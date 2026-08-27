Κοινή Δήλωση των βουλευτών Α' Θεσσαλονίκης Γ. Αμανατίδη και Χ. Γιαννούλη για την παράδοση της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά.

Κριτική στην κυβέρνηση με φόντο την παράδοση της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά ασκούν με κοινή τους δήλωση οι βουλευτές Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Αμανατίδης και Χρήστος Γιαννούλης.

«Η παράδοση της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά αποτελεί αναμφισβήτητα εξέλιξη, που ικανοποιεί, εν μέρει, την απόλυτη ανάγκη της Θεσσαλονίκης σε σύγχρονες, οικονομικές και οικολογικές υποδομές, που αποσυμφορούν το κυκλοφοριακό στην καθημερινότητα.

Πίσω, όμως, από τις πανηγυρικές τελετές εγκαινίων, δεν μπορούν να κρυφτούν και πρέπει να επισημανθούν:

Η τεράστια οικονομική επιβάρυνση: Ενώ το 2019 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε ένα έργο προχωρημένο (Βασική Γραμμή στο 75%, Καλαμαριά στο 50% αν και το παρέλαβε σταματημένο) με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2020-2021, η πολυετής καθυστέρηση στοίχισε στους φορολογούμενους πάνω από 600 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις προς τον εργολάβο.

Η ταλαιπωρία και διπλό κόστος για τους πολίτες: Χωρίς την εφαρμογή ενιαίου εισιτηρίου, οι επιβάτες από την Καλαμαριά, που θα χρειαστεί να μετακινηθούν με αστικό λεωφορείο και ΜΕΤΡΟ, υποχρεώνονται να πληρώνουν δύο εισιτήρια αντί για ένα ενιαίο.

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Η αναδιάρθρωση των λεωφορειακών γραμμών έγινε πρόχειρα: Η κατάργηση της γραμμής 6 του ΟΑΣΘ και η αντικατάστασή της (6Α, 6Β) αφήνει τους δημότες χωρίς σαφείς απαντήσεις για τις στάσεις και την εξυπηρέτησή τους, λίγες μάλιστα ημέρες πριν την έναρξη των νέων δρομολογίων.

Οι ελλείψεις στις υποδομές: Οι σταθμοί του ΜΕΤΡΟ στην Καλαμαριά παραδίδονται ΚΑΙ αυτοί, χωρίς χώρους στάθμευσης για όσους μετακινηθούν προς Καλαμαριά και Κέντρο, ενώ εκκρεμούν η τηλεματική και οι νέες πινακίδες στις στάσεις προς ενημέρωση του επιβατικού κοινού.

Η εγκατάλειψη του ολοκληρωμένου σχεδιασμού: Μετά από δύο ανεκμετάλλευτες θητείες, η επέκταση προς το Αεροδρόμιο αγνοείται, ενώ για τα Δυτικά εγκαταλείφθηκε το σενάριο της κυκλικής γραμμής που θα συνέδεε ουσιαστικά τις δυτικές συνοικίες με τη βασική γραμμή, αλλά και τους Δήμους της Δυτικής Θεσσαλονίκης μεταξύ τους.

Εμείς, ως ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, που εργαστήκαμε σκληρά για την ολοκλήρωση του έργου, ευχόμαστε καλοτάξιδο το Μετρό στην Καλαμαριά.

Όμως, οι πολίτες, η Θεσσαλονίκη, δικαιούνται έργα που παραδίδονται στην ώρα τους, χωρίς διασπάθιση δημόσιου χρήματος και χωρίς προχειρότητες στην εξυπηρέτηση των πολιτών», αναφέρουν χαρακτηριστικά.