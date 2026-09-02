«Δεν έχω καμία ιδιαίτερη αγωνία για όσα θα τάξει και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα τάξει πολλά δισεκατομμύρια», είπε ο Κωστής Χατζηδάκης για τον Αλέξη Τσίπρα.

«Ο κ. Τσίπρας επιστρέφει με τον ίδιο πολιτικό λόγο, τις ίδιες υποσχέσεις και τα ίδια ή και χαμηλότερα ποσοστά, που είχε όταν παραιτήθηκε το 2023. Δεν έχω καμία ιδιαίτερη αγωνία για όσα θα τάξει και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα τάξει πολλά δισεκατομμύρια. Υπό αυτήν την έννοια, είναι συνεπής στην ασυνέπειά του».

Αυτό ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, απαντώντας σήμερα σε σχετική ερώτηση στο 1ο Αναπτυξιακό Φόρουμ των Αιγών, στην Ημαθία. «Τόσο εμείς όσο και οι Έλληνες πολίτες», πρόσθεσε, «βλέπουμε ότι ο κ. Τσίπρας και το ΠΑΣΟΚ ακολουθούν την πεπατημένη του «λεφτά υπάρχουν», δίνουν ατελείωτες υποσχέσεις και αρνούνται να κάνουν διασταύρωση με το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Επειδή υπάρχει αμφισβήτηση της αξιοπιστίας των προτάσεών τους, εμείς θα πάμε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το οποίο με βάση το νόμο είναι το όργανο που κάνει την κοστολόγηση των προτάσεων των κομμάτων. Ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες τι θα πληρώσουν για την υλοποίηση αυτών των – ας πούμε – υποσχέσεων για να μην τις πούμε σαπουνόφουσκες».

«Υπάρχουν», επεσήμανε ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, «συγκεκριμένοι ευρωπαϊκοί κανόνες και συγκεκριμένα όρια στις δαπάνες, αν δεν θέλει κανείς να μπει σε επιτήρηση. Αν ξεφύγει από αυτό, η Ελλάδα κινδυνεύει να έχει την δυσάρεστη εμπειρία της περασμένης δεκαετίας».

Σε ερώτηση για το αποτύπωμα του Ταμείου Ανάκαμψης, και την κριτική σύμφωνα με την οποία οι χρηματοδοτήσεις του κατευθύνθηκαν μόνο σε μεγάλες επιχειρήσεις, ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έλαβαν 1,66 δισ. ευρώ από το Ταμείο σε επιδοτήσεις επενδύσεων εκσυγχρονισμού και άλλα 5 δισ. ευρώ (ποσοστό 60% του συνόλου) σε δάνεια. Σημείωσε δε ότι πέρα από το Ταμείο, υπάρχουν οι χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ που απευθύνονται αποκλειστικά σε μικρομεσαίους και πρόσθεσε: «Ο προσωπικός βοηθός, που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, αφορά εφοπλιστές και βιομήχανους; Οι επενδύσεις στα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας σε όλη την Ελλάδα; Οι διαδραστικοί πίνακες στα σχολεία; Παντού υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, όμως θα πρέπει να κάνουμε αξιόπιστες συζητήσεις, χωρίς να αλλάζουμε τα δεδομένα».

Αναφερόμενος στα έργα, που γίνονται στην περιοχή, υπογράμμισε εξάλλου ότι σήμερα εγκαινιάστηκε η ολοκληρωμένη αστική ανάπλαση της Βεργίνας, ενώ αργότερα θα εγκαινιαστούν έργα ανάδειξης των δίδυμων λουτρώνων στην πόλη της Βέροιας. Θα ακολουθήσει η τεχνητή χιόνωση στο Σέλι, ενώ αναζητώνται πηγές χρηματοδότησης για το τελωνείο της Κουλούρας.

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«Εμείς», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης, «εργαζόμαστε προβάλλοντας το έργο μας, προχωρώντας τις μεταρρυθμίσεις, ετοιμάζοντας ένα ρεαλιστικό και αξιόπιστο πρόγραμμα με τον αρχηγό και την πολιτική μας ομάδα. Έτσι ώστε να παρουσιαστούμε τίμια και υπεύθυνα στους Έλληνες πολίτες και να τους πούμε ότι θέλουμε να συνεχίσουμε όχι μόνο ως δύναμη σταθερότητας και ασφάλειας, αλλά ως δύναμη συνεχούς εθνικής ανανέωσης».