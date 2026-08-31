Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ημερομηνίες κατ' εξαίρεση εγγραφών για ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ΠΕΠΑΛ - Τι πρέπει να προσέξουν μαθητές και γονείς για την οριστικοποίηση της αίτησης.

Ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς 2026-2027 το Υπουργείο Παιδείας δίνει τη δυνατότητα από 1η Σεπτεμβρίου έως και 4 Σεπτεμβρίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές θα είναι σε λειτουργία προκειμένου να υποβληθούν κατ’ εξαίρεση Ηλεκτρονικές Αιτήσεις εγγραφής-ανανέωσης εγγραφής για ΓΕ.Λ – ΕΠΑ.Λ. – Π.ΕΠΑ.Λ. από τους γονείς-κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ή τους/τις ίδιους/ες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, σε λειτουργούντα τμήματα.

Παράλληλα από τις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 12.00 έως 15 Σεπτεμβρίου και ώρα 23.59, η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές θα είναι σε λειτουργία προκειμένου να υποβληθούν εκπρόθεσμες Ηλεκτρονικές Αιτήσεις εγγραφής – ανανέωσης εγγραφής για ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ.- Π.ΕΠΑ.Λ..

Η έγκριση των εκπρόθεσμων εγγραφών ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. πραγματοποιείται από τον/τη Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι/ες εκτυπώνουν την Ηλεκτρονική Αίτηση και την καταθέτουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, προκειμένου ο/η τελευταίος/α να τα αποστείλει στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης..

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

ή μέσω της διαδικτυακής πύλης https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δείτε την εγκύκλιο εδώ