, εξήγγειλε μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής, η οποία, όπως υποστήριξε, θα εξοικονομεί περισσότερα από 600 ευρώ ετησίως για κάθε νοικοκυριό.

Για να περάσει η μείωση στις τιμές, ανακοίνωσε ψηφιακό παρατηρητήριο ανά προϊόν, ανώτατο περιθώριο κέρδους σε κάθε κρίκο της αλυσίδας και ενισχυμένη Επιτροπή Ανταγωνισμού. Στο ίδιο πακέτο ενέταξε και τη δωρεάν μετακίνηση με τις αστικές συγκοινωνίες.

Προσιτή κατοικία και προστασία της πρώτης κατοικίας

{https://www.youtube.com/watch?v=LR-krBEZvRE}

Για τη στεγαστική κρίση, παρουσίασε το Εθνικό Σύστημα Προσιτής Κατοικίας, με στόχο τη δημιουργία 50.000 νέων προσιτών στεγαστικών επιλογών μέσα σε τέσσερα χρόνια.

Το σχέδιο περιλαμβάνει προστασία της πρώτης κατοικίας, ανακαίνιση κλειστών σπιτιών με αντάλλαγμα τη διάθεσή τους σε προσιτό ενοίκιο και δυνατότητα των δήμων να περιορίζουν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις όπου εκτοπίζουν τους μόνιμους κατοίκους.

Αυξήσεις σε Υγεία και Παιδεία

{https://www.youtube.com/watch?v=D3Rdma8--0c}

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε μέση αύξηση 500 ευρώ τον μήνα για γιατρούς και νοσηλευτές και δεσμεύτηκε για ανώτατο χρόνο αναμονής στις εξετάσεις και στις προγραμματισμένες επεμβάσεις. Εξήγγειλε επίσης μηδενική συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα και ένα Εθνικό Σύστημα Φροντίδας για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία.

Για την Παιδεία ανακοίνωσε αρχική αύξηση 300 ευρώ τον μήνα στους εκπαιδευτικούς, 30.000 προσλήψεις, δωρεάν προσχολική εκπαίδευση και σχολική σίτιση για όλους τους μαθητές του Δημοτικού, ψυχολόγο σε κάθε σχολικό συγκρότημα και δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία.

Ως «μεγάλη τομή» παρουσίασε την κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων και τη μετάβαση σε σύστημα που θα αξιολογεί τη συνολική σχολική πορεία. Παράλληλα, ανακοίνωσε υποτροφία 500 ευρώ τον μήνα, για δέκα μήνες τον χρόνο, σε 80.000 φοιτητές περιφερειακών πανεπιστημίων που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους.

Πέντε υπουργεία στην περιφέρεια

Στο πλαίσιο της αποκέντρωσης, δεσμεύτηκε ότι μέσα σε μία δεκαετία πέντε υπουργεία θα μεταφερθούν εκτός Αττικής: το Βιομηχανίας στη Θεσσαλονίκη, το Αγροτικής Ανάπτυξης στη Λάρισα, το Τουρισμού στο Ηράκλειο, το Νησιωτικής Πολιτικής στη Λέσβο και το Ψηφιακής Πολιτικής στην Κοζάνη.

Για τη Θεσσαλονίκη παρουσίασε το όραμα να μετατραπεί σε «Μητρόπολη των Βαλκανίων», με επέκταση του Μετρό προς τα δυτικά, ενιαία ανάπλαση του παραλιακού μετώπου και διασύνδεση λιμανιού, αεροδρομίου, σιδηροδρόμου και δικτύων logistics.

Κλείνοντας, ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι στο κέντρο του προγράμματος της ΕΛΑΣ βρίσκονται οι άνθρωποι και όχι οι αριθμοί. «Δεν ζητάμε μια ακόμη κυβερνητική εναλλαγή. Ζητάμε αλλαγή πορείας», τόνισε, καλώντας τους πολίτες να ενώσουν τις δυνάμεις τους για μια Ελλάδα που θα παράγει, θα προστατεύει και θα προσφέρει ασφάλεια, αξιοπρέπεια και προοπτική.

{https://www.youtube.com/watch?v=apBaorrhQ-k}

Ολόκληρη η ομιλία Τσίπρα

{https://www.youtube.com/watch?v=lNraura3Nqk}

Δείτε εδώ όσα έγιναν στην παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛΑΣ