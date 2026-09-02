Μάχη με τις φλόγες στα Σπάτα κοντά στο κοιμητήριο.

Φωτιά είναι σε εξέλιξη στην περιοχή Πετροκορυφή στα Σπάτα. Στο σημείο επιχειρούν 46 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα, 14 οχήματα ενώ από αέρος ρίψεις για την κατάσβεση κάνει ένα ελικόπτερο.

Πώς ξεκίνησε η φωτιά στα Σπάτα

Η φωτιά σύμφωνα με πληροφορίες του iRafina.gr, ξεκίνησε εντός του καταυλισμού των Ρομά στην Κιάφα. Η φωτιά εντοπίστηκε από πυροφυλάκειο της περιοχής και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής από το Κορωπί, την Παιανία, την Αρτέμιδα και τη Νέα Μάκρη.

{https://www.instagram.com/p/Dcx47Y8IhXk/}

Μάχη με τις φλόγες στα Σπάτα

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν από την πρώτη στιγμή προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν ενδεχόμενη επέκτασή του. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 46 πυροσβέστες, ενώ στην κατάσβεση συμμετέχουν δύο πεζοπόρα τμήματα και 14 πυροσβεστικά οχήματα. Οι επίγειες δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή και επιχειρούν στα σημεία όπου χρειάζεται μεγαλύτερη ενίσχυση. Δύο ελικόπτερα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, ενισχύοντας την προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων και επιχειρώντας να περιορίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2095080775951450359}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κοντά στο νεκροταφείο του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας η φωτιά

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:15. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν υδροφόρες από το Δήμο Σπατών – Αρτέμιδας.Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχής εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας . Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

Υπό μερικό έλεγχο το πύρινο μέτωπο

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2095084994158792733}