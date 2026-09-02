Η ανήλικη βρέθηκε και είναι καλά στην υγεία της.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια της 15χρονης Παναγιώτας που είχε εξαφανιστεί από το Αγρίνιο και είχε σημάνει συναγερμός από το «Χαμόγελο του Παιδιού», καθώς έγινε γνωστό ότι εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα.

Η 15χρονη είχε εξαφανιστεί την Τρίτη (01.09.2026). Σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι γονείς της Παναγιώτας στη «Συνείδηση», η ανήλικη έφυγε από το σπίτι της στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρηγανά και κατευθύνθηκε προς το γήπεδο του Παναιτωλικού. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, συναντήθηκε με φίλη της και έκτοτε τα ίχνη της χάθηκαν.

Οι γονείς της 15χρονης δήλωσαν το μεσημέρι της ίδιας ημέρας την εξαφάνισή της στην Αστυνομία, η οποία ξεκίνησε τις απαραίτητες ενέργειες για τον εντοπισμό της.

Tο «Χαμόγελο του Παιδιού» παράλληλα, ενημερώθηκε και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της.