Στο επίκεντρο οι ανάγκες των σχολείων, η έγκαιρη στελέχωση, η γραφειοκρατία και η στήριξη των εκπαιδευτικών – Τι ζητά η Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Διευθυντών.

Με το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς 2026-2027 να πλησιάζει, οι σχολικές μονάδες ετοιμάζονται να υποδεχθούν μαθητές και να επιστρέψουν σε πλήρη λειτουργία. Την ίδια ώρα, οι Διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αντιμετωπίσουν για ακόμη μία χρονιά τις γνωστές αλλά και νέες προκλήσεις της σχολικής καθημερινότητας.

Με αφορμή την έναρξη της νέας χρονιάς, η Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στέλνει μήνυμα προς την Πολιτεία, υπογραμμίζοντας ότι η νέα σχολική χρονιά δεν μπορεί να περιοριστεί σε ευχές και διαπιστώσεις. «Ώρα για λύσεις, όχι ευχολόγια», είναι το μήνυμα της Ένωσης, η οποία θέτει στο επίκεντρο την καθημερινή λειτουργία των σχολείων και τις πραγματικές ανάγκες εκπαιδευτικών και μαθητών.

Πρώτο ζητούμενο παραμένει η έγκαιρη στελέχωση των σχολικών μονάδων. Η παρουσία όλων των απαραίτητων εκπαιδευτικών από την έναρξη των μαθημάτων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία των σχολείων και τον σωστό προγραμματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Παράλληλα, η Ένωση επισημαίνει την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση και ουσιαστική στήριξη των σχολικών μονάδων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες λειτουργικές και εκπαιδευτικές ανάγκες.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η γραφειοκρατία, η οποία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι Διευθυντές/ντριες. Η αύξηση των διοικητικών υποχρεώσεων, σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ευθύνες, περιορίζει τον χρόνο που θα έπρεπε να αφιερώνεται στην παιδαγωγική λειτουργία και στην ουσιαστική υποστήριξη της σχολικής κοινότητας. Η Ένωση ζητά ακόμη ένα σύγχρονο, σαφές και λειτουργικό καθηκοντολόγιο, με ξεκάθαρη κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι Διευθυντές στην πρώτη γραμμή

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, διαχειριζόμενοι ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων: από την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη διαχείριση του προσωπικού έως τις υποδομές, τις ανάγκες των μαθητών και τη συνεργασία με τις οικογένειες. Όπως επισημαίνει η Ένωση, η ανάληψη ολοένα και περισσότερων ευθυνών δεν μπορεί να συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση της γραφειοκρατίας και των διοικητικών απαιτήσεων χωρίς την παροχή των απαραίτητων εργαλείων και υποστήριξης. Το αίτημα είναι περισσότερη εμπιστοσύνη στους ανθρώπους του σχολείου και λιγότερα εμπόδια στην καθημερινή λειτουργία του.

«Από τις εξαγγελίες στις πράξεις»

Η Ένωση δηλώνει ότι θα συνεχίσει να καταγράφει και να αναδεικνύει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες, καταθέτοντας τεκμηριωμένες προτάσεις και διεκδικώντας συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Το ζητούμενο για τη νέα σχολική χρονιά, όπως υπογραμμίζεται, είναι να υπάρξει μετάβαση από τις εξαγγελίες στις πράξεις και από τις διαπιστώσεις στις λύσεις. Ένα σύγχρονο και ποιοτικό δημόσιο σχολείο δεν μπορεί να οικοδομηθεί μόνο με περισσότερες υποχρεώσεις. Χρειάζεται ανθρώπους, πόρους, υποδομές, υποστήριξη και εμπιστοσύνη. Το σχολείο ανοίγει. Το στοίχημα τώρα είναι να μπορέσει να λειτουργήσει με τους όρους που αξίζουν στα παιδιά και στους ανθρώπους που το υπηρετούν.