Στη Βουλή φέρνει το θέμα της νομιμότητας λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων ο βουλευτής Μεσσηνίας και πρώην Υπουργός Αλέξης Χαρίτσης, όπως είχε ήδη προαναγγείλει αμέσως μετά την έκδοση των δικαστικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που συνυπογράφουν 5 ανεξάρτητοι βουλευτές της Αριστεράς, ο κ. Χαρίτσης αναφέρεται στις σοβαρές συνέπειες των πρόσφατων αποφάσεων του ΣτΕ, με τις οποίες ακυρώθηκαν τρεις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτημάτων ΝΠΠΕ, καθώς και οι αντίστοιχες πιστοποιήσεις προγραμμάτων σπουδών. Οι αποφάσεις αυτές αποκαλύπτουν σοβαρές πλημμέλειες τόσο στους ελέγχους των κτιριακών εγκαταστάσεων όσο και στο ίδιο το κανονιστικό πλαίσιο βάσει του οποίου πραγματοποιήθηκαν οι πιστοποιήσεις.

Στην ερώτηση επισημαίνεται ως ιδιαίτερα σοβαρό το γεγονός ότι το ΣτΕ έκρινε πως η απόφαση της ΕΘΑΑΕ που υποτίθεται ότι καθόριζε τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια για την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών δεν περιείχε συγκεκριμένα κριτήρια και, λόγω της γενικότητας των όρων της, δεν μπορούσε να θεωρηθεί κανονιστική ρύθμιση. Η κρίση αυτή, σύμφωνα με τον Αλ. Χαρίτση, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα ζήτημα που αφορά μόνο τις τρεις άδειες οι οποίες ακυρώθηκαν. Αφορά την κοινή κανονιστική βάση πάνω στην οποία οργανώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης συνολικά για τα ΝΠΠΕ που έχουν μέχρι σήμερα αδειοδοτηθεί. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά μάλιστα για τα επτά νέα ΝΠΠΕ που αδειοδοτήθηκαν τον Ιούλιο του 2026, τα οποία επίσης αξιολογήθηκαν με βάση το ίδιο πλαίσιο.

«Οι αποφάσεις του ΣτΕ εκθέτουν την κυβερνητική εικόνα μιας δήθεν αυστηρά οργανωμένης και ελεγχόμενης διαδικασίας. Αποκαλύπτουν ένα σύστημα με σοβαρές ελλείψεις στους ελέγχους και ένα κανονιστικό πλαίσιο που, όπως έκρινε το Ανώτατο Δικαστήριο, δεν περιείχε καν τα συγκεκριμένα κριτήρια που απαιτεί ο νόμος», επισημαίνει ο κ. Χαρίτσης.

Την ίδια ώρα, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας έσπευσε να προεξοφλήσει ότι τα ΝΠΠΕ των οποίων οι άδειες ακυρώθηκαν θα τις «επανακτήσουν» μέσα σε λίγες ημέρες, πριν ολοκληρωθούν οι νέοι έλεγχοι και οι απαιτούμενες διαδικασίες από τον ΕΟΠΠΕΠ και την ΕΘΑΑΕ. Το ερώτημα είναι πλέον σαφές: με ποια διαδικασία θα επαναδειοδοτηθούν τα συγκεκριμένα ιδρύματα και τι θα συμβεί με όλες τις υπόλοιπες άδειες και πιστοποιήσεις που βασίστηκαν στο ίδιο ακυρωθέν κανονιστικό πλαίσιο;

Παράλληλα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση των φοιτητών και των οικογενειών που καλούνται να καταβάλουν δίδακτρα για προγράμματα σπουδών των οποίων η νόμιμη πιστοποίηση βρίσκεται στον αέρα. Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, ήδη ΝΠΠΕ διαφημίζουν προγράμματα και αναζητούν φοιτητές, ενώ μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ προκύπτουν εύλογα ερωτήματα για το ποια προγράμματα μπορούν σήμερα να πραγματοποιούν νόμιμα εγγραφές και να εισπράττουν δίδακτρα.

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Με την ερώτηση ζητείται από την Υπουργό Παιδείας να απαντήσει:

• ποια είναι σήμερα η νομική κατάσταση των ΝΠΠΕ των οποίων οι άδειες ακυρώθηκαν,

• αν εξακολουθούν να παράγουν νόμιμα αποτελέσματα οι αξιολογήσεις και πιστοποιήσεις που έγιναν βάσει της απόφασης 48136/17.12.2024 της ΕΘΑΑΕ,

• ποιες συνέπειες έχουν οι αποφάσεις του ΣτΕ για τα επτά ΝΠΠΕ που αδειοδοτήθηκαν τον Ιούλιο του 2026,

• ποια ακριβώς κριτήρια πρόκειται να αλλάξουν στο σύστημα πιστοποίησης και γιατί αυτά δεν είχαν θεσπιστεί εξαρχής,

• με ποια βάση η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου προεξόφλησε την επαναχορήγηση των ακυρωμένων αδειών,

• ποια ΝΠΠΕ και ποια προγράμματα σπουδών μπορούν σήμερα νόμιμα να εγγράφουν φοιτητές και να εισπράττουν δίδακτρα.

Παράλληλα, ζητείται η κατάθεση όλων των νέων πράξεων και αξιολογήσεων του ΕΟΠΠΕΠ και της ΕΘΑΑΕ, της νέας κανονιστικής πράξης που θα καθορίζει τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια πιστοποίησης, καθώς και αναλυτικός πίνακας όλων των προγραμμάτων σπουδών ΝΠΠΕ που αξιολογήθηκαν ή πιστοποιήθηκαν βάσει του ίδιου πλαισίου.

«Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να αντιμετωπίζει τις αποφάσεις του ΣτΕ ως μια προσωρινή τεχνική δυσκολία. Δεν μπορεί να προεξοφλεί το αποτέλεσμα των νέων διαδικασιών ούτε να αφήνει φοιτητές και οικογένειες να πληρώνουν για σπουδές των οποίων η πιστοποίηση αμφισβητείται δικαστικά. Η κυβέρνηση οφείλει τώρα να δώσει καθαρές απαντήσεις για τη νομιμότητα, την ποιότητα και την ασφάλεια της ανώτατης εκπαίδευσης που παρέχεται μέσω των ΝΠΠΕ», καταλήγει ο Αλ. Χαρίτσης.