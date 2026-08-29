Οι μικροσυσκευές της κουζίνας όχι μόνο συνεχίζουν να απορροφούν ενέργεια σε κατάσταση αναμονής, επιβαρύνοντας τον λογαριασμό ρεύματος, αλλά μπορούν να μετατραπούν σε αιτίες βραχυκυκλώματος ή πυρκαγιάς.

Στις σύγχρονες κουζίνες, δεκάδες ηλεκτρικές συσκευές παραμένουν μόνιμα συνδεδεμένες στο ρεύμα για λόγους ευκολίας. Εξειδικευμένοι ηλεκτρολόγοι, ωστόσο, προειδοποιούν ότι η τακτική αυτή εκθέτει το σπίτι σε αδικαιολόγητο ρίσκο.

Η παρουσία ψηφιακών ενδείξεων, μετασχηματιστών και ευαίσθητων εσωτερικών αντιστάσεων σημαίνει ότι το ηλεκτρικό φορτίο διαπερνά τις συσκευές ακόμα και όταν φαίνονται απενεργοποιημένες.

Ακολουθούν οι πέντε πιο επικίνδυνες συσκευές που πρέπει να βγαίνουν από την πρίζα αμέσως μετά τη χρήση τους.

1. Αυτόματες μηχανές καφέ

Οι σύγχρονες καφετιέρες διαθέτουν ψηφιακές οθόνες, χρονοδιακόπτες και θερμαντικές πλάκες που συνεχίζουν να απορροφούν «αόρατη» ενέργεια όσο παραμένουν συνδεδεμένες. Το σημαντικότερο πρόβλημα εντοπίζεται στην πιθανότητα τεχνικής βλάβης: αν η εσωτερική αντίσταση παραμείνει ενεργή ενώ η δεξαμενή νερού έχει αδειάσει, η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί ταχύτατα, προκαλώντας ανάφλεξη.

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2. Μπλέντερ και πολυκόφτες

Η παραμονή των συσκευών αυτών στην πρίζα ενέχει σοβαρό κίνδυνο τραυματισμού λόγω των κοφτερών λεπίδων τους. Διακόπτες αφής ή ευαίσθητα μηχανικά κουμπιά μπορούν εύκολα να ενεργοποιηθούν κατά λάθος από παιδιά, κατοικίδια ή ακόμα και κατά το καθάρισμα του πάγκου εργασίας. Η αποσύνδεση διασφαλίζει ότι ο κινητήρας δεν θα τεθεί σε λειτουργία απρόσμενα.

3. Ηλεκτρικοί βραστήρες νερού

Ο βραστήρας ενσωματώνει αντίσταση υψηλής ισχύος για την ταχεία θέρμανση του νερού, απορροφώντας μεγάλα ηλεκτρικά φορτία. Σε περίπτωση τυχαίας ενεργοποίησης χωρίς νερό και ταυτόχρονης αστοχίας του θερμικού διακόπτη ασφαλείας, η θερμοκρασία ανεβαίνει ανεξέλεγκτα, λιώνοντας τα πλαστικά μέρη και προκαλώντας σοβαρή βλάβη στις καλωδιώσεις ή πυρκαγιά.

4. Φριτέζες αέρος (Air Fryers)

Λόγω των ισχυρών αντιστάσεων και των ανεμιστήρων που διαθέτουν, τα air fryers διαχειρίζονται υψηλές εντάσεις ρεύματος. Ακόμα και εκτός λειτουργίας, η μόνιμη σύνδεση στο δίκτυο φθείρει την ηλεκτρονική πλακέτα από τυχόν διακυμάνσεις της τάσης. Μόλις η συσκευή κρυώσει, η αφαίρεση του φις προστατεύει τα ευαίσθητα ηλεκτρονικά της μέρη και αποτρέπει την αυτόματη ενεργοποίηση.

5. Τοστιέρες και φρυγανιέρες

Κατατάσσονται στις πλέον επικίνδυνες συσκευές εξαιτίας των άμεσα εκτεθειμένων αντιστάσεων στο εσωτερικό τους. Υπολείμματα τροφών και ψίχουλα μπορούν να μπλοκάρουν τους εσωτερικούς μηχανισμούς ή τα ρελέ, προκαλώντας ακαριαία ανάφλεξη μόλις περάσει ρεύμα. Η αποσύνδεση εξαλείφει πλήρως την πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς από εγκλωβισμένα οργανικά υπολείμματα.

Πηγή: Southern Living