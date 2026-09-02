Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγη ώρα στην οδό Φιλελλήνων λόγω ύποπτου αντικειμένου.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στην ΕΛΑΣ, έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου έξω από υποκατάστημα τράπεζας στην οδό Φιλελλήνων, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για αντικείμενο που μοιάζει με κουτί και εντοπίστηκε έξω από την τράπεζα.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:00, ενώ στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να ελέγξει το αντικείμενο.

Λόγω του περιστατικού, έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της οδού Φιλελλήνων.