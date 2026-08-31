Δήλωση Στήριξης των Τομέων Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας της ΕΛΑΣ στους Εποχικούς Πυροσβέστες

«Κλιμάκιο του Τομέα Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, αποτελούμενο από τον Θεοδωρή Μπούφη, πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και μέλη της ΕΛΑΣ, βρέθηκε σήμερα στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Εποχικών Πυροσβεστών στο Σύνταγμα για να εκφράσει την αλληλεγγύη και την στήριξη του στα δίκαια αιτήματά τους για σταθερή εργασία, ίση μεταχείριση και τη δίκαιη αξιοποίηση της εκπαίδευσης και της εμπειρίας τους στις διαδικασίες στελέχωσης του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι άνθρωποι που επιχειρούν κάθε χρόνο στην πρώτη γραμμή διαθέτουν πολύτιμη εκπαίδευση και εμπειρία, τις οποίες η Πολιτεία οφείλει να αξιοποιεί με συνέπεια. Η κλιματική κρίση, άλλωστε, δεν περιορίζεται στην αντιπυρική περίοδο. Δημιουργεί αυξημένες και διαρκείς ανάγκες πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης πολλαπλών και σύνθετων καταστροφών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους», αναφέρουν σε κοινή τους ανακοίνωση ο Τομέας Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας της ΕΛΑΣ και προσθέτει: «Η θέση μας εντάσσεται σε μια συνολική πρόταση θεσμικού, στελεχιακού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού του Πυροσβεστικού Σώματος και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Προτείνουμε σταθερή στελέχωση και ομογενοποίηση του προσωπικού του ΠΣ:

Αξιοποιούμε την πολύτιμη εμπειρία των εποχικών πυροσβεστών όχι μόνο στη κα-ταστολή αλλά και στη πρόληψη,

επιδιώκουμε οριστική και δίκαιη λύση για τις θεσμικές και υπηρεσιακές εκκρεμότητες των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, με στόχο την αξιοποίηση της πολύτι-μης εμπειρίας τους, με σεβασμό στις συνταγματικές αρχές της ισότητας, της αξιοκρα-τίας και της ασφάλειας δικαίου,

στηρίζουμε τους Εθελοντές Πυροσβέστες με την έγκαιρη χορήγηση των αναγκαίων Μέσων Ατομικής Προστασίας και τους εντάσσουμε στον πλήρη επιχειρησιακό και οργανωτικό σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος, με θεσμική αναγνώριση του ρόλου τους και συνεχή εκπαίδευση, για την ουσιαστική αναβάθμιση του θεσμού.

Παράλληλα θεσπίζουμε ολοκληρωμένο και σύγχρονο Οργανισμό για το Υπουργείο ΚΚ&ΠΠ με σαφείς αρμοδιότητες και επαρκή στελέχωση αξιοποιώντας, μέσω διαφανών διαδικασιών ΑΣΕΠ και με ειδική αναγνώριση της συναφούς εμπειρίας, το υφιστάμενο προσωπικό ΙΔΟΧ».

Καταλήγοντας η ανακοίνωση επισημαίνει: «Η Πολιτική Προστασία δεν μπορεί να καλύπτει μόνιμες ανάγκες με διαρκή εργασιακή επισφάλεια. Η εμπειρία των ανθρώπων της πρώτης γραμμής πρέπει να μετατραπεί σε μόνιμη επιχειρησιακή ικανότητα του κράτους».