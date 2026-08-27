Ο αριθμός των μηχανοκίνητων αλιευτικών σκαφών διαμορφώθηκε σε 11.399, εκ των οποίων 231 ήταν μηχανότρατες, 219 γρι γρι και 10.949 σκάφη με λοιπά εργαλεία παράκτιας αλιείας.

Στους 42.100,8 τόνους ανήλθε η συνολική παραγωγή αλιευτικών προϊόντων στην Ελλάδα το 2025, με τη συνολική αξία τους να φτάνει τα 166,62 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία για τη θαλάσσια αλιεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Ο αριθμός των μηχανοκίνητων αλιευτικών σκαφών διαμορφώθηκε σε 11.399, εκ των οποίων 231 ήταν μηχανότρατες, 219 γρι γρι και 10.949 σκάφη με λοιπά εργαλεία παράκτιας αλιείας.

Τα γρι γρι συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής, με 21.667,5 τόνους ή το 51,5% του συνόλου. Οι μηχανότρατες ακολούθησαν με 10.750,1 τόνους και ποσοστό 25,5%, ενώ από τα υπόλοιπα σκάφη παράκτιας αλιείας προήλθαν 9.683,2 τόνοι, που αντιστοιχούν στο 23%. Σε όρους αξίας, ωστόσο, την πρώτη θέση κατέλαβε η παράκτια αλιεία με 63,88 εκατ. ευρώ και μερίδιο 38,3%, έναντι 54,58 εκατ. ευρώ των μηχανότρατων και 48,16 εκατ. ευρώ των γρι γρι.

«Βασιλιάς» τα ψάρια

Τα ψάρια κυριάρχησαν στην ελληνική αλιευτική παραγωγή, καθώς αντιπροσώπευσαν το 83,3% της συνολικής ποσότητας, με 35.057,1 τόνους, και το 75,8% της συνολικής αξίας, με 126,32 εκατ. ευρώ. Ακολούθησαν τα καρκινοειδή με 3.407,4 τόνους, τα μαλάκια με 3.239,1 τόνους και τα διάφορα υδρόβια ζώα με 397,1 τόνους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Πρωταθλητής» των ελληνικών θαλασσών αναδείχθηκε ο γαύρος, με την αλιευθείσα ποσότητα να φτάνει τους 10.445,1 τόνους και την αξία του τα 19,55 εκατ. ευρώ. Στη δεύτερη θέση ως προς την ποσότητα βρέθηκε η σαρδέλα με 4.541,6 τόνους και ακολούθησαν η φρίσσα με 2.603,6 τόνους, η γαρίδα ή γάμπαρη με 2.067,5 τόνους και ο μπακαλιάρος με 1.949,2 τόνους. Τα πέντε αυτά είδη κάλυψαν συνολικά το 51,3% της αλιευθείσας ποσότητας.

Διαφορετική είναι εν μέρει η εικόνα ως προς την οικονομική αξία. Μετά τον γαύρο, τη μεγαλύτερη αξία παρουσίασε ο μπακαλιάρος, στα 16,88 εκατ. ευρώ, και ακολούθησαν η σαρδέλα με 14,17 εκατ. ευρώ, η κουτσομούρα με 9,30 εκατ. ευρώ και η γαρίδα ή γάμπαρη με 8,24 εκατ. ευρώ. Τα συγκεκριμένα πέντε είδη αντιπροσώπευσαν το 40,8% της συνολικής αξίας των αλιευτικών προϊόντων.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, το Βόρειο Αιγαίο αποτέλεσε με μεγάλη διαφορά τη σημαντικότερη περιοχή αλιείας της χώρας. Εκεί καταγράφηκαν 28.452,9 τόνοι αλιευτικών προϊόντων, αξίας 101,02 εκατ. ευρώ. Ακολούθησε το Νότιο Αιγαίο με 9.183,2 τόνους και αξία 43,15 εκατ. ευρώ, ενώ στο Κεντρικό Ιόνιο η παραγωγή ανήλθε σε 3.106,7 τόνους, αξίας 14,96 εκατ. ευρώ.