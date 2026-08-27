Η Αττική η περιοχή που συγκεντρώνει σημαντικό μέρος των περιστατικών.

Αυξημένη είναι η δραστηριότητα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα, με την επιδημιολογική εικόνα να προκαλεί προβληματισμό, ιδιαίτερα στην Αττική. Η περιοχή συγκεντρώνει σημαντικό μέρος των περιστατικών που έχουν καταγραφεί, ενώ οι υγειονομικές αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη τις επόμενες εβδομάδες.

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, προειδοποίησε ότι η αυξημένη κυκλοφορία του ιού αναμένεται να συνεχιστεί για ένα ακόμη διάστημα. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, ο αριθμός των περιστατικών θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα μέχρι περίπου τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ η κατάσταση αναμένεται να αρχίσει να βελτιώνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου.

Ο ίδιος έκανε λόγο για μια έντονη έξαρση, η οποία, όπως ανέφερε, δεν είχε προβλεφθεί σε αυτή την έκταση. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πορεία του ιού δεν μπορεί να προσδιοριστεί με απόλυτη ακρίβεια, καθώς επηρεάζεται από διαφορετικούς παράγοντες και κυρίως από τις καιρικές συνθήκες.

Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τα κουνούπια

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που φαίνεται να έχουν συμβάλει στη φετινή εικόνα είναι ο καιρός. Ο χειμώνας που προηγήθηκε ήταν ιδιαίτερα θερμός, γεγονός που επέτρεψε στα κουνούπια να επιβιώσουν σε μεγαλύτερους αριθμούς και να ξεκινήσει νωρίτερα ο κύκλος αναπαραγωγής τους.

Στη συνέχεια, οι υψηλές θερμοκρασίες συνδυάστηκαν με βροχοπτώσεις και αυξημένη υγρασία. Τα νερά που παραμένουν σε διάφορα σημεία μετά τις βροχές δημιουργούν κατάλληλες εστίες για την ανάπτυξη των κουνουπιών, με αποτέλεσμα να ενισχύεται ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού.

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Μεγάλο μέρος των περιστατικών στην Αττική

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού κρουσμάτων στην Αττική. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, πάνω από τα μισά περιστατικά εντοπίζονται στην περιοχή, μια εικόνα που δεν είχε εμφανιστεί με την ίδια ένταση τα προηγούμενα χρόνια.

Η αυξημένη παρουσία του ιού στην Αττική αποδίδεται σε περισσότερους από έναν παράγοντες, ενώ η εξέλιξη του φαινομένου θα εξαρτηθεί και από το κατά πόσο θα εφαρμοστούν αποτελεσματικά τα μέτρα καταπολέμησης των κουνουπιών.

Τι προβλέπει ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση του ιού

Κάθε χρόνο εφαρμόζεται εθνικός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου, με δράσεις που περιλαμβάνουν την παρακολούθηση των κουνουπιών και τους απαραίτητους ψεκασμούς.

Την ευθύνη για την πραγματοποίηση των προληπτικών παρεμβάσεων, αλλά και των ψεκασμών σε περιοχές όπου έχουν εμφανιστεί κρούσματα, έχουν οι Περιφέρειες και οι δήμοι.

Ωστόσο, ο κ. Βασιλακόπουλος αναγνώρισε ότι η εφαρμογή του σχεδιασμού δεν έχει φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο. Όπως εξήγησε, ο ΕΟΔΥ δεν μπορεί να γνωρίζει με ακρίβεια τον βαθμό στον οποίο κάθε δήμος εφαρμόζει τις προβλεπόμενες δράσεις.

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