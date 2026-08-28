Η λογική πίσω από το συγκεκριμένο κόλπο είναι ότι τα παγάκια λιώνουν σταδιακά μέσα στο ζεστό στεγνωτήριο και δημιουργούν υδρατμούς στα ρούχα που ισιώνουν τις ζάρες.

Ένα από τα πιο περίεργα αλλά και δημοφιλή κόλπα που κυκλοφορούν τελευταία στο διαδίκτυο αφορά κάτι που όλοι έχουμε στο σπίτι, τα παγάκια. Σύμφωνα με το viral κόλπο, αν βάλετε μερικά παγάκια μαζί με τα τσαλακωμένα ρούχα στο στεγνωτήριο, μπορείτε να περιορίσετε τις ζάρες και να γλιτώσετε, έστω και σε κάποιο βαθμό, το σιδέρωμα.

Ακούγεται παράξενο, όμως υπάρχει μια λογική πίσω από αυτό. Η ιδέα είναι ότι τα παγάκια, όταν βρεθούν μέσα στο ζεστό στεγνωτήριο, λιώνουν και δημιουργούν ατμό. Ο ατμός, μαζί με τη θερμότητα και την κίνηση των ρούχων στον κάδο, βοηθά τις ίνες του υφάσματος να χαλαρώσουν. Έτσι, οι ελαφριές ζάρες μπορούν να μειωθούν.

Πώς να το δοκιμάσετε

Η διαδικασία είναι αρκετά απλή. Βάζετε ένα ή δύο τσαλακωμένα ρούχα στο στεγνωτήριο και προσθέτετε περίπου δύο παγάκια για ένα ρούχο. Αν πρόκειται για δύο ή τρία ρούχα, μπορείτε να βάλετε έως και τέσσερα παγάκια. Στη συνέχεια, επιλέγετε υψηλή θερμοκρασία και αφήνετε το στεγνωτήριο να λειτουργήσει για περίπου 10 έως 15 λεπτά. Μόλις τελειώσει ο κύκλος, καλό είναι να βγάλετε αμέσως τα ρούχα και να τα κρεμάσετε. Αυτό βοηθά ώστε να μην ξανατσαλακωθούν όσο παραμένουν μέσα στον κάδο. Το αποτέλεσμα, πάντως, δεν πρέπει να θεωρείται θαυματουργό. Το κόλπο φαίνεται να βοηθά περισσότερο σε ελαφριές τσακίσεις. Αν ένα ρούχο έχει έντονες, βαθιές ζάρες ή είναι φτιαγμένο από βαρύ ύφασμα, πιθανότατα θα χρειαστεί κάτι περισσότερο από λίγα παγάκια τονίζει το southernliving.com.

Υπάρχει όμως και ένα «αλλά»

Το γεγονός ότι το στεγνωτήριο λειτουργεί με βρεγμένα ρούχα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η προσθήκη παγοκύβων είναι καλή ιδέα για κάθε συσκευή. Τεχνικοί της Appliance Parts Pros έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για τη συγκεκριμένη μέθοδο, καθώς τα παγάκια λιώνουν και προσθέτουν επιπλέον νερό στο εσωτερικό του στεγνωτηρίου. Αν και η ποσότητα είναι μικρή όταν μιλάμε για δύο ή τρία παγάκια, υπάρχει το ενδεχόμενο η υγρασία να παραμείνει για λίγο στο εσωτερικό της συσκευής. Ένα ακόμη θέμα είναι ο θόρυβος. Όσο τα παγάκια δεν έχουν λιώσει, μπορεί να χτυπούν στον κάδο και να κάνουν αρκετή φασαρία. Δεν είναι απαραίτητα κάτι ανησυχητικό, αλλά σίγουρα δεν είναι ο πιο αθόρυβος τρόπος για να στεγνώσετε τα ρούχα σας.

Προσοχή στην θερμοκρασία

Ορισμένα ρούχα δεν πρέπει να στεγνώνουν σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, καθώς μπορεί να μαζέψουν ή να υποστούν ζημιά. Επομένως, πριν δοκιμάσετε το συγκεκριμένο κόλπο, ρίξτε μια ματιά στην ετικέτα του ρούχου και στις οδηγίες του στεγνωτηρίου σας.

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Το νωπό πανί μπορεί να είναι καλύτερη λύση

Αν θέλετε να δοκιμάσετε κάτι παρόμοιο αλλά χωρίς να περιμένετε τα παγάκια να λιώσουν, υπάρχει μια πιο απλή λύση. Σε δοκιμές που έγιναν από την Appliance Parts Pros, ένα νωπό πανί μέσα στο στεγνωτήριο αποδείχθηκε πιο αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση των τσαλακωμένων ρούχων. Η λογική είναι ουσιαστικά η ίδια. Το πανί προσφέρει την απαραίτητη υγρασία, η οποία μαζί με τη θερμότητα και την κίνηση του στεγνωτηρίου δημιουργεί ένα περιβάλλον που βοηθά τα ρούχα να ξετσαλακωθούν. Μπορείτε επίσης να ψεκάσετε ελαφρά τα ρούχα με λίγο νερό πριν τα βάλετε στο στεγνωτήριο. Δεν χρειάζεται να τα βρέξετε πολύ. Μια μικρή ποσότητα υγρασίας είναι αρκετή για να βοηθήσει τη διαδικασία.

Όσοι έχουν στεγνωτήριο με πρόγραμμα ατμού μπορούν να παραλείψουν εντελώς το κόλπο με τα παγάκια. Η λειτουργία ατμού έχει σχεδιαστεί ακριβώς για να φρεσκάρει τα ρούχα και να βοηθά να περιοριστούν οι ζάρες. Σε ορισμένες συσκευές, μάλιστα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερο φορτίο και χαμηλότερη θερμοκρασία, έχοντας καλύτερο έλεγχο της διαδικασίας.

Τελικά, λειτουργεί το κόλπο με τα παγάκια;

Ναι, τα παγάκια μπορούν να βοηθήσουν, κυρίως όταν μιλάμε για ελαφρώς τσαλακωμένα ρούχα. Δεν πρόκειται όμως για ένα μαγικό κόλπο που αντικαθιστά πάντα το σίδερο. Αν θέλετε να το δοκιμάσετε, χρησιμοποιήστε μικρή ποσότητα πάγου, ακολουθήστε τις οδηγίες του στεγνωτηρίου και προσέξτε ιδιαίτερα τα ευαίσθητα υφάσματα. Και αν δεν θέλετε να ακούτε τα παγάκια να χτυπούν μέσα στον κάδο, ένα νωπό πανί ή λίγο νερό σε σπρέι μπορεί να κάνει τη δουλειά εξίσου καλά – και πιθανότατα με λιγότερη φασαρία.