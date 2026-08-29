Πεισμένοι πλέον στο Μαξίμου ότι το νέο κόμμα δεν θα λάβει κάτω από 5%!

Σε πλήρη σύγχυση βρίσκεται το κυβερνών κόμμα για τη στάση που θα κρατήσει απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά: Το Μαξίμου και οι προσκείμενοι στον Κυριάκο Μητσοτάκη θέλουν να κοπεί κάθε γέφυρα με τον πρώην πρωθυπουργό, τη στιγμή που ακόμα και υπουργοί εκτιμούν πως αυτός είναι εν δυνάμει εταίρος μετά τις κάλπες.

Πώς έχει το πρόβλημα:

Αυτοδυναμία δεν υπάρχει στον ορίζοντα και από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία όπως όλα δείχνουν είναι πρώτο κόμμα θα πρέπει να αναζητήσει κυβερνητικούς συμμάχους.

και από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία όπως όλα δείχνουν είναι πρώτο κόμμα θα πρέπει να αναζητήσει κυβερνητικούς συμμάχους. Σε κάθε περίπτωση το ΠΑΣΟΚ το οποίο θα πιέσει πολύ ο Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει σε κυβέρνηση συνεργασίας έχει κατηγορηματικά δεσμευτεί ότι δεν θα συγκυβερνήσει με τη ΝΔ . Ιδίως αν ο Μητσοτάκης επιμένει να είναι πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση συνεργασίας κανείς από το ΠΑΣΟΚ δεν θα εναντιωθεί στη μη συνεργασία . Αν το ποσοστό της ΝΔ είναι χαμηλό και είναι φανερό πως δεν θα μπορεί ο Μητσοτάκης να είναι πρωθυπουργός ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πιεστεί πολύ για συγκυβέρνηση με τη ΝΔ αλλά και σε αυτό υπάρχει δέσμευση από τη Χαριλάου Τρικούπη: Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα δεν θα συμμετάσχει σε συγκυβέρνηση αλλά θα παραμείνει αντιπολίτευση .

το οποίο θα πιέσει πολύ ο Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει σε κυβέρνηση συνεργασίας . Ιδίως . Αν το ποσοστό της ΝΔ είναι χαμηλό και είναι φανερό πως δεν θα μπορεί ο Μητσοτάκης να είναι πρωθυπουργός αλλά και σε αυτό υπάρχει δέσμευση από τη Χαριλάου Τρικούπη: . « Υπάρχει και η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου » δηλώνουν ουκ ολίγοι στη Νέα Δημοκρατία, εκτιμώντας πως παρά την κατηγορηματική άρνησή του ο αρχηγός του κόμματος όταν του γίνει σχετική πρόταση θα δεχθεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι κατηγορηματικός πως δεν πρόκειται να συνεργαστεί ποτέ με τον Κυριάκο Βελόπουλο και η αλήθεια είναι πως ούτε η στρατηγική τους ούτε τα χνώτα τους έχουν καμία σχέση. Όμως μπροστά σε τυχόν αδιέξοδα σχηματισμού κυβέρνησης όλα αυτά μπορεί και να αλλάξουν - κάποιοι θυμούνται ήδη τη φράση πως μετά τα όσα σχεδιάζονται προεκλογικά και όσα γίνονται την επόμενη ημέρα της κάλπης έχει μεσολαβήσει το ...αποτέλεσμα!

» δηλώνουν ουκ ολίγοι στη Νέα Δημοκρατία, εκτιμώντας πως παρά την κατηγορηματική άρνησή του ο αρχηγός του κόμματος όταν του γίνει σχετική πρόταση θα δεχθεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι κατηγορηματικός πως και η αλήθεια είναι πως ούτε η στρατηγική τους ούτε τα χνώτα τους έχουν καμία σχέση. Όμως - κάποιοι θυμούνται ήδη τη φράση πως μετά τα όσα σχεδιάζονται προεκλογικά και όσα γίνονται την επόμενη ημέρα της κάλπης έχει μεσολαβήσει το ...αποτέλεσμα! Πολύ δύσκολα όμως θα βγει από την εξίσωση ο Μεσσήνιος πρώην πρωθυπουργός και η συνεργασία της ΝΔ μαζί του. Όσο και αν ο Κ. Μητσοτάκης «ξορκίζει» ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Γιατί φοβάται το Μαξίμου

Τι φοβάται περισσότερο αυτή τη στιγμή το Μαξίμου από τον Αντώνη Σαμαρά;

Να δεσμευτεί ο πρώην πρωθυπουργός ότι το κόμμα του θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές προκειμένου να υπάρξει κυβέρνηση. Με μια και μόνο ουσιαστική προϋπόθεση-παράλληλα με το πολιτικό της πρόγραμμα: «Να μην είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός».

Φοβάται δηλαδή το Μαξίμου μήπως ο Μεσσήνιος πρώην πρωθυπουργός εμφανίστηκε ως ο εγγυητής της πολιτικής σταθερότητας, αδυνατίζοντας ή και καταργώντας πλήρως το βασικό επιχείρημα της Κυριάκου Μητσοτάκη ενόψει της κάλπης ότι αποτελεί ο ίδιος τον εκφραστή της «πολιτικής σταθερότητας» που χρειάζεται η χώρα! Να στείλει δηλαδή δεσμευτικό δίλημμα πως αν θελήσει ο Κ. Μητσοτάκης υπάρχει πολιτική σταθερότητα για τη χώρα με την κυβέρνηση συνεργασίας της ΝΔ με τον Αντώνη Σαμαρά, αρκεί ο ίδιος ο νυν πρωθυπουργός να δεχθεί να μην είναι ο επικεφαλής της νέας κυβέρνησης. Επιπλέον, πώς θα εξηγήσει στους δεξιούς ψηφοφόρους ο Κ. Μητσοτάκης για ποιο λόγο θα απευθύνει πρόταση συνεργασίας στον Νίκο Ανδρουλάκη και στο ΠΑΣΟΚ, όπως σχεδιάζει, και θα πει «όχι» στην πρόταση συνεργασίας του Αντώνη Σαμαρά, ιδίως εάν θα υπάρξουν δεύτερες εκλογές και θα ζητήσει εκ νέου τη στήριξη των ψηφοφόρων του χώρου;

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Διαβλέποντας τον κίνδυνο το Μαξίμου έχει αποφασίσει από το επόμενο διάστημα να αποστείλει με τον πιο σαφή και καθαρό τρόπο μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία δεν συνεργάζεται σε καμία περίπτωση με το κόμμα του Μεσσηνίου πρώην πρωθυπουργού, ενδεχόμενο που πρόσφατα είχε αφήσει ολάνοιχτο. ο Άδωνις Γεωργιάδης: «Ναι σε συνεργασία με Σαμαρά αρκεί να μην θέσει όρος να μην είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών») , ενώ αντίστοιχη θέση έχουν λάβει και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Κατ΄ αυτόν τον τρόπο το Μαξίμου εκτίμησε ότι θα δημιουργήσει μια «υγειονομική ζώνη» γύρω από το νυν κυβερνών κόμμα προκειμένου να έχει τις μικρότερες δυνατές απώλειες στις εκλογές. Απώλειες όχι απλώς και μόνο σε ψηφοφόρους αλλά και σε στελέχη που θα μετακινηθούν στο κόμμα Σαμαρά προσδοκώντας ότι μετά την αλλαγή της ηγεσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη θα επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία.

Η απόφαση του Μαξίμου είναι επίσης μια σφοδρή επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά με όρους του 1993, όπως «προδότης» του κόμματος και της παράταξης κοκ. Με σκοπό επίσης να μην έχει ούτε την έμμεση στήριξη του Κώστα Καραμανλή, πράγμα βεβαίως καθόλου εύκολο.

Η δυναμική του κόμματος Σαμαρά

Στο Μαξίμου πλέον παραδέχονται πως το κόμμα Σαμαρά δεν πρόκειται να λάβει κάτω από 5%. Ένα μέρος του ποσοστού αυτού εκτιμάται ότι στις τελευταίες εκλογές ψήφισε ΝΔ και ένα άλλο αποστασιοποιήθηκε, πέρασε στο χώρο των αναποφάσιστων με ισχυρές πιθανότητες επιστροφής στο... μαντρί, πλην όμως το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού αποκλείει τους δίνει διέξοδο προκειμένου να μην επιστρέψουν! Αξίζει να σημειωθεί πως το Μαξίμου αρχικά εμφανιζόταν βέβαιο πως ο Σαμαράς δεν θα έκανε κόμμα, μετά πως και αν το κάνει δεν θα μπει στη Βουλή, μετά πως και να μπει ίσα ίσα που θα ξεπεράσει το 3%, χωρίς να επηρεάζει τους ψηφοφόρους της ΝΔ αλλά τα κόμματα στα δεξιά της! Και για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ το επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού εκτιμά πως το ποσοστό που θα λάβει το νέο κόμμα θα είναι πολύ ψηλότερο και θα είναι ακόμα και τρίτο κόμμα!

(Το κείμενο έχει γραφεί για την εφημερίδα «Στο Καρφί» που κυκλοφορεί από το πρωί του Σαββάτου)