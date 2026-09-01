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Αύριο, στις 20:00, στο Porto Palace στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθεί η ανοιχτή εκδήλωση παρουσίασης του οικονομικού προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ.

Βίντεο – κάλεσμα για την ανοιχτή εκδήλωση παρουσίασης του οικονομικού προγράμματος από τον Αλέξη Τσίπρα ανέβασε η ΕΛ.Α.Σ. στους λογαριασμούς της στα social media. Το βίντεο φιλοξενεί αποσπάσματα από όλες τις δράσεις του κόμματος, αρχής γενομένης από την εκδήλωση της ιδρυτικής διακήρυξης, στις 26 Μαΐου, και ολοκληρώνεται με απόσπασμα από ομιλία του πρώην πρωθυπουργού, στο οποίο τονίζει: «Αυτή είναι η δική μας ηθική επανάσταση και αυτός είναι ο δικός μας νέος πατριωτισμός. Αυτή είναι και η νέα Μεταπολίτευση που προσδοκάμε».

«Ανοιχτή εκδήλωση για την παρουσίαση του Οικονομικού Προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ.

Τετάρτη στις 2 Σεπτεμβρίου στις 20:00 στο Porto Palace στη Θεσσαλονίκη.

Ομιλία του Αλέξη Τσίπρα για ένα Εθνικό Σχέδιο Οικονομικής και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης.

Σας περιμένουμε όλες και όλους εκεί.

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Porto Palace (26ης Οκτωβρίου 65 Θεσσαλονίκη)», αναφέρει χαρακτηριστικά η ΕΛ.Α.Σ. στην ανάρτησή της.

Δείτε το βίντεο:

{https://x.com/myelasgr/status/2094730197681479911}