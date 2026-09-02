Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για την φωτιά στην Κάρυστο - Μήνυμα από το 112 – Σε ετοιμότητα οι κάτοικοι

Φωτιά ξέσπασε κόντα στην περιοχή λιβαδάκι του Δήμου Καρύστου.

Σύμφωνα με το evima.gr στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και εθελοντές και η αστυνομία. Παράλληλα αναμένονται ενισχύσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία της Χαλκίδας. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2095072662661804500}

Φωτιά στην Κάρυστο: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ής ΕΜΟΔΕ και 10 πυροσβεστικά οχήματα. Στην επιχείρηση συμμετέχουν και εναέρια μέσα, καθώς έχουν κινητοποιηθεί τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, προκειμένου να περιοριστεί άμεσα η φωτιά και να αποτραπεί η επέκτασή της. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

{https://www.youtube.com/watch?v=-5kQQzoHYg0}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

112 για ετοιμότητα λόγω της φωτιάς

Στο μήνυμα του 112 που εστάλη στα κινητά των κατοίκων της περιοχής αναφέρεται ότι «Πυρκαγιά στην περιοχή Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

{https://x.com/112Greece/status/2095071683723899111}