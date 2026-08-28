Νεαρός έγινε viral όταν δημοσιογράφος τού ζήτησε τη γνώμη του για τους νέους σταθμούς του μετρό στη Θεσσαλονίκη και αυτός απάντησε για τον... πόνο που περνάει.

Μιλώντας για την εμπειρία του στη νέα γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης, νεαρός δεν έκρυψε την απογοήτευσή του που, όπως είπε, δεν θα μπορέσει να την δει με την κοπέλα του.

Μια διαφορετική διάσταση στην ημέρα εγκαινίων της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά έδωσε ένας νεαρός Θεσσαλονικιός, ο οποίος κλήθηκε να περιγράψει τις πρώτες του εντυπώσεις από το νέο έργο.

Μιλώντας για την εμπειρία του στην κάμερα του MEGA, ο νεαρός χαρακτήρισε το νέο δίκτυο «πολύ φαντασμαγορικό», ωστόσο η χαρά του δεν ήταν… ολοκληρωμένη.

Και ο λόγος δεν είχε να κάνει με το ίδιο το έργο, αλλά με την προσωπική του ζωή.

«Είναι πολύ φαντασμαγορικό, αν και εγώ τώρα είμαι λίγο στεναχωρημένος, επειδή πρόσφατα χώρισα με την κοπέλα μου και δεν θα μπορέσω να το δω μαζί της», ανέφερε σε μια αυθόρμητη απάντηση.

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Η ατάκα του δεν άργησε να γίνει viral, με τον νεαρό επιβάτη να γίνεται η απόδειξη πως κάποιες διαδρομές δεν είναι το ίδιο όμορφες εάν δεν μπορείς να τις κάνεις με τον άνθρωπο που θες.

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