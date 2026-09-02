Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Παιανία.

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και αγροτική έκταση βρίσκεται σε εξέλιξη στην Παιανία, στην οδό Αμπελώνος, κοντά στην Αττική Οδό. Στο σημείο έχει κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, αποτελούμενη από 32 πυροσβέστες, μία πεζοπόρο ομάδα και 12 πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχειρούν και δύο ελικόπτερα, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού στο μέτωπο.

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Η εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς στο Αρχοντικό Παιανίας

Η φωτιά καίει ξερά χόρτα, αμπέλια και ελιές, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες έχει κάψει περίπου τρία στρέμματα αγροτικής έκτασης. Στο σημείο επιχειρούν οχήματα της Πυροσβεστικής, ενώ παράλληλα σπεύδουν και ενισχύσεις για την αντιμετώπιση του μετώπου. Από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού. Η εικόνα από το ένα μέτωπο δείχνει να έχει βελτιωθεί, καθώς η φωτιά φαίνεται να έχει περιοριστεί από τη μία πλευρά. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή τυχόν αναζωπυρώσεων. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Παιανία: Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Αρχοντικό

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (2/9) σε χαμηλή βλάστηση, στη θέση Αρχοντικό Παιανίας. Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 πυροσβεστικά οχήματα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν επίσης δύο ελικόπτερα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή τυχόν αναζωπυρώσεων.