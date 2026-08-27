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Με βάση παλαιότερες μελέτες, σε κάθε ένα κρούσμα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου με προσβολή του ΚΝΣ αντιστοιχούν περίπου 140 μολυνθέντες από τον ιό (με ήπια συμπτωματολογία ή ασυμπτωματικοί).

Ένα 13χρονο παιδί περιλαμβάνεται στην τελευταία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της λοίμωξης από ιό του Δυτικού Νείλου του ΕΟΔΥ, στην οποία καταγράφονται συνολικά 232 εγχώρια κρούσματα - εκ των οποίων τα 165 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση).

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, διαγνώσθηκαν και δηλώθηκαν 75 νέα εγχώρια κρούσματα.

Συνολικά, από το πρώτο κρούσμα του Ιουνίου έως τις 26/08/2026, έχουν καταγραφεί 19 θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό, ηλικίας άνω των 65 ετών (με διάμεση ηλικία θανόντων τα 85 έτη).

Η πίεση που προκαλεί η φετινή κυκλοφορία του ιού αποτυπώνεται όμως και στα στοιχεία για τις νοσηλείες.

Από τα 232 δηλωθέντα περιστατικά, 73 ασθενείς νοσηλεύονται: Οι 46 βρίσκονται σε κλινικές εκτός ΜΕΘ ή ΜΑΦ, 26 νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και ένας σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ). Συνολικά 124 ασθενείς έχουν λάβει εξιτήριο, ενώ 16 δεν χρειάστηκε να νοσηλευτούν.

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Οι «κόκκινοι» δήμοι της Αττικής

Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με το «Σχέδιο Δράσης» του υπουργείου Υγείας, ορίζονται σε όλη τη χώρα περιοχές ως «επηρεαζόμενες» και «υψηλού κινδύνου», ως εξής:

ως «επηρεαζόμενες» περιοχές: ορίζονται οι Δήμοι με πρόσφατη καταγραφή τουλάχιστον ενός κρούσματος λοίμωξης από ιό Δυτικού Νείλου (ΔΝ) σε άνθρωπο κατά την τρέχουσα περίοδο 2026, και

περιοχές: ορίζονται οι Δήμοι με πρόσφατη καταγραφή τουλάχιστον ενός κρούσματος λοίμωξης από ιό Δυτικού Νείλου (ΔΝ) σε άνθρωπο κατά την τρέχουσα περίοδο 2026, και ως «υψηλού κινδύνου» περιοχές: ορίζονται οι Δήμοι όπου δεν έχει καταγραφεί κρούσμα σε άνθρωπο κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης 2026 (μέχρι στιγμής), αλλά συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού του ΔΝ σε ανθρώπους και καταγραφή κρουσμάτων (π.χ. εγγύτητα σε επηρεαζόμενες περιοχές/ γεωμορφολογικά δεδομένα, τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα της λοίμωξης, διαθέσιμα δεδομένα επιτήρησης της κυκλοφορίας του ιού σε κουνούπια/ζώα, στην ευρύτερη περιοχή).

Αναλυτικά οι δήμοι σε ολόκληρη τη χώρα ΕΔΩ.

Βόρειος Τομέας Αθηνών

Αγίας Παρασκευής

Νέας Ιωνίας

Χαλανδρίου

Παπάγου - Χολαργού

Πεντέλης

Βριλησσίων

Αμαρουσίου

Λυκόβρυσης - Πεύκης

Φιλοθέης - Ψυχικού

Κηφισιάς

Μεταμόρφωσης

Ηρακλείου

Ανατολικής Αττικής

Σπάτων - Αρτέμιδος

Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Κρωπίας

Λαυρεωτικής

Παλλήνης

Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

Παιανίας

Ραφήνας - Πικερμίου

Αχαρνών

Μαραθώνος

Σαρωνικού

Διονύσου

Νοτίου Τομέα Αθηνών

Γλυφάδας

Αλίμου

Ελληνικού - Αργυρούπολης

Καλλιθέας

Αγίου Δημητρίου

Μοσχάτου - Ταύρου

Νέας Σμύρνης

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Αθηναίων

Ηλιούπολης

Ζωγράφου

Δάφνης - Υμηττού

Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας

Δυτικής Αττικής

Φυλής

Πειραιώς

Πειραιά

Δυτικού Τομέα Αθηνών